﻿日本向右轉？　石破茂首相之路更加艱困





▲日本首相石破茂。（圖／路透）

●林彥如／前中華民國僑務委員

石破茂於2024年10月1日就任日本第102任首相，卻旋即面臨眾參兩院選舉的雙重挫敗。執政聯盟自民黨與公明黨失去國會多數席位，創下1955年以來首次「雙少數」執政的歷史危機。選民對高物價、通貨膨脹、低經濟成長及外來移民問題的不滿，重創石破政權支持率。民調顯示，其內閣支持率僅28%，創近年新低。

為應對米價飆升等物價問題，石破推出小額紓困與現金補助政策，卻難以平息民怨。與此同時，日本社會對外國勞工與遊客激增的焦慮，助長極右參政黨崛起。

該黨以「日本優先」及排外訴求，在參議院選舉中從1席躍增至14席。石破試圖以設立「與外國人有序共生社會推進室」緩解社會緊張，但被批評為治標不治本，未能有效應對外國人議題引發的治安與文化衝突。

在外交與防衛上，石破提出「亞洲北約」構想並推動修憲以強化日本軍事力量，卻因反全球化情緒及對美貿易談判的不確定性，招致國內外質疑。

經濟方面，他反對「安倍經濟學」，主張提高工資與促進投資，但日元貶值和高債務限制了政策空間。

石破在美日同盟及台灣問題上的謹慎態度，被部分選民與輿論批評為「親中」或「軟弱」，與自民黨強硬派路線相左，進一步削弱其領導力。

石破茂上任之際，日本正處於經濟低迷、政治分裂與社會動盪的歷史轉折點。他試圖在外交、防衛與內政間尋求平衡，卻在民粹浪潮、高物價及反全球化情緒中掙扎，被視為日本困境的「倒霉鬼」。

若無法整合在野黨或穩定民意，2025年參議院選舉後，其首相之路將更加艱困，甚至可能成為戰後任期最短的首相之一。

▼石破茂於2024年10月1日就任日本第102任首相，卻旋即面臨眾參兩院選舉的雙重挫敗。（圖／路透）

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