川普的中指　民主的慢性失血

我們想讓你知道…事實上，民主不會因為一根中指而立刻終止。民主真正的慢性失血，發生在我們開始為那根中指鼓掌的時刻；當我們把粗俗誤認為誠實，把羞辱當成勇氣，把「不演」當成治理。

 

●江岷欽／世新大學管理學院院長

民主政治一向善於替自己化妝，把咆哮稱為激情，把粗魯包裝成真誠，把失態美化為反菁英的勇氣。但有些時刻，連化妝都顯得多餘——中指，就是那種不需要解釋的政治語言。

2026 年1月13日，美國總統川普走在密西根迪爾伯恩福特汽車工廠的高架走道上。人群之中，一名工人高聲喊他「戀童癖保護者」（pedophile protector）。川普沒有停下腳步，也沒有回應指控，而是轉頭，疑似吐出「f--- you」的口型，隨即比出中指。白宮隨後替這個動作定調為「適當且明確的回應」（appropriate and unambiguous response）。

這不是禮貌問題，更不是總統私德的枝節爭論。這是一個制度訊號：治理語法正在轉換。法條退場，手勢上位；論證下線，情緒接管。權力不再需要說服，只需要被看見、轉傳、複製。

共和國為何不會「回彈」？

許多民主社會仍抱持一個安慰性的迷思：只要換人，一切就會恢復正常。但政治史反覆證明，習慣正常化的越權不會自動消失，只會成為下一任的制度起跑線。

2026 年才剛開始，美國行政權的擴張便以異常密集的方式同時出現：聯邦單位搜查記者住家；美軍以突襲行動抓捕委內瑞拉總統並押解至美國；白宮以加徵關稅威嚇盟友不得介入格陵蘭議題；司法部對聯準會主席展開刑事調查；在明尼阿波利斯抗議事件中，總統揚言動用《叛亂法》，而移民執法人員的行動導致一名女性美國公民死亡。

在其他年代，任何一項都足以定義一屆政府；如今，它們卻共享同一張頭版。這不是民主碎裂的聲音，而是美國正在變薄的聲音。

制度仍在運作：選舉照常、法院開庭、國會會期不斷。但制衡的密度正在下降，代表性的厚度正在流失。民主沒有倒下，只是被拉長、耗損、習慣。

民意不是情緒　而是制度症狀

這種「變薄」並非菁英的抽象焦慮，而是多數人的切身感受。根據 Economist/YouGov 於 1 月 16–19 日完成的全美民調，71% 的美國人認為國家正在「失控」，僅 18% 認為局勢仍受控。

《紐約時報》／Siena 大學在 1 月 12–17 日的全國民調則進一步描繪出這種失序感的結構輪廓：只有 32% 的選民認為美國在川普第二任期滿一年後「變得更好」，49% 明確表示「變得更糟」。57% 的選民認為川普「專注在錯誤的優先事項」，在 30 歲以下族群中高達 69%。在最貼近日常生活的指標上，64% 不滿意他對生活成本的處理，51% 認為其政策讓生活「更不負擔」。

這些數字不是情緒起伏，而是制度訊號：人民開始把政府從「代表我」轉向「管制我」。

ICE 與影像治理的完成式

其中，最可見的象徵，是移民執法。在紙面上，美國仍是一個民主共和國；在日常經驗中，愈來愈多人感受到的卻是武裝化、影像化的行政權力。

民調顯示清楚分界：61% 的選民（包括 71% 的獨立選民）認為 ICE 的執法「已經走得太遠」，63% 不認同其整體作法。這並不等於反對移民管制本身——約一半選民仍支持遣返無合法身分者——但他們反對的是失去程序、比例與節制的執行方式。

在影像治理的邏輯下，政府不再追求可檢驗的正當性，而是追求可轉傳的強度。蒙面突襲、街頭壓制、羈押畫面，成為政治立場的即時符號。制度仍在，但公共討論已不再圍繞規則，而是立場站隊。

一根中指的政治供應鏈

鏡頭回到川普的中指。事件的制度重量，最終落在那名工人身上：向川普喊話者經確認為「謝布勒」(TJ Sabula)，美國汽車聯合工會 (United Auto Workers) 成員。事後，福特以可能違反職場規範為由，對其無薪停職並啟動調查；工會則表示將依合約提供法律協助。與此同時，支持者迅速動員，募款金額在短時間內突破數十萬美元。於是，一個原本屬於勞資關係的場域，被迫捲入國家權力的影像敘事。

至此，川普的政治供應鏈自動完成：總統手勢 → 即時影像 → 陣營動員 → 個人承擔風險。制度沒有消失，但壓縮成背景。政治不再是「誰的規則比較合理」，而是「誰的片段比較快」。

威嚇式治理　有效卻腐蝕制度

同樣的語法也被複製到外交場域。在格陵蘭議題上，川普以加徵關稅威嚇歐盟不得介入。德國率先降溫，歐盟原本討論的象徵性部署迅速失去政治動能。戰術層面看來，這似乎證明了威嚇「確實有用」。

但正因如此，危險才真正浮現。當威嚇證實有效，就會制度內化。外交不再以規範或承諾為起點，而是以「是否會被報復」作為首要考量。短期內，它製造服從；長期卻侵蝕信任，讓盟友學會避險而非合作。

集體盲思的治理病理

當威嚇屢屢奏效，權力核心會迅速學到一個錯誤教訓：不必辯論，只需施壓；不需衡量長期後果，只要立即服從。

這正是集體盲思 (groupthink) 的溫床：忠誠高於專業，附和取代審慎，外部世界被簡化為可被嚇退的對象。短期內，這種模式帶來效率；長期卻累積誤判，因為一次退讓被誤認為永久順從。

歷史反覆證明，強人政治最危險的時刻，往往不是權力受阻，而是權力太順利。

民主的慢性失血

事實上，民主不會因為一根中指而立刻終止。民主真正的慢性失血，發生在我們開始為那根中指鼓掌的時刻；當我們把粗俗誤認為誠實，把羞辱當成勇氣，把「不演」當成治理。

到那時，制度仍在運作，選舉仍然舉行，法院仍然開庭。但分權制衡的靈魂，已在一次次被轉傳的片段中悄然流失。

美國民主沒有倒下。它只是學會了，如何與越權共存。

▼事實上，民主不會因為一根中指而立刻終止。民主真正的慢性失血，發生在我們開始為那根中指鼓掌的時刻；當我們把粗俗誤認為誠實，把羞辱當成勇氣，把「不演」當成治理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

►共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

►鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

