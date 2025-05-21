ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」與「故意」

我們想讓你知道…這起事件不僅是一起車禍，更是一場奪走數條人命的社會災難，我們不得不重新審視高齡駕駛所帶來的風險與責任，更重要的，如何透過法律的角度，理解這起事件背後的刑事責任。

 

●陳擷安／科技集團法務

新北市三峽區發生的車禍悲劇，讓社會陷入一片震驚與悲傷。78歲的余姓老翁，開車行經國光街與國成街口時，竟在不明原因下闖紅燈、暴衝，當場撞上無辜的機車騎士與一群正在過馬路的學童，造成三人死亡、十二人受傷的嚴重後果。

這起事件不僅是一起車禍，更是一場奪走數條人命的社會災難，也讓我們不得不重新審視高齡駕駛所帶來的風險與責任，而更重要的，是如何透過法律的角度，理解這起事件背後的刑事責任。

「不確定故意」本質是消極殺人行為　恐面臨十年以上徒刑甚至無期徒刑

多數人在看待這類重大車禍時，第一時間會問「他是故意的，還是不小心的？」這個問題，其實正是法律在評估刑事責任時最關鍵的核心，行為人有沒有「主觀故意」，也就是他是否「明知」行為的後果，卻仍然去做。

如果他完全不想傷人，是意外，那麼適用的就是所謂的「過失責任」；但如果他知道自己可能會撞上人，卻故意不踩煞車、甚至加速衝撞，那麼就是「故意」，而這會讓整個刑事評價翻天覆地。

我們不妨這樣來理解這個差別，一個開車的老人家，如果真的誤踩了油門，把煞車當成油門，車子才失控暴衝，這樣的行為在法律上屬於「過失」，雖然後果非常嚴重，但動機上是沒有惡意的。法律也會因此量處較輕的刑責，最高五年以下徒刑。

可是一旦這個人其實心裡是清楚的，知道前面是紅燈、有人群，卻還是選擇不減速，甚至直接衝過去，這樣的情況就不只是「不小心」，而是變成一種「放任的故意」。他也許心裡沒說「我就是要殺人」，但他對「撞死人這個結果」是有預見的，卻選擇視而不見。

法律上，這種「明知可能導致死亡，卻不加以避免」的心態，我們稱之為「不確定故意」，本質上就是一種消極的殺人行為，屬於《刑法》第271條中的殺人罪。與過失相比，這種情形會被檢方當作更嚴重的罪責來追究，可能面臨十年以上徒刑，甚至無期徒刑或死刑。

雖然實務上，法院在量刑時會考慮行為人是否有完全的殺意，但在法條定位上，這已經不再是一般的交通意外，而是刑事殺人案件。

然而，如果進一步證明，老翁當時有特定目標，例如網路上所猜測的「追著某位機車騎士撞」，或者他自己承認有預謀，那麼行為將會被認定為「確定的故意殺人」。

這時檢方和法院就不會再討論什麼「過失」、「判斷錯誤」，而會當作是類似攻擊他人性命的直接行為來辦理，後果也可能是最高等級的刑事制裁。

▼如果進一步證明，老翁當時有特定目標，那麼行為將會被認定為「確定的故意殺人」。（圖／民眾提供）

▲三峽重大事故，75歲駕駛因不明原因駕車暴衝，造成10多人傷，其中4人命危。（圖／民眾提供，下同）

高齡駕駛肇事風險　不只法律責任更涉及財務承擔

在這樣的討論下，我們不禁要問，高齡駕駛是否應該有更嚴格的制度來控管？目前法律雖規定75歲以上駕駛人須定期體檢與換照，但光是有「醫生認可能開車」就足夠嗎？

我們是否應該引入更動態的駕駛評估機制，比如反應力測試、模擬駕駛考核等，來確保高齡駕駛人在實際上仍具備駕駛能力？畢竟，在一場悲劇發生之前，再多的事後檢討都來不及彌補生命的流失。

此外，這起事件的刑事調查與起訴，其實只是整個法律程序的起點。除了刑責之外，家屬與傷者還可依《民法》第184條與第195條請求損害賠償，追討醫療費用、精神慰撫金等。而肇事車輛若有強制險與責任險，保險公司也須依法理賠，但超過保險上限的部分，仍須由駕駛人本人或其繼承人負責。

因此，高齡駕駛的肇事風險，不只是法律責任的問題，更涉及其財務與家庭層面的承擔。

在輿論沸騰的同時，我們更應提醒社會：刑事案件的認定與追訴，必須建立在證據與調查基礎上。外界的過度推測，雖是情緒的自然反應，但若缺乏事實根據，反而可能誤導社會觀感，甚至干擾司法公正。

檢方與警方將會透過車輛監視器、行車紀錄器、目擊者證詞、車輛鑑定與肇事者健康狀況等資料，全面釐清事發經過，並做出恰當的法律評價。

最終，這場三死十二傷的悲劇，讓我們看見的不只是個體行為的錯誤，更是一整套交通制度、司法系統與高齡社會風險管理的警訊。

我們應該藉此機會重新檢視，我們是否給了駕駛人足夠的監管與篩選機制？我們是否對危險行為給予足夠的法律懲戒？我們是否替受害者與其家屬建立了完善的救濟與賠償系統？

法律的目的是保障社會安定與個人安全。如果我們無法從每一場悲劇中學到教訓，那麼，再多的法律條文也只是寫在紙上的無聲規則。希望這起事件能讓我們更深入思考，如何透過制度與法治，讓公共安全不再依賴「幸運」，讓悲劇不再一再重演。

▼我們應該藉此機會重新檢視，是否給了駕駛人足夠的監管與篩選機制？是否對危險行為給予足夠的法律懲戒？是否替受害者與家屬建立完善的救濟系統。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛議題

►中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

►從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊號」

►穆迪降評一槌定音　「美債危機」山雨欲來

投稿
申訴
關鍵字: 陳擷安 雲論 三峽 暴衝 車禍 法律 過失殺人 死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」..
賴清德空洞的520演說　政績蒼白最終逃不過人民的眼..
我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛..
國際火線／《繁花》裡的兩生花：雪芝與明珠的愛情轉移
中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

推薦閱讀

我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛..

中國正在引領人類進入「天算時代」

中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

賴清德空洞的520演說　政績蒼白最終逃不過人民的眼..

從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊..

吳春城／平反！誰說壯世代開車容易發生車禍？！

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」..

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

穆迪降評一槌定音　「美債危機」山雨欲來

拜登罹患惡性前列腺癌　民主黨危機中的意外「防火牆」

相關文章

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原　傳出陣陣音樂聲

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原　傳出陣陣音樂聲

新北市三峽區19日一名78歲余姓男子駕車暴衝，導致3人死亡、12人受傷，目前余男依舊意識不清，無法筆錄，網傳余男可能有路怒症釀禍，但根據行車..

1小時前

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

南港小貨車左轉右車身擦撞公車　雙方無酒駕警蒐證釐清肇責

南港小貨車左轉右車身擦撞公車　雙方無酒駕警蒐證釐清肇責

三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送小卡

最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送小卡

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

我不能讓她們白白犧牲　從「池袋..

我不能讓她們白白犧牲　從「池袋..

中國正在引領人類進入「天算時代..

中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅..

賴清德空洞的520演說　政績蒼..

從沉默中釋出的善意　總統賴清德..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面