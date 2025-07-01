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發展底層技術　比發行穩定幣重要

我們想讓你知道…台灣金融業在推進穩定幣與區塊鏈清算發展時，究竟應先發行穩定幣，或是應優先建立如Whale與Falcon的相關技術平台？這關乎台灣在國際金融體系能否掌握主動權與技術主權。

▲。（圖／路透）

▲穩定幣已不再只是加密貨幣的衍生工具，而是邁向全球金融基礎的關鍵項目。（圖／路透）

●林瑞嘉／國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系專任教授、華南金控獨立董事

各國積極將穩定幣推向金融核心，台灣金管會也已審慎開放。然而，當國際巨頭搶先布局底層區塊鏈清算與AI風控技術，台灣金融業若僅聚焦發行，恐錯失數位金融時代的制高點。

穩定幣不再只是衍生工具　而是全球金融基礎的關鍵項目

全球穩定幣競賽勢不可擋。中國螞蟻集團旗下螞蟻數科，近日宣布啟動申請香港穩定幣發行牌照；美國方面，川普支持穩定幣法案正於聯邦眾議院審議，若通過，將為穩定幣引入銀行級監理框架；南韓新總統李在明亦提出允許本土企業發行的穩定幣法案，明確將穩定幣納入國家金融創新政策核心。

這些趨勢無不顯示，穩定幣已不再只是加密貨幣的衍生工具，而是邁向全球金融基礎的關鍵項目。

回到台灣，金管會副主委陳彥良在立法院財政委員會召開的「虛擬資產服務法」公聽會指出，穩定幣對促進數位交易與支付創新具有潛力，同時也可能對主權貨幣穩定與金融安全構成挑戰。

此舉標誌著我國監理態度邁向審慎開放，也為金融業者開展穩定幣技術與業務布局提供關鍵窗口。

在這波數位金融革新中，螞蟻數科率先布局兩大關鍵技術產品──Whale（鯨）：區塊鏈實時跨境資金平台，與Falcon（隼）：AI外匯資金配置模型，為其全球資金清算與數位資產管理建構基礎設施。

Whale是一套支援多幣別、即時清算與智能合約的區塊鏈平台，應用場景涵蓋跨境資金調撥、供應鏈融資、企業錢包支付與代幣（通證）化存款等，實現企業間即時鏈上結算，顯著降低時間與成本。

Falcon則是基於AI的外匯與資金池預測系統，能依據全球資金流與匯率波動，動態調配資金儲備結構，有效支援穩定幣發行、流通與風險控制。

3點評估　先發行穩定幣或先建立技術平台

借鏡螞蟻數科的發展路徑，台灣金融業在推進穩定幣與區塊鏈清算發展時，究竟應先發行穩定幣，或是應優先建立如Whale與Falcon的相關技術平台？這更關乎台灣在國際金融體系中能否掌握主動權與技術主權。值得台灣金融服務業者審慎思考評估。

首先，穩定幣的價值不單純來自「發行」，更是其「可用性」與「清算效率」。若台灣尚未建置如Whale一般的區塊鏈清算平台、企業錢包與智能合約基礎，任何穩定幣的推出都將受限於傳統金融帳戶體系，難以實現即時結算、數據追蹤與場景整合，無法創造真正的流通價值。

其次，穩定幣需要高度靈活且智慧化的儲備與風險管理。螞蟻的Falcon模型可根據市場狀況，預測資金池需求，實現不同幣別的自動轉換與兌換保證，這是靜態儲備管理所無法達成的。如果我國金融機構缺乏此類AI風控模型支援，勢將面臨流動性風險或市場劇烈波動下的儲備壓力。

再者，Whale平台的成功說明，技術平台本身就是商業競爭力。即使尚未發行穩定幣，Whale已成為企業資金清算與供應鏈金融的重要基礎設施，為螞蟻數科帶來系統性競爭優勢。

由此可見，建構先進平台並非支援工具，而是金融生態中不可或缺的主體。

▼台灣金融業在推進穩定幣與區塊鏈清算發展時，究竟應先發行穩定幣，或是應優先建立如Whale與Falcon的相關技術平台。（圖／資料照）

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

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