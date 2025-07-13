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黃金詐騙怎麼運作？　常見手法、話術與真實案例解析

我們想讓你知道…根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析（2024/07/09～2025/07/08），近一年「黃金詐騙」網路聲量累計達61,078筆，其中7月4日達到聲量高峰，單日高達11,438筆討論。

▲台中五口命案關係圖。（圖／記者許權毅製）

▲台中五口命案關係圖。（圖／記者許權毅製）

●文／網路溫度計

你以為買黃金就是保值？小心掉進詐騙陷阱！近年黃金價格飆漲，不少詐騙集團假借「投資黃金」名義，設局行騙，從假交友、假平台到群組洗腦，連工程師、家庭主婦都成為受害者。近期更傳出台中豐原一家五口疑因黃金代購陷入債務走上絕路，引發社會震撼。一起來看這場看似穩賺的投資，背後藏了多少騙局與代價。

豐原五口　黃金詐騙命案

台中豐原王姓一家五口疑遭「黃金代購」詐騙，先被誘導以信用卡大量刷卡購買黃金，原本以為可賺取佣金，卻被要求持續加碼，最終背負沉重債務。家屬疑因還款無力、遭追債壓力過大走上絕路。檢警已傳喚銀樓、當鋪及11名相關人，並查扣15部電子設備，深入追查金流與整起詐騙過程，引發社會高度關注。

投資黃金？當心被詐　輿論聲量破6萬筆

根據165打詐儀表板資料，台灣過去與「黃金」相關的詐騙案件，已累計搜尋到855件地方案例，遍布各縣市。近年來，隨著黃金價格飆升，不肖分子看準民眾對保值資產的渴望，假借「投資黃金」、「代操平台」等名義進行詐騙。

自去年9月，3名台灣人在日本涉嫌假冒警察，詐騙京都一名老翁價值約2600萬元的黃金條，遭日本警方逮捕後，引發台日媒體關注；而近日台中豐原又發生一家五口疑因陷入「黃金代購」詐騙壓力而輕生的悲劇，讓「黃金詐騙」話題再度升溫，成為社會熱議焦點。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析（2024/07/09～2025/07/08），近一年「黃金詐騙」網路聲量累計達61,078筆，其中7月4日達到聲量高峰，單日高達11,438筆討論。

▼近一年「黃金詐騙」網路聲量。（圖／網路溫度計提供）

▲▼近一年「黃金詐騙」網路聲量。（圖／網路溫度計提供）

黃金詐騙是什麼？假交友結合假投資　高知識族群也中招

根據新北市政府警察局土城分局資料，桃園一名擁有碩士學歷的林姓工程師，2024年7月底在臉書被一名暱稱「Yin OO」的女子主動加好友，兩人頻繁互動後對方進一步加入LINE聯絡。在取得信任後，張女推薦他下載「Meta Trader4外匯交易」APP，聲稱可操作香港「OO財富」公司進行黃金買賣，自己也靠此賺進不少。

林男信以為真，短短三個月內便匯款十筆、共近千萬元至該公司帳戶。直到他想將投資黃金兌現時，發現APP帳號遭停權且張女音訊全無，才驚覺受騙。

警方提醒，詐團手法精密且具組織性，許多假平台會仿造真實交易介面，務必查證公司背景與平台真偽，並避免聽信網路陌生人投資建議。

近年常見的黃金詐騙手法，多以「假交友＋假投資平台」形式進行。詐騙集團通常會假冒港澳金融專員、黃金顧問等身分，透過社群軟體主動接觸受害人，進而建立信任感，再引導下載仿冒交易軟體，如「Meta Trader4」等平台，宣稱可進行黃金期貨投資，保證高獲利、低風險。

被害人常在短期內看到假帳面利潤，誤以為真能穩賺，開始投入大量資金，直到帳號遭封鎖、客服失聯，才驚覺受騙。

而黃金詐騙近一年來的熱門關鍵字為「詐騙、話術、金價、債務、手法、錢莊、銀樓」，顯示民眾對於詐騙金流、借貸風險與悲劇後果等議題高度關注。

詐騙手法拆解　群組話術＋假顧問操控＋代管轉移製造假象

詐騙集團常透過社群平台邀請民眾加入「黃金投資群組」，由自稱「投資顧問」或「操盤老師」的成員在群內發送操作指令，誤導受害者購買實體黃金或匯款至指定帳戶。這類群組充斥大量金融術語，如「金流轉換」、「操作流程」、「交割管理」、「資產對沖」等，營造專業可信的假象，讓人誤以為參與的是正規投資活動。

部分詐團進一步要求民眾將黃金轉交給「代管專員」，或親送至指定地點聲稱保管，實際上是將資產直接交付給詐騙集團。同時，他們也會提供仿冒交易平台或APP（如假版MetaTrader4），透過虛擬帳面顯示獲利數據，讓被害人誤信投資成功。

甚至還有詐團會鼓勵被害人拉攏親友「一起賺」，形成連環受害。此類操作不僅手法精密且具擴散性，極易造成多人同時陷入詐局，難以自拔。

防詐提醒　警惕高獲利承諾與「群體催眠」氛圍

台北市政府警察局提醒，詐騙者經常利用「穩賺不賠」、「短期高報酬」話術包裝黃金投資，同時安排多名成員假扮成功投資人，在群組中互相喊單、曬獲利圖，營造「大家都賺到錢」的氛圍，讓被害人放下戒心、加碼投入。

民眾遇到此類情況應保持警覺，切勿將實體財物交由陌生人代管，若對投資資訊感到疑惑，應撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，及早防止財產損失。

被詐騙怎麼辦？　5步驟自保別驚慌

立即停止所有金流操作：若還未匯款，立刻中止交易；已匯款則避免再次加碼或回應詐騙訊息。

保留所有相關紀錄：截圖LINE或通訊軟體對話、匯款憑證、詐騙網站／App畫面等，作為報案證據。

撥打165反詐騙專線：由專人協助判斷是否為詐騙，並提供正確處理方式。

向警方報案並備齊資料：親赴派出所說明案情，並攜帶轉帳證明、聊天記錄等資料，有助警方追查金流。

通知銀行申請帳戶凍結：若已轉帳，盡快聯絡銀行請求協助凍結詐騙對方帳戶，爭取時間避免資金被提領。

▼近年常見的黃金詐騙手法，多以「假交友＋假投資平台」形式進行。（圖／視覺中國CFP）

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

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