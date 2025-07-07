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人工智慧浪潮下的勞工困境　AI不會是危機而是轉機

我們想讓你知道…科技的終點，不應只是更快的效率，而是更好的人生。未來屬於AI，也應屬於人，唯有如此，AI才不會是危機，而能真正成為文明進化的轉機。

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▲有了AI，勞動世界正面臨自工業革命以來最劇烈的轉變。(圖／取自免費圖庫Pexels)

●張瑞雄／台北商業大學前校長

有了AI，勞動世界正面臨自工業革命以來最劇烈的轉變。一方面，AI提升了生產力與效率，有政治人物提出「四天工作週」的倡議；另一方面，科技巨頭如亞馬遜、Shopify與Duolingo則以靜默但堅定的步伐，逐步將AI導入日常營運，不只是輔助員工，更是替代。這場AI革命的雙面性，在希望與焦慮之間擺盪，挑戰著社會對「工作」、「生產力」與「人性價值」的既有理解。

AI協助人類的同時　「人」淪為最後選項

AI技術無庸置疑帶來驚人的生產效能，根據《哈佛商業評論》發表的研究，生成式AI不僅讓人們在撰寫報告、構思企劃或執行行政任務時事半功倍，更往往提升了創意與品質。

但這樣的效率提升卻伴隨一個鮮少被討論的代價，人類的內在動機與工作熱情出現下降，當人們習慣依賴AI完成複雜任務後，面對無法仰賴技術的工作時，反而感到無趣與倦怠。這種現象揭示了AI在協助人類的同時，也可能潛移默化地剝奪了人類從工作中獲得的成就感與參與感。

更令人不安的是企業對AI的真實態度，根據Gizmodo的報導，亞馬遜已部署超過一百萬台機器人，其自動化的腳步不僅未因工會壓力減緩，反而進一步進入人力密集的倉儲與配送領域。

人均處理包裹量從2015年的175件暴增至近年的3,870件，表面上是效率的提升，實則是人力被壓縮與取代的明證。而這些「無聲的裁員」，背後是企業以成本為核心邏輯，將AI視為削減人事支出的武器。

亞馬遜執行長Andy Jassy坦言，公司將「需要更少的人」來從事目前的工作，這並非遙遠未來，而是「近年內」即將成形的現實。

這股趨勢並非亞馬遜獨有，Duolingo執行長表示，未來只有在AI無法勝任的情況下，才會增加人力；Shopify則明言，在提出任何人力與資源需求前，必須先證明AI無法勝任。這些說法意味著，「人」正在企業運算中被邊緣化，甚至淪為最後選項。

在這樣的背景下，「四天工作週」無疑是一道溫暖的光。既然AI提升了人類生產力，就應該轉化為勞工的休閒與自由，而不是裁員與剝奪。「32小時工時法案」企圖建立一種新的社會契約：讓科技回饋於人，讓工作不再佔據人們的全部生命。此一思維的核心，是「共享科技紅利」的理念，AI不該只是資本的工具，更應成為社會進步的橋梁。

然而理想與現實之間，仍存在巨大鴻溝。目前大多數企業導入AI，並未減少工時或提高薪資，反而導致更多工人被裁撤。2025年上半年，已有63,823名科技業員工遭到裁員。

令人訝異的是，這些裁員並非出於經濟不景氣，反而發生在企業獲利創新高的背景下。這意味著AI的導入並非被迫性節流，而是主動性地汰換人力。

社會必須重新思考　幾個AI根本性的問題

面對這樣的現況，社會必須重新思考幾個根本性的問題。

第一，AI應扮演什麼角色？是輔助還是主導？

第二，當AI取代的不只是重複性工作，而是知識型、創意型甚至管理型工作時，我們該如何重新定義「就業」與「價值」？

第三，如果大量工作將被AI完成，那麼人們未來的生活重心是什麼？

企業也應被賦予更多責任，若企業因導入AI而減省成本，那麼其應撥出部分利潤投入員工的職涯轉型與心理健康輔導，甚至回饋社區與公共資源。否則AI所帶來的生產力紅利，只會落入少數人手中，加劇社會的不平等與階級分化。

AI的崛起無可避免地改寫了人類勞動史，但我們是否要讓它成為「取代人」的冷酷機器，或是「解放人」的助力工具，端賴政治決策者、企業領導人與公民社會共同選擇。

四天工作週的倡議，固然尚未普及，卻是一種重要的象徵，提醒我們科技的終點，不應只是更快的效率，而是更好的人生。未來屬於AI，也應屬於人，唯有如此，AI才不會是危機，而能真正成為文明進化的轉機。

▼AI的崛起無可避免地改寫了人類勞動史，但我們是否要讓它成為「取代人」的冷酷機器，端賴政治決策者、企業領導人與公民社會共同選擇。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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關鍵字: 張瑞雄 雲論 AI 人工智慧 勞工

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