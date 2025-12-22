枉憲枉法裁判的大法官　應受法律制裁

▲憲法法庭判決記者會。（圖／司法院提供）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

憲法法庭以僅五位大法官之力，作成一一四年憲判字第一號判決，宣告立法院三讀通過、並經總統公布施行的《憲法訴訟法》部分條文違憲失效。此一判決表面上高舉「護憲」旗幟，實質上卻是一次公然踐踏憲法明文、破壞程序法治、動搖司法正當性的嚴重越權行為。這不只是法律見解歧異，而是赤裸裸的枉憲、枉法裁判！

憲法並未沉默 而是被刻意忽視

五位大法官在判決中主張，憲法對大法官如何行使職權「保持沉默」，因此在必要時得不受《憲法訴訟法》拘束。此種說法，已構成對憲法條文的顛倒解讀。

因為憲法第一百七十五條第一項明文規定：「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。」這是一項清楚的委託立法憲令，明白要求憲法制度的運作，必須透過法律程序加以具體化。憲法從未授權大法官可以自行選擇是否遵守法律，更未允許司法以「憲法沉默」之名，否定立法權所制定的程序法。

將「憲法的明文委託立法」扭曲為「憲法空白授權」，不只是錯誤解釋，而是對法治國原則的公然背叛！

未依法成庭 根本不存在審判權

更根本的問題在於：這根本不是一個合法成立的憲法法庭。

依修正後的《憲法訴訟法》，作成判決須有至少十位大法官參與評議，宣告違憲更須九人同意；即便退回舊法規定，也至少須有現有總額三分之二的大法官參與評議。在任大法官僅八人時，最低門檻亦應為六人。

本案中有三位大法官基於法律確信，明確認為法庭未依法成立，而拒絕參與評議。這是對法律的尊重，不是失職。結果卻是，五位大法官在明知未達法定成庭門檻的情況下，仍強行作成判決。未依法成庭，何來審判權？沒有合法法庭，自始就不可能有合法判決。

排除異議者湊人數 司法走向自我授權

最令人震驚的，是五位大法官為了湊足人數，竟將依法拒絕評議、持不同法律見解的三位大法官，直接排除於「現有總額」之外，藉此把自己五人計算為「三分之二」，完成所謂的合議判決。

這種作法的本質是什麼？就是你是否算是大法官，取決於你是否配合多數意見。

在合議制司法中，少數意見不是阻礙，而是制度設計的核心安全閥。當多數法官可以任意把不同意見者踢出法定總額之外，司法便不再是依法運作的制度，而淪為自我授權、自我成庭、自我裁判的權力機器。這種「司法籌安」的行徑，其危害性不言可喻。

▼五位大法官為了湊足人數，竟將依法拒絕評議、持不同法律見解的三位大法官，直接排除於「現有總額」之外，藉此把自己五人計算為「三分之二」，完成所謂的合議判決。（圖／記者黃宥寧攝）



以憲政危機為名 行踐踏法律之實

五位大法官反覆以「憲政存亡危機」、「憲法法庭不能停擺」為由，為其違法行徑辯護。然而，法治國真正的危機，從來不是法院暫時停擺，而是法院的違法運作！

如果因為政治僵局、案件重要，就可以降低門檻、不守程序、排除異議，那麼未來任何法院都可宣稱「情況特殊」而跳過法律。當「目的正當」被允許凌駕法律，程序正義即告瓦解，法治只剩下權力者口中的「必要」。

司法護航行政 三權分立全面失序

在行政院長拒絕副署立法院通過的法律、總統拒絕公布之後，憲法法庭隨即以高度爭議方式出手，宣告關鍵程序法違憲。時間點之巧合、政治效果之明確，使社會難以不質疑：司法是否正在為行政權解套，對抗立法多數？

當司法不再節制權力，而是體貼權力；不再制衡行政，而是壓制立法，三權分立即形同虛設。原本應該守護憲政秩序的憲法法庭，反而成為破壞秩序的權力怪獸！

結語

當大法官以「護憲」之名否定法律、以「危機」之名踐踏程序、以「自主」之名排除異議，這樣的行為已非單純見解歧異，而是公然違憲、違法的不良司法行為，應該受到枉法裁判罪之制裁！否則，惡例一開，就會引爆更大的憲政危機！

▲當「目的正當」被允許凌駕法律，程序正義即告瓦解，法治只剩下權力者口中的「必要」。（圖／記者屠惠剛攝）

