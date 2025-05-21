車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」與「故意」

●陳擷安／科技集團法務

新北市三峽區發生的車禍悲劇，讓社會陷入一片震驚與悲傷。78歲的余姓老翁，開車行經國光街與國成街口時，竟在不明原因下闖紅燈、暴衝，當場撞上無辜的機車騎士與一群正在過馬路的學童，造成三人死亡、十二人受傷的嚴重後果。

這起事件不僅是一起車禍，更是一場奪走數條人命的社會災難，也讓我們不得不重新審視高齡駕駛所帶來的風險與責任，而更重要的，是如何透過法律的角度，理解這起事件背後的刑事責任。

「不確定故意」本質是消極殺人行為 恐面臨十年以上徒刑甚至無期徒刑

多數人在看待這類重大車禍時，第一時間會問「他是故意的，還是不小心的？」這個問題，其實正是法律在評估刑事責任時最關鍵的核心，行為人有沒有「主觀故意」，也就是他是否「明知」行為的後果，卻仍然去做。

如果他完全不想傷人，是意外，那麼適用的就是所謂的「過失責任」；但如果他知道自己可能會撞上人，卻故意不踩煞車、甚至加速衝撞，那麼就是「故意」，而這會讓整個刑事評價翻天覆地。

我們不妨這樣來理解這個差別，一個開車的老人家，如果真的誤踩了油門，把煞車當成油門，車子才失控暴衝，這樣的行為在法律上屬於「過失」，雖然後果非常嚴重，但動機上是沒有惡意的。法律也會因此量處較輕的刑責，最高五年以下徒刑。

可是一旦這個人其實心裡是清楚的，知道前面是紅燈、有人群，卻還是選擇不減速，甚至直接衝過去，這樣的情況就不只是「不小心」，而是變成一種「放任的故意」。他也許心裡沒說「我就是要殺人」，但他對「撞死人這個結果」是有預見的，卻選擇視而不見。

法律上，這種「明知可能導致死亡，卻不加以避免」的心態，我們稱之為「不確定故意」，本質上就是一種消極的殺人行為，屬於《刑法》第271條中的殺人罪。與過失相比，這種情形會被檢方當作更嚴重的罪責來追究，可能面臨十年以上徒刑，甚至無期徒刑或死刑。

雖然實務上，法院在量刑時會考慮行為人是否有完全的殺意，但在法條定位上，這已經不再是一般的交通意外，而是刑事殺人案件。

然而，如果進一步證明，老翁當時有特定目標，例如網路上所猜測的「追著某位機車騎士撞」，或者他自己承認有預謀，那麼行為將會被認定為「確定的故意殺人」。

這時檢方和法院就不會再討論什麼「過失」、「判斷錯誤」，而會當作是類似攻擊他人性命的直接行為來辦理，後果也可能是最高等級的刑事制裁。

▼如果進一步證明，老翁當時有特定目標，那麼行為將會被認定為「確定的故意殺人」。（圖／民眾提供）

高齡駕駛肇事風險 不只法律責任更涉及財務承擔

在這樣的討論下，我們不禁要問，高齡駕駛是否應該有更嚴格的制度來控管？目前法律雖規定75歲以上駕駛人須定期體檢與換照，但光是有「醫生認可能開車」就足夠嗎？

我們是否應該引入更動態的駕駛評估機制，比如反應力測試、模擬駕駛考核等，來確保高齡駕駛人在實際上仍具備駕駛能力？畢竟，在一場悲劇發生之前，再多的事後檢討都來不及彌補生命的流失。

此外，這起事件的刑事調查與起訴，其實只是整個法律程序的起點。除了刑責之外，家屬與傷者還可依《民法》第184條與第195條請求損害賠償，追討醫療費用、精神慰撫金等。而肇事車輛若有強制險與責任險，保險公司也須依法理賠，但超過保險上限的部分，仍須由駕駛人本人或其繼承人負責。

因此，高齡駕駛的肇事風險，不只是法律責任的問題，更涉及其財務與家庭層面的承擔。

在輿論沸騰的同時，我們更應提醒社會：刑事案件的認定與追訴，必須建立在證據與調查基礎上。外界的過度推測，雖是情緒的自然反應，但若缺乏事實根據，反而可能誤導社會觀感，甚至干擾司法公正。

檢方與警方將會透過車輛監視器、行車紀錄器、目擊者證詞、車輛鑑定與肇事者健康狀況等資料，全面釐清事發經過，並做出恰當的法律評價。

最終，這場三死十二傷的悲劇，讓我們看見的不只是個體行為的錯誤，更是一整套交通制度、司法系統與高齡社會風險管理的警訊。

我們應該藉此機會重新檢視，我們是否給了駕駛人足夠的監管與篩選機制？我們是否對危險行為給予足夠的法律懲戒？我們是否替受害者與其家屬建立了完善的救濟與賠償系統？

法律的目的是保障社會安定與個人安全。如果我們無法從每一場悲劇中學到教訓，那麼，再多的法律條文也只是寫在紙上的無聲規則。希望這起事件能讓我們更深入思考，如何透過制度與法治，讓公共安全不再依賴「幸運」，讓悲劇不再一再重演。

▼我們應該藉此機會重新檢視，是否給了駕駛人足夠的監管與篩選機制？是否對危險行為給予足夠的法律懲戒？是否替受害者與家屬建立完善的救濟系統。（圖／記者陳以昇攝）

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