面對「川普關稅」籌碼出盡後　台灣還剩什麼？

●江岷欽/世新管理學院院長

「盲目的服從不是一種美德,而是通往邪惡平庸之路的大門。」(Blind obedience is not a virtue, but the gateway to the banality of evil.)——漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt)

川普關稅未區分敵友 而是為個人政治敘事服務的工具

2025年夏天,川普再度點燃關稅戰的火藥桶,從日本到歐盟無一倖免。就在全球主要經濟體與美國周旋談判、爭取豁免之際,台灣卻陷入一片沈默,我們被課徵關稅了嗎?是哪一級?有無交換條件?官方始終沒有明確說明。

這種不透明的對外政策,讓人不禁聯想,我們究竟是在進行戰略性的外交協商,還是早已放棄了作為談判對手的資格,只剩下對大國政策的單向服從?

從台積電赴美設廠、軍購金額屢創新高,到美農產品市場的全面開放,再到企業紛紛宣布加碼美國投資,台灣早已主動交出幾乎所有本可用於交換的籌碼。

如今當風暴來襲,我們才發現,所謂的忠誠,並未換來保障;而盲目的跟隨,也不會減少懲罰。川普的關稅並未區分敵友,而是為其個人政治敘事服務的工具。當我們對這種不對等關係噤聲不語,甚至自我安慰於「我們應該沒事」,那麼我們就不再是貿易夥伴,而只是沉默的代價承擔者。

根據《金融時報》與路透社報導,歐盟雖在川普宣布的30%稅率壓力下談成15%的「協議版本」,但包括評論員Martin Sandbu在內的多位觀察家直指,這樣的妥協只是權力戲碼的煙火表演,協議根本沒有實質保障。

即使有簽署文本,川普也可在政治需要下隨時撕毀,前車之鑑即是美、墨、加協定與近期與日本的協議破裂徵兆。以此觀之,台灣至今連一紙協議都未見,等於處於談判桌外的風險邊陲。

更令人憂心的,是台灣的經濟結構與中小企業面臨的雙重壓力。當媒體焦點集中在高科技業、半導體出口的「護國神山」上,卻忽略了數十萬仰賴毛利微薄、競爭力來自價格差異的中小出口廠商。他們才是真正撐起台灣就業基底的主力。

若川普針對電子零組件與機械設備加徵30%關稅,估算將使台灣年出口減少逾新台幣450億元,對GDP的拖累更高達2.8%。此刻,新台幣匯率逼近28元關卡,若政府持續放任升值甚至破底,這些業者將在毫無政策保護下首當其衝。

而在全球供應鏈重組之際,台灣未能有效掌握制度性話語權,也是一大戰略警訊。歐盟、日本與韓國正積極主導AI治理、半導體標準制定等新興產業規範,唯有形成技術聯盟與制度結構,才能避免在下一輪科技冷戰中邊緣化。

然而,台灣長年將全部外交資本投入單邊傾美,而非建構多邊制度韌性,終將使自身在制度談判中處於孤立位置。

面對現實需急起直追 重建五項戰略防線

第一、資訊透明:政府應坦誠公布與美方的關稅接觸情況,釐清是否遭到針對與談判條件,讓產業界得以部署應對。

第二、價值換算:檢視過去幾年對美軍購、技術轉移與市場讓利所投入的實質成本,是否產生對等保護與長期效益。

第三、匯率管理:設立「中小企業承壓指數」,由央行與經濟部門協同干預,避免匯率過度升值造成出口與就業雙重損害。

第四、多邊拓展:強化與歐盟、印度、東協等FTA談判進程,降低對美市場的單邊依賴風險。

第五、制度參與:與日、韓、荷等科技國共構新興產業標準與AI治理原則,確保制度性談判桌上的席位與影響力。

終究,我們必須正視一個核心問題,當一國的籌碼早已主動交出,卻連最基本的貿易尊嚴與制度保障都無法換回,這不再是外交,而是被動的沉默屈從。這樣的「忠誠」不具備戰略意義,反而成為失去議價力的證據。

正如政治哲學家鄂蘭所言,盲目的服從不是美德,而是通往災難的門徑。在面對關稅風暴的此刻,台灣更應以民主社會的自覺,要求政府還原談判真相,重建可持續的制度保障。因為當協議不再是契約,而只是討好權力的姿態,那麼我們就不再生活在市場經濟裡,而是生活在政治煙火下的陰影中。

