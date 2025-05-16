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生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

我們想讓你知道…AI正在改變人類吸收知識的方式，而出版業、科技公司、政策制定者與每一位使用者，如何做出對應的反作用，將決定資訊世界未來的面貌。

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲當資訊直接由AI系統給出「答案」，而非引導至多元資料來源，原本仰賴網路流量維生的網站與出版商自然陷入危機。（圖／路透）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

生成式人工智慧（Generative AI）正以前所未有的速度重塑人類與網路的互動方式，在過去，網路是一個資訊自由流動的場域，用戶透過搜尋引擎接觸不同觀點與原始來源，但這樣的模式正在被AI主導的新生態取代。從蘋果高層在Google壟斷案中的證詞，到《紐約時報》對OpenAI的訴訟，再到News Corp與OpenAI簽訂高額授權合約，這一切皆揭示了一個日益明確的現象，AI正在吞噬它所仰賴成長的那個網路。

當資訊直接由AI給出「答案」　仰賴流量維生的網站陷入危機

回顧World Wide Web的起點，Tim Berners-Lee於1989年設計的初衷，是打造一個去中心化、開放存取的知識網絡。網頁之間彼此超連結，形成無數資訊源的網狀結構。

但從社群媒體與搜尋巨頭的崛起開始，網路已經逐步朝向幾個大型平台的集中化演變。如今生成式AI將這個趨勢推向極致，它們不僅是透過網頁爬取資料進行訓練，現在更透過彙整與再敘述的能力，使使用者不再需要點擊原始網頁，從而截斷了資訊流動的經濟基礎。

AI搜尋結果已有75%的機率讓用戶無需前往原網站，Google的AI Overview功能也造成70%至80%的點擊率下降。Pew Research發現，自2013年至2023年間建立的網頁中，有四分之一已經不復存在。

更有研究更指出，超過五分之一的使用者將ChatGPT視為Google的替代工具。當資訊直接由AI系統給出「答案」，而非引導至多元資料來源，原本仰賴網路流量維生的網站與出版商自然陷入危機。

這一現象對新聞媒體產生了近乎災難性的打擊，CNN、Vox Media、NBC等媒體紛紛裁員。《紐約時報》提告OpenAI與微軟侵犯著作權，控訴其「搭便車」利用新聞稿件訓練AI系統，進而奪走原始新聞的讀者。

不應忽略AI最深層的危機　可能傷害了資訊的多樣性

但矛盾的是，愈來愈多的媒體機構選擇與AI公司合作。包括《華爾街日報》母公司News Corp、德國的Axel Springer、《金融時報》、《大西洋》與《Vox》媒體集團等，都與OpenAI簽訂了授權協議，換取直接補償與品牌曝光機會。

這種合作模式雖帶有某種現實妥協色彩，但也反映出出版業在面對AI巨浪時的戰略調整。對於許多媒體而言，這是避免步上過去在網路時代被平台壓制命運的最後一搏。

OpenAI所提出的「Preferred Publisher Program」，不僅包括資料授權金，還提供網站曝光與內部使用AI工具的權利，甚至允許媒體使用AI生成新聞與報導。這種「以AI抵抗AI」的策略，雖不無風險，卻可能是內容業在下一個時代延續生存的契機。

從產業競爭的角度來看，不同AI企業採取了截然不同的策略。OpenAI主動與媒體談判授權；Google則強調「開放網路」的理念，拒絕大規模付費授權；Meta與Google則選擇與Reddit與好萊塢簽下內容協議，試圖打開影視領域的AI應用市場。在這樣的多方策略交錯下，資訊產業的遊戲規則正被重寫。

不過我們不應忽略其中最深層的危機，生成式AI雖然提高了資訊存取的便捷性，卻可能傷害了資訊的多樣性與原創性。一旦用戶習慣於AI統整的結論，而非接觸原始出處與多方觀點，我們所依賴的知識體系與公共對話空間也可能受到侵蝕。資訊的集中化，終將演變成意見的單一化，這對民主社會而言是極具風險的。

當AI正從「知識工具」轉變為「知識源頭」，我們也應重新審視人類在資訊生態中的角色。牛頓曾說：「每一個作用力都伴隨一個等值的反作用力。」

AI正在改變人類吸收知識的方式，而出版業、科技公司、政策制定者與每一位使用者，如何做出對應的反作用，將決定資訊世界未來的面貌。

這不僅是一場技術革命，更是一場價值抉擇。我們要的是方便與效率，還是多元與真實？在AI主宰入口的年代，我們是否仍能堅守知識自由流通的核心信念？答案尚未可知，但我們不能不思索。

▼AI正在改變人類吸收知識的方式，而政策制定者與每一位使用者，如何做出對應的反作用，將決定資訊世界未來的面貌。（圖／CFP）

▲AI，人工智慧，IOT，物聯網。（圖／CFP）

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