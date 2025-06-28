AI衝擊下職場的新常態　將AI視為提升產能工具「而非對手」

▲隨著人工智慧（AI）應用快速擴展，職場改變已經從預測變成了現實，各國各地正經歷一波前所未見的職場變化。（圖／翻攝PAKUTASO）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

隨著人工智慧（AI）應用快速擴展，職場改變已經從預測變成了現實，各國各地正經歷一波前所未見的職場變化。但人們對於AI對職場的影響仍然眾說紛紜，從樂觀的「轉型論」到悲觀的「血洗論」，各種觀點交鋒激烈。

未來職場是「人類加上AI」共同合作 而非AI單獨主宰

LinkedIn共同創辦人Reid Hoffman指出，AI雖然將大幅轉變工作型態，但並不會帶來職場「血洗」式的全面淘汰。他以微軟Excel當年導入時的經驗為例，說明新工具出現時，最初確實會帶來恐慌，但最終會讓既有工作更豐富、更具價值，而非完全消失。

因此他認為，未來職場很可能是「人類加上AI」共同合作的模式，而非由AI單獨主宰。

Anthropic執行長Dario Amodei則對AI的衝擊提出嚴重警告，特別是白領工作，他認為在未來五年內，AI可能導致失業率提高達20%，而且可能消滅一半的入門級白領工作。這樣的觀點或許略顯極端，但它直接反映出AI科技的重大影響。

《經濟學人》報導則指出了一個嚴酷的事實，現在年輕世代正面臨前所未有的就業困境。不僅在美國，即便歐盟、英國、加拿大及日本等國，年輕人的失業率都在逐步攀升，甚至已經超過國家平均水準。

造成畢業即失業的原因之一是大學招生擴張與課程品質下降，許多課程未能真正提升學生職場技能，被雇主視為「無差別」。更根本的原因則是AI和產業結構轉型，使許多傳統白領職位的需求大幅減少，年輕世代的就業市場因此萎縮。

還有最新的AI代理人能夠進行從理解、規畫到執行的一條龍服務，如購票、撰寫研究報告等，這些AI代理功能的普及將進一步拉開職場的M型化差距。一部分人透過掌握AI，效率大幅提升；另一部分人則因無法掌握AI工具而逐漸被職場淘汰。

這樣的趨勢對企業經營也帶來極大的影響，平台型大公司如谷歌和亞馬遜可透過建立AI整合平台，進一步壟斷市場流量與資料，中小企業若無法快速適應或被整合，將面臨嚴重的競爭劣勢。未來的競爭不再是各企業自行開發AI代理，而是看誰能更有效整合進AI的生態圈。

面對職場新常態 個人和企業該如何因應？

面對這樣的職場新常態，個人和企業又該如何因應？首先，個人必須主動提升與AI協作的能力，透過理解AI工具的特性，學習如何提出精準問題、有效進行任務拆解，將AI視為提升自身產能的工具，而非對手。

企業則必須重新審視內部流程，積極推動員工學習並熟悉AI工具，將人機協同作業視為核心競爭力。

更重要的是，教育體系與政府政策必須迅速跟上AI轉型的步伐。教育機構應重新設計課程，聚焦於跨領域與整合性的技能培育，避免提供僅具表面學歷、實質技能卻無法應對職場需求的教育。

政府則應提供更多的再訓練和轉業補助方案，協助那些被AI取代或邊緣化的勞動者重新融入勞動市場，避免社會因此產生更深層次的不穩定。

AI帶來的職場變革已無法迴避，我們必須積極面對，不能過度樂觀輕視其衝擊，也不應過度悲觀以致恐慌失措。

唯有透過積極、理性且前瞻性的策略，才能確保台灣社會在這波AI浪潮下不僅倖存，更能藉此轉型升級，開創嶄新且更具韌性的經濟未來。

▼個人必須主動提升與AI協作的能力，透過理解AI工具的特性，學習如何提出精準問題、有效進行任務拆解，將AI視為提升自身產能的工具，而非對手。（圖／CFP）

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