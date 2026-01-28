ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普商人治世的盲點　對台灣的危害

我們想讓你知道…對台灣而言，川普的商人思維帶來了直接的衝擊，美國唯利是圖，斤斤計較。大家心裡明白，川普對台灣的支持可能更多是基於其作為「抗中籌碼」的交易價值，而非對民主制度價值同盟關係的熱愛。

▲。（圖／路透）

▲美國總統川普燒成灰都是一介商人，他的治國與治世之道是徹底的商業思維，處理國際問題，除了民族主義和民粹主義之外，商業邏輯全面接管傳統國際政治秩序。全球被迫進入一個以「交易藝術」為核心準則的動盪時代。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台美之間的軍事與經貿關係近期都在數字中打轉，軍備採購與國防預算金額凌駕同盟關係與價值理念的話語，美國游刃有餘從中獲利，台灣則盡其所能滿足美國需求。投資金額與產業外移數額悉聽美國開價，台美關係一切交易化，利益擺中間，道義放兩旁。

美國總統川普燒成灰都是一介商人，他的治國與治世之道是徹底的商業思維，處理國際問題，除了民族主義和民粹主義之外，商業邏輯全面接管傳統國際政治秩序。全球被迫進入一個以「交易藝術」為核心準則的動盪時代。

川普將外交商業化、盟友合同化

在川普的思維模型中，美國不再是「民主燈塔」或「自由世界的領袖」，而是一個必須扭虧為盈、止損取利的巨型企業。這種將外交商業化、將盟友合同化的商人治世，表面上看是務實的利己主義，實則隱藏著深重的戰略盲點與道德罪過。它不僅動搖了全球安全架構的根基，更在無聲中侵蝕了支撐人類文明進步的道義價值。

商人邏輯的本質是短視與赤裸的利益交換。川普數十年在商場博弈習慣於將一切關係簡化為數字與利益。在商場上，成功的標準是獲取利潤；在談判桌上，目標是壓榨對手。川普將這種「贏者全拿」的思維帶入外交。

對他而言，國際條約不是神聖的承諾，而是可以隨時重新談判甚至撕毀的合同。他對北約成員國的勒索、對盟友索要「保護費」，本質上是將安全保障視為一種「安保商品」。這種思維忽略了國際秩序的公共財屬性—一個穩定的全球環境對美國長遠利益的保護，遠超過那一兩百億美元的軍費分攤。

商人治世最大的盲點在於重短期收益而輕長期結構。川普偏好雙邊談判而非多邊機制，因為「單對單」最能發揮強權的霸凌優勢。這種做法往往破壞了國際組織（如聯合國、WTO）的公信力。當多邊規則崩潰，全球將回歸叢林法則。短期內美國可能靠關稅威脅獲利，但長期而言，貿易壁壘與信任危機將導致全球經濟效率下降，最終反噬美國自身。

他將他國領土與資源納入帳本

川普處理俄烏戰爭的方式，是其商人思維最典型的體現。他試圖跳過歐洲盟友、跳過烏克蘭本身，直接與普丁進行「強權交易」。川普政府內部曾提出以獲取烏克蘭50％稀土礦藏權益作為停止軍援或協助談判的交換條件。

這種做法對烏克蘭而言，無疑是近乎勒索的變相經濟殖民。烏克蘭戰士在前方流血守護主權，後方的靠山卻在算計其地下的礦藏。這種將他國領土與資源納入帳本的行為，徹底背叛了美國過去數十年捍衛「領土主權不可侵犯」的道義形象。

川普的「交易式外交」傳遞了一個極其危險的訊號：只要你能提供足夠的利益，或者只要戰爭打得久到讓美國覺得「不划算」，領土是可以被分割的，侵略是可以被原諒的。

如果烏克蘭的主權與經濟自主權可以被擺上貨架，那麼全世界潛在的侵略者都會得出結論：不需要尊重國際法，只需要準備好與川普交易。這不是在終結戰爭，而是在為下一場更大規模的擴張主義埋下種子。

從商人治世的邏輯來看，川普對委內瑞拉與格陵蘭的政策，並非傳統地緣政治中的「價值觀擴張」，而是一場赤裸裸的「資產接管」與「併購談判」。

對委內瑞拉「清算式」外交

在川普的交易清單上，主權是虛無的，唯有資源控制權與現金流是真實的。他將委內瑞拉視為「不良資產」，對其政策，本質上是一場對「倒閉企業」的強制接管。他要「奪回」美國失去的利益，因為委內瑞拉「偷走了美國的石油」。

從商人視角看，這是在追討「被沒收的資產」。他派遣美軍與實施制裁，並非為了帶去民主，而是為了重新掌控委內瑞拉龐大的重油儲量。

他因而採取對委內瑞拉「清算式」外交，甚至提議讓美國石油巨頭直接管理委內瑞拉的油田，以抵償所謂的債務。這是一種「清算人」的思維，完全無視一個國家的主權完整，將其簡化為一個等待修復並獲利的能源工廠。

難怪他的執行手段就是透過「石油禁運」與「海上攔截」等極限施壓手段，製造對手內部的資金斷鏈，迫使對方在破產邊緣接受最屈辱的條款。

房地產開發的延伸　格陵蘭的「領土收購」

川普對格陵蘭的執著，堪稱其房地產開發商性格的極致體現。基於商業邏輯，這是「戰略房產」的收購案，對川普而言，格陵蘭不是一個擁有自治權的島嶼，而是一塊「地理位置極佳、但未開發的房地產」。他看中的是格陵蘭在全球暖化後開闢的新航道價值以及其地下富含的稀土與關鍵礦產。

由於利益熏心，他完全無視「所有權人」的意願。當丹麥首相表示格陵蘭「不賣」時，川普的反應是憤怒，取消國事訪問。這反映了商人治世的傲慢：認為萬物皆有價，只要出價夠高、壓力夠大，沒有買不到的資產。

這位自稱「關稅之王」的總統把關稅作為勒索工具。2026 年初，川普甚至將格陵蘭的收購與歐洲盟友的貿易關稅掛鉤，威脅若不促成交易就課徵25％的懲罰性關稅。這將原本應是外交溝通的事務，降級為「強買強賣」的流氓交易。這分明就破壞了文明的契約底線。

川普這兩項作為，揭露了商人思維介入外交時最危險的罪過。一個罪過是對道德風險的忽視，他為了獲取委內瑞拉的石油或格陵蘭的資源，不惜動搖二戰後建立的「主權國家平等」原則。以「強權即公理」的模式進行擴張，無異於親手拆除美國親手建立的國際秩序，這將導致全球中小國家陷入極度的不安全感。

其次是導致盟友信任的破產。格陵蘭事件嚴重打擊了北約的團結，當美國對親密盟友（如丹麥）採取經濟勒索來換取領土時，美國已從「保護者」轉變為「掠奪者」。這種短期的資源獲益，背後付出的是美國百年信用的徹底破產。

不論是要求烏克蘭讓渡50％稀土，還是對委內瑞拉的石油接管，以至於想搶奪格陵蘭，川普的政策都展現出強烈的「新殖民主義」色彩。他將「美國優先」簡化為「美國企業的利潤優先」，這在21世紀的多邊主義現實下，似乎是以十九世紀帝國主義的作派行事，顯得極其野蠻且不合時宜。

川普對委內瑞拉與格陵蘭的霸道，是將外交當作「房地產開發案」與「不良資產處置」的悲劇性實踐。他在乎的是帳面上的礦產權與石油出口量，卻看不見這些行動所引發的區域動盪與文明倒退。

▼這位自稱「關稅之王」的總統把關稅作為勒索工具。這將原本應是外交溝通的事務，降級為「強買強賣」的流氓交易。這分明就破壞了文明的契約底線。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

一個只剩下「利潤」　而沒有「道義」的大國

這種「不成交就砸攤」的策略，或許能讓美國短期內獲得部分資源，但最終卻會讓美國在世界舞台上孤立無援。一個只剩下「利潤」而沒有「道義」的超級大國，注定無法維持長久的霸權。

他何以至此？商人治世的盲點是看不見的「隱形成本」。商人通常對數字敏感，但對「看不見的價值」往往存在認知盲點。川普的政策正是在這些盲點上，為美國與世界帶來災難，最嚴重的是信任蕩然。

在商業信貸中，信用是基石；國際政治亦然，川普一再揮霍美國累積百年的「信用資產」。當德國與法國對美國單方面與俄對話感到震驚，當歐盟開始被迫追求「戰略自主」，這意味著美國與盟友間的信任已經出現裂痕。一旦盟友認定美國是個隨時會為了利益而出賣夥伴的「投機商」，美國在全球的領導力與動員力將徹底瓦解。

川普將民主價值的宏大敘事，降級為「保護費」的計較。當「自由、民主、人權」被「關稅、礦產、逆差」取代，美國便失去了其作為世界秩序守護者的道德制高點。

這種價值的降級，使美國與專制強權在國際形象上趨於同質化—大家都是為了利益，誰也不比誰高尚。這是對西方文明價值體系的自我閹割。也是對全球盟友一場寒冷的「覺醒」。長期依賴美國安全承諾的國家，不得不面對一個現實：保鏢隨時可能漲價，甚至可能在對手開出高價時撤崗。

「商人治世」最深重的罪過，在於他試圖將人類文明的進步成果—國際法、盟友信義、對弱小國家的保護—全部歸零，回歸到赤裸裸的帝國分贓模式。他對烏克蘭的施壓，在本質上是一種霸凌。他利用強權的地位，強迫正在遭受侵略的國家出讓資源與領土，這不是談判而是勒索。這類行為破壞了國際社會的基本正義觀，讓「公理」在「金錢」面前低頭。

當川普宣稱「如果盟友不付錢，我會鼓勵俄羅斯做任何想做的事」，這已經超越了商人算計，而是在玩弄全球核戰的火。這種輕浮的言論極大地降低了戰爭的門檻，讓和平變得極其廉價且隨時可售。

全球既有秩序崩解的開始

川普將「商人治世」推上巔峰，可能是全球既有秩序崩解的開始。他或許能透過強權手段在短期內結束某些衝突（如強迫烏克蘭停火），但他所帶來的和平將是虛假的「冷和平」。

這種建立在利益交換而非道義基石上的和平，極其脆弱。一旦利益平衡點偏移，更大的衝突將隨之而來。他的商人性格或許能贏得一場談判，但對國際秩序的破壞，卻可能讓美國與世界輸掉整個未來。

川普或許不在乎他卸任後的長期影響，但全球數十億人卻必須共同承擔「交易外交」留下的後遺症：一個更加分裂、更加自私、且缺乏道義共識的世界。他讓世人認清：唯有對內團結、對外自主，並始終守住文明價值的底線，才能在川普式的權力黑洞中，守住國家與民族的命運。

台灣的生存智慧

對台灣而言，川普的商人思維帶來了直接的衝擊，美國唯利是圖，斤斤計較。大家心裡明白，川普對台灣的支持可能更多是基於其作為「抗中籌碼」的交易價值，而非對民主制度價值同盟關係的熱愛。

賴政府在親美至高無上，台灣幾乎已被美國予取予求，一點討價還價的能力都沒有。如何掙回一點自主權？不外三方面：

• 強化籌碼： 必須確保自己在半導體、地緣戰略上的價值無法輕易被取代，增加談判的權重。

• 自主防衛： 減少對單一強權「承諾」的依賴，發展自主軍工體系，展現自我防衛的堅定意志，而非僅是支付「保護費」。

• 靈活外交： 在川普的交易模式下，透過多元管道與美、日、澳及東南亞建立實質聯繫，避免成為大國交易中的犧牲品。

▼大家心裡明白，川普對台灣的支持可能更多是基於其作為「抗中籌碼」的交易價值，而非對民主制度價值同盟關係的熱愛。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

►川普的中指　民主的慢性失血

►面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

►世界冠軍級的國會　第11屆立法院如何以延宕和違憲奪下頑強擴權金牌

陳國祥專欄

陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

帝王式領導人的惡狀　賴清德與川普都在衝撞權力邊界

民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

