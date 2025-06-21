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讓人民看見正義的樣子　為什麼法庭應該開放直播？

我們想讓你知道…司法需要的是透明，而不是神秘。直播不會讓正義崩壞，只會讓虛假與傲慢無所遁形。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲法院開庭到底能不能直播？答案是法律沒有禁止，但也沒有明文允許。（圖／記者林敬旻攝）

●林法正／自由撰稿人

法院開庭到底能不能直播？答案是法律沒有禁止，但也沒有明文允許。於是，一如往常，公部門「依法行政」四個字，在沒有授權之前，等於自動「不做」。但這個問題，不能再拖下去了。

法院開庭應該直播　理由有三

一、法院審理既然原則公開，直播是公開的延伸工具

我國《法院組織法》第86條明訂：「審判應公開進行」，除非涉及特定的家事、少年、性侵案件，否則人民有權進入法庭旁聽。

但現實是，法庭空間有限，一旦遇上社會矚目案件，旁聽席立刻爆滿，還要抽號碼牌、排隊領證。這樣的「公開」，實質上對多數人是「不公開」。

既然開放旁聽早是原則，開放直播，只是擴大這個原則的實現。直播是現代科技下的公開，是數位時代的正義門票。

二、讓人民參與與監督，是民主社會的基本配備

法官依法獨立審判沒錯，但不代表不能接受社會檢驗。司法不是密室中的黑盒子，它影響的是人民的生死、自由、財產與尊嚴。當法官、檢察官行使公權力時，理當接受納稅人與社會的合理監督。

反對者常說「直播會讓審判變成表演」，但這種說法，正暴露出部分法律人的傲慢。他們害怕人民「看不懂」，害怕被「評價」，怕的是光環被看透、專業被挑戰。然而，真正的專業，不怕被看；真正的正義，也不該怕被看。

直播不是為了讓審判變秀，而是讓人民知道審判不是秀。

三、讓司法走出神殿，才能提升人民法律素養

法官、檢察官、律師都不是神。當人民無法理解審判過程，才容易被誤導、被煽動、被假消息操弄。若司法總是藏在高牆之後，只會鞏固既得利益、拉大人民與法律的距離。

試想：如果我們可以透過直播了解重大刑案如何審理、財經案件如何舉證、民事糾紛如何攻防，人民會更懂法律、更能自保，社會也會更有信任基礎。

如果司法是一場攸關權利的殿堂級辯論，為什麼不讓人民看見？若法官是鐵面無私的斑馬，就讓我們看到這匹斑馬如何在證據與法理間奔馳；若他是一隻慢吞吞的無尾熊，人民也有權知道這場正義需要等多久。

司法需要的是透明，而不是神秘。直播不會讓正義崩壞，只會讓虛假與傲慢無所遁形。

我們不怕人民看見真相，只怕有權的人怕真相被看見。人民有權知道審判如何進行，「開庭直播」不是笑話，而是法治進步的關鍵一步，值得儘速落實。

▼如果司法是一場攸關權利的殿堂級辯論，為什麼不讓人民看見。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

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