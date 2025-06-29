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富人敗在投資上！　中產輸在理財中、窮人困在消費裡

我們想讓你知道…不管是掌握億萬財產的富豪，還是在生存邊緣掙扎的平民百姓，抑或是勉強糊口的中產階級，2025年絕對是一個財富重分配的轉折點。

▲。（圖／視覺中國）

▲不管是掌握億萬財產的富豪，還是在生存邊緣掙扎的平民百姓，抑或是勉強糊口的中產階級，2025年絕對是一個財富重分配的轉折點。（圖／視覺中國）

●張宮熊／國立屏東科技大學財金教授

面對國際金融波譎雲詭，2025年隨著AI 人工智能應用的全面顛覆革命，區塊鏈技術逐步介入商品交易以及貨幣制度，加上連續多年的通貨膨脹與接下來的長期經濟衰退，美元霸權逐漸衰落、美債瀕臨信任危機；舊的貨幣制度瀕臨崩潰、新的貨幣制度呼之欲出。

不管是掌握億萬財產的富豪，還是在生存邊緣掙扎的平民百姓，抑或是勉強糊口的中產階級，2025年絕對是一個財富重分配的轉折點。在20:80 財富鐵律之下，有人亟思應對之策；也有人消極躺平、隨波逐流。

你不理財，財不理你？　真相是殘酷的

小米創辦人雷軍說過一句名言，站在風口浪尖上 連豬都會飛！在最近幾十年的經濟歷程當中，成功的創業家都站在風口浪尖上的正確位置。

對於企業經營者來說，找對方向做對事是企業成功創業與經營的必備條件，不管是美國的微軟創辦人比爾蓋茲、臉書創辦人祖克柏，抑或華人第一創業家黃仁勳，中國的阿里巴巴馬雲、微信馬化騰、小米雷軍，在在都印證站對風口浪尖非常重要。

然而事實是殘酷的，報章雜誌只會報導成功的勵志故事。當我們所看到一個成功的例子，背後至少有九個以上失敗的案例。二千多年前老子便警惕過我們福之禍所倚；禍之福所伏的道理。任何的投資案例不能只看到成功的報酬，也必須考量到失敗的風險。

十年廿年前中國首富而今安在？看看恆大、看看萬達，我們可以領悟一個道理：一個人一輩子要創業成功一次很難；一個人一輩子要事業有成十次幾乎是不可能的任務。

中產階級辛苦一輩子都在追求財富自由。在理財圈有一句琅琅上口的話：你不理財，財不理你！透過理財致富是中產階級追求財富自由最直接了當，看起來也是最簡便的方法。

然而真相是殘酷的，據統計近40年來成年台灣人在一輩子當中有理財行為的佔了九成，其中扣除成本後真正賺錢的機率是20%（最近的一次調查是18%），也就是說扣除掉一輩子不理財的10%，台灣人在理財上面賠錢的機率高達72%；獲利的只占是18%，72%賠錢的人大概活得不快樂，但獲利的那18%真的快樂嗎？

台灣中產階級在財務上有兩大壓力，第一個是背負一輩子的沉重房貸壓力；另外一個是不理財怕被通膨稀釋掉；理財卻被市場無情的清洗掉。

多位從事財富管理工作的朋友告訴我，針對一般散戶投資理財的話術是，當行情往上時應當趁勝追擊；當行情往下時應該逢低買進。思考一下，理財專員是真心實意要幫你賺錢嗎？

▼台灣中產階級有兩大壓力，一個是背負沉重房貸壓力；另外一個是不理財怕被通膨稀釋掉；理財卻被市場無情的清洗掉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

正確的金錢觀　走向財富成功的第一步

根據美國第一位億萬富翁洛克菲勒的家訓，正確的金錢觀是走向財富成功的第一步，而這中間的基礎概念便是財富紀律，尤其是有效克制消費是邁向富貴人生的第一步。

我們可以看到社會上的消費主力永遠不是有錢人，而是入不敷出的小資普羅大眾：每天瀏覽在消費平台上刷刷刷，藉由買東西創造屬於自己的小確幸。

現實是在物質社會當中慾望是無法填滿的，越刷越覺得心裡越空虛；越空虛就會繼續刷卡買東西，持續創造自己小確幸。因此刷爆卡、陷入循環利息無底洞的永遠是社會中廣大的小資族。小確幸填不滿心裡的物質空虛，往裡面填的恐怕是一輩子都還不清的負債。

在財金界有句名言：富人敗在投資上、中產輸在理財中、窮人困在消費裡。這句流傳了近百年的金句是否仍然應驗呢？

在未來貨幣數位化、經濟行為虛擬化、生活習性元宇宙化的大趨勢下，筆者認為只有兩種人可以活得很快意，一種是可以成功駕馭（注意：不是使用）AI的人；另外一種是可以藉由理財達成財富自由的人。

如果20:80法則不變，我們如何脫穎而出成為財經大趨勢下的贏家，是吾輩必須深刻理解並做出正確決策的時刻。

▼根據美國第一位億萬富翁洛克菲勒的家訓，正確的金錢觀是走向財富成功的第一步。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字: 張宮熊 雲論 金融 中產 貨幣 經濟

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