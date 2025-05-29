ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？

我們想讓你知道…特斯拉的下一步，或許不是等待馬斯克的「英勇歸隊」，而是勇敢尋求新的治理典範。

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

特斯拉正陷入一場全面性的品牌與經營危機，曾被視為未來科技與環保革命代表的特斯拉，現今卻面臨銷售下滑、市場信任動搖、產品瑕疵頻傳與企業形象崩壞的多重壓力。更令人憂心的是，這些問題的核心往往指向同一位人物：執行長馬斯克（Elon Musk）。

特斯拉當前困境　源於CEO的戰略誤判與選擇

從表面數據來看，特斯拉的問題已不容忽視。2025年第一季，淨利暴跌達71%，歐洲市場銷售年減超過50%，全球市場亦首次出現年度銷售下滑，顯示公司失去了對主要電動車市場的掌控力。

特斯拉的Cybertruck從話題產品轉為商業災難，市場回收事件頻傳，僅一年即出現37%的價值折舊，與馬斯克當初承諾的25萬輛年銷售目標相比，實際銷量僅為一成。

特斯拉當前的困境，並非單純的經濟循環或技術挑戰，而是源於創辦人與CEO的戰略誤判與個人選擇。馬斯克近年來愈趨政治化的立場與行為，特別是在美國與歐洲支持極右勢力、公開發表具爭議性的言論與政策主張，嚴重衝擊了特斯拉原先環保、自由與創新形象。

在歐洲，消費者對馬斯克的政治立場反感已轉化為實際的抵制行動，而在美國，特斯拉也從進步派的標誌轉化為右派象徵，導致品牌忠誠度迅速流失。

品牌形象崩塌的同時，內部治理問題也日益明顯。儘管馬斯克重返工作崗位、聲稱「24/7工作、睡在會議室裡」，這種戲劇性行為如今早已無法贏得敬佩，反而突顯其過度依賴個人領導的企業體制。

在一個業務橫跨汽車、太空、人工智慧與社群平台的龐大集團中，任何一項業務的失衡都可能引發連鎖反應。更糟的是，馬斯克分心於推廣其政治構想與外部事業，導致股東與投資人開始質疑其是否仍具備掌舵能力。

財務結構也顯現出潛在危機。特斯拉今年首季雖然公布仍有利潤，但這主要來自高達5.95億美元的碳權交易收入，而非車輛本業。

換言之，若無政策支撐，特斯拉恐怕將重回虧損局面。面對川普政府可能廢除嚴格排放規範、取消加州零排放標準自主權，特斯拉未來恐將失去這些重要的收入來源。

另一方面，特斯拉的自動駕駛與機器人計畫也未如預期。馬斯克宣稱即將在德州奧斯汀推出無人駕駛叫車服務，甚至預告類人機器人將於今年在工廠中實際運作，但無論是地方政府、應變單位或聯邦監管機構都表示未收到足夠資訊，顯示其計畫仍停留在實驗與炒作階段。此外，先前多次錯失自動駕駛承諾的紀錄，也讓市場對其新一輪預測缺乏信任。

投資人開始公開表達不滿，分析師和主要股東都在最近呼籲馬斯克退出領導，交棒給更穩健的管理團隊。這樣的聲音反映出特斯拉早已不再是技術與願景的代名詞，而變成一場被創辦人性格綁架的企業冒險。

▼從表面數據來看，特斯拉的問題已不容忽視，2025年第一季，淨利暴跌達71%，歐洲市場銷售年減超過50% 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

特斯拉曾代表改變世界希望　今天卻成企業失控的警世寓言

在企業策略面，特斯拉也面臨來自中國電動車製造商如比亞迪（BYD）的全面競爭壓力。比亞迪在歐洲市場首度超越特斯拉，意味著特斯拉的產品不再具備領先優勢。再加上中國廠商在價格、供應鏈與本地化政策上的靈活操作，特斯拉的全球霸主地位正被逐步侵蝕。

當一家公司過度依賴創辦人個人魅力與預言式行銷時，其成敗也就緊緊繫於一人之身。當這位領導人選擇將資源投注於政治舞台與其他事業，卻疏於企業基本面經營，特斯拉的未來便陷入不確定性泥淖之中。

品牌的價值，不只在於產品性能，更在於消費者的認同感與信任。而信任，一旦瓦解，往往無法輕易重建。特斯拉當前正處於這樣的關鍵時刻，必須重建品牌、回歸核心價值、引入專業治理結構，才能挽回消費者與投資人對其未來的期待。

特斯拉曾代表了改變世界的希望，今天卻成為企業神話失控的警世寓言。當一間公司與創辦人「綁定」到無法切割時，問題不再只是經營，而是關於制度設計與領導責任的深層危機。

特斯拉的下一步，或許不是等待馬斯克的「英勇歸隊」，而是勇敢尋求新的治理典範。

▼當一間公司與創辦人「綁定」到無法切割時，問題不再只是經營，而是關於制度設計與領導責任的深層危機。（圖／路透）

▲▼ 特斯拉。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►政治力介入校園　川普「自廢武功」

►執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

►2025Computax　高光後的AI烏托邦之影

►台外交替代役林睿庠淪毒梟落網　外交部豈可切割聲稱無責？

投稿
申訴
關鍵字: 張瑞雄 雲論 特斯拉 馬斯克 電動車 美國

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？
執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑
2025Computax　高光後的AI烏托邦之影
台外交替代役林睿庠淪毒梟落網　外交部豈可切割聲稱無..
政治力介入校園　川普「自廢武功」

推薦閱讀

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

2025Computax　高光後的AI烏托邦之影

台外交替代役林睿庠淪毒梟落網　外交部豈可切割聲稱無..

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？

政治力介入校園　川普「自廢武功」

台灣正在走鋼絲「威懾與誤判之間」　美國對台政策面臨..

台灣議題正熱！解析《外交事務》文　籲美釋出「明確嚇..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

評／署長承諾「不吃鮑魚」，但全球消費鮑魚來自養殖

賴清德的週年慶　三面作戰、四面楚歌

相關文章

馬斯克宣布離開川普政府　白宮官員曝：今晚離職

馬斯克宣布離開川普政府　白宮官員曝：今晚離職

億萬富豪馬斯克宣布將卸下在川普政府中的特別政府僱員職務，結束為期130天的任期。隨後，白宮官員證實馬斯克將於本周內啟動離職程序。

1小時前

法庭裁定川普越權！下令10天內暫停關稅　汽車鋼鋁稅不適用

法庭裁定川普越權！下令10天內暫停關稅　汽車鋼鋁稅不適用

兄弟反目？　馬斯克宣布離開川普政府：對「大而美」減稅法很失望

兄弟反目？　馬斯克宣布離開川普政府：對「大而美」減稅法很失望

金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

金融時報：川普下令美企停止向中國出售晶片設計軟體

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度..

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度..

2025Computax　高光..

台外交替代役林睿庠淪毒梟落網　..

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩..

政治力介入校園　川普「自廢武功..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面