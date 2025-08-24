司法武器化與追殺藍圖　「這次波頓」下次呢？

▲2025年8月22日清晨，FBI 突襲前國安顧問約翰・波頓在馬里蘭州的住家與華府辦公室。（圖／志影像／美聯社）

●江岷欽／世新管理學院院長

著名評論家孟肯（H. L. Mencken)曾調侃：「在民主制度下，每個人都會如願得到他所要求的政府，而且通常還遠超過他所能承受的程度」（Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard.）；邱吉爾更冷嘲：「在政治裡，敵人坐在你對面；真正的仇敵則坐在你後面」（The opposition occupies the benches in front of you, but the enemy sits behind you.）。這些黑色幽默，如今正成為華府的日常注腳。

從波頓突襲 開始的「制度性報復」

2025年8月22日清晨，FBI 突襲前國安顧問約翰・波頓在馬里蘭州的住家與華府辦公室。探員穿著印有 FBI 字樣的外套，提著空箱進入，數小時後再搬出滿滿的文件。形式上，這是「法院授權行動」，合法性無可爭辯；然而在民眾眼中，這卻更像是一場政治報復的盛大演出。

波頓並非無名小卒，更不是普通批評者。他在 2020 年出版《The Room Where It Happened》，揭露川普「把阻撓當作生活方式」，並形容總統「對外無知、對內濫權」。拜登任內，司法部已全面結案相關民刑事調查。如今案件被「選擇性復活」，難免被視為「借刀殺人」的司法演出。

正如法律評論家 Jeffrey Toobin 所言：「對川普而言，調查本身就是刑罰。」

從「名單政治」到「流程武器化」

最令人不安的，是這次行動與 FBI 局長 Kash Patel 的「敵人名單」高度重疊。Patel 在 2023 年出版《Government Gangsters》一書，附錄列出約 60 人，標籤為「武器化政府」代表人物。短短七個月，已有五人遭調查：前 FBI 局長 James Comey、前 CIA 局長 John Brennan、前國土安全部官 Miles Taylor、前白宮國安官 Vindman 上校，以及這次的波頓。

這種「書單化」的執法，打破了司法「因案立案」的原則，取而代之的是制度化的追殺流程：

政治定調——總統或幕僚先行點名。

名單化——出版物或演說標籤化批評者。

司法動員——DOJ/FBI 啟動調查與突襲。

社會定罪——媒體放大嫌疑，即使最終無罪，名譽早毀。

根據《紐約時報》與《華盛頓郵報》統計，自川普重返白宮以來，司法部與 FBI 已啟動逾 100 起針對政敵與批評者的調查，涵蓋政界、媒體、學界與 NGO。真正進入起訴程序的案件不到三分之一，但光是應付律師費與輿論壓力，就已經足以摧毀一個人的公共生命。這正是「過程即懲罰」的制度化版本。

川普的態度 司法的表演化

突襲當日，川普聲稱「事前不知情」，卻又譏諷波頓是「下三濫、不愛國的傢伙」，甚至暗示「也許是我發動的」。司法獨立與政治干預的界線，被他刻意模糊。

Patel 與副局長 Bongino 更在社群上高喊：「沒有人能消遙法外」（NO ONE is above the law.）、「公務貪污絕不寬貸」（Public corruption will not be tolerated.)。這些口號原應是中立象徵，如今卻淪為政治宣傳。當司法高層樂於在推特上當「評論員」時，程序正義自然被群眾懷疑。

這些案件，即使調查合乎規範，社會仍普遍質疑其動機。當「善意推定」消失，司法就從盾牌變成了劍。

▼突襲當日，川普聲稱「事前不知情」，卻又譏諷波頓是「下三濫、不愛國的傢伙」，甚至暗示「也許是我發動的」。司法獨立與政治干預的界線，被他刻意模糊。（圖／達志影像／美聯社）

制度性重構 司法部的私有化

事實上，波頓案只是冰山一角。川普重返白宮後，首要行動是「改造」司法部。Pam Bondi 上任後設立「政治武器化調查小組」，短短數月撤換超過 40 名職業檢察官，其中多數曾調查過川普本人或其家族。

《華盛頓郵報》揭露，川普第二任期前七個月，已有逾三分之一法院判決遭行政部門延宕或拒絕執行，涵蓋移民、環境、人權等政策。

司法部內部更重排案件優先順序：涉及總統盟友的優先處理，對手的調查則延宕或擱置。司法資源與政治效忠之間的交換，正重塑整個部門功能。

當然，川普語言策略亦推波助瀾。他稱不利判決為「司法暴政」，鼓吹「不合理裁決不必執行」。這讓美國逐漸走上匈牙利、波蘭式的「制度掏空」之路：外觀仍有法院，但司法靈魂已被剝奪。

國際比較 美式司法武器化的鏡像

司法武器化的現象，在全球視野下，美國並不孤單：

匈牙利、波蘭：利用法院重組與退休制度清除異己法官。

俄羅斯、土耳其：透過「外國代理人法」或「政變案」整肅反對派。

巴西：盧拉因「洗車行動」入獄，後被推翻，揭露司法選擇性檢控。

如今華府的操作，與這些威權化國家驚人相似。美國自詡「法治燈塔」，但波頓案卻讓外界懷疑：這盞燈是否將油盡燈枯？

民主政治的深層傷害

對民主政治而言，司法武器化對制度所造成的傷害，既深且鉅：

信任崩解：公民失去對司法中立的信心。

寒蟬效應：批評者自我噤聲，避免成為下一個標靶。

制度侵蝕：司法部被收編為行政意志的延伸。

國際聲譽受損：美國失去在全球推廣民主的道德資本。

當「正義女神蒙眼」的象徵被拆下，法治的神話也隨之崩塌。

改善之道 重建制度防火牆

針對司法武器化的現象，美國的學界專家與法界人士提出下列建議作為解方：

強化司法獨立：FBI 局長、司法部長應有任期保障與跨黨派審查。

設置再啟動門檻：已結案案件若要重啟，需符合「新證據、跨區覆核、專責法官審查」三重條件。

禁止名單式執法：立法要求隨機分案，避免針對「敵人名單」立案。

規範官方發言：檢調高層偵查中不得以政治語言定性。

透明化與監督：建立跨黨派國會監督席，定期公開敏感案件統計。

公民社會監督：保護媒體與 NGO 的揭露權，形成外部制衡。

這次波頓 下次呢？

持平而論，司法不是不能調查政治人物，而是不能讓調查成為報復的化身。民主的真諦，不在於偏袒誰，而在於即使面對最厭惡的對手，也必須給予最嚴格的程序保障。

今天是波頓，明天可能是檢察官、學者或媒體人。當「司法」變成「追殺藍圖」，民主已不再是一套制度，而是一場懲罰遊戲。

正如塔西佗留下的警語：「腐敗的統治者，總能找到腐敗的法庭」（Corrupt rulers always find corrupt courts.）。川普不是顛覆法院的革命者，而是善鑽制度縫隙的戰術家。他不必修改憲法，就能讓憲政名存實亡；不必關掉法院，就能讓法官集體失聲。

歷史如何評價尚未可知，但警鐘已響。問題不在於波頓一人，而在於整個制度：當法律不再屬於人民，而淪為總統的私器；那麼，民主距離專制，不過一步之遙。

▼今天是波頓，明天可能是檢察官、學者或媒體人。當「司法」變成「追殺藍圖」，民主已不再是一套制度，而是一場懲罰遊戲。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。