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當民主不再是美國語言　台灣在川普時代的價值外交挑戰

我們想讓你知道…當川普掌權，美國對外政策不再強調民主，而更傾向實用主義，台灣將陷入一種「理念過剩、現實不足」的外交張力：我們高舉民主價值，卻發現最重要盟友的論述已經改變。

▲《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（圖／海鵬提供）

▲蔡英文前總統於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，並出席由民主聯盟基金會所主辦的「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／海鵬提供）

●林宣亦／國立清華大學自主學習小組

蔡英文前總統於5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，並出席由民主聯盟基金會所主辦的「哥本哈根民主高峰會」發表演說。蔡英文表示「此行歐洲，目的很簡單，就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。」

蔡英文辦公室也在日前指出「蔡英文將藉此行，傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。」

從字裡行間中，不免看出蔡前總統多次提及「民主」，並強調「民主」的重要性。然而，在美國總統川普的執政底下，川普不只少談民主價值，甚至與多個威權領袖交好（例如俄羅斯的普丁、北韓的金正恩）。這將形成一個有趣的矛盾：台灣想藉由民主價值拉近與西方的關係，但川普時代的美國卻對這些價值不感興趣。

蔡英文卸任後的歐洲外交與民主形象延續

2024 年 5 月，蔡英文正式卸下總統職務，結束八年的任期。蔡英文仍繼續參與國際事務，以「卸任元首」的新身份，持續進行一條充滿象徵性與戰略價值的外交路線，特別是對歐洲。

卸任後的蔡英文以非正式的身分積極參與歐洲多場論壇與學術對話，主題圍繞民主制度的韌性、威權主義的擴張、以及台灣作為亞洲民主堡壘的地緣政治意義，成為台灣民主形象在國際舞台上的代言人。

然而，這樣強調民主價值的外交策略，也正面臨一項國際現實的挑戰：美國——台灣最重要的安全夥伴，其現任總統川普對「民主」並不積極倡議。

川普對民主的態度　從口號到棄守的價值外交

在全球民主遭遇威權主義挑戰的年代，美國一向被視為民主價值的領導者。然而，川普總統對民主的態度，無論在其第一任期或在他於 2024 年再次當選後的言論與行動，皆顯示出一種——他既不敵視民主制度本身，卻也從不真正以「價值輸出」作為核心外交策略。

民主價值的邊緣化　不再作為外交主軸

川普的論述當中，鮮少有明確談論「人權」「自由」與「民主制度」的重要性。商人背景的他，對外關係的基本邏輯也是「交易導向」，凡事以國家利益、經濟利益為優先，這也跟過去數十年來美國「價值外交」形成強烈對比。

川普曾公開讚賞普丁、金正恩、習近平等強人領袖，稱他們「有控制力」、「懂得掌權」。他對中國的批評僅集中在貿易不公與經濟競爭，幾乎沒有以人權或民主為由指責北京當局。

此外，在第一任內，川普大幅削減國務院預算，縮減美國國際開發署（USAID）對海外民主建設的援助，顯示他對推動海外民主毫無興趣。

▼川普的論述當中，鮮少有明確談論「人權」「自由」與「民主制度」的重要性。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

對內民主制度的挑戰　制度不服從與選舉否認

川普對民主的保留態度，最具體也最具破壞性的例子，莫過於他對美國內部選舉制度的質疑與不承認，2020 年大選當中，尋求連任的川普敗選後，不只拒絕認輸，更聲稱選舉被「竊取」，並在無證據情況下多次挑戰選舉結果。

此外，川普一再要求部會首長、司法體系「為他而戰」，將政治忠誠凌駕於制度中立，這種鼓勵制度「效忠」個人而非原則的態度，不僅削弱了行政部門的制度性質，也削弱了美國內部對民主程序的信心。

民主語言的斷裂　台灣的外交試煉

台灣長期將「民主」作為對外敘事的核心，不僅是因為制度自信，更是為了與自由世界建立更深連結。蔡英文以卸任元首之姿，在歐洲傳遞台灣民主的堅持與願景，試圖在國際社會中維持台灣作為民主夥伴的能見度。

然而，這條路線所倚賴的，是一個將民主視為共同價值的國際秩序。當川普再度掌權，美國的對外政策不再強調民主，而更傾向實用主義與強權邏輯，台灣將陷入一種「理念過剩、現實不足」的外交張力：我們高舉民主價值，卻發現最重要盟友的論述已經改變。

在這樣的世界裡，台灣也必須進一步思考在國際場合中，是否要繼續以民主為主軸並談論民主的重要性？或者說，在強權大國由威權領導的情況下，繼續談論民主對現在台灣的整體利益是否加分？這些將是台灣政府需要審慎應對的問題。

▼在強權大國由威權領導的情況下，繼續談論民主對現在台灣的整體利益是否加分？這些將是台灣政府需要審慎應對的問題。（圖／路透）

▲▼國旗,中華民國國旗,台灣國旗,青天白日滿地紅,戰爭,當兵,國軍,軍人。（圖／路透）

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