問題在「賴總統」不在內閣全面改組　治國之道還要向蔡英文請益

▲賴清德總統兼黨主席應當清楚，這波大罷免的戰略、戰術以及政治操作執行，很多問題是出在自己與民進黨身上。（圖／總統府提供）

●陳淞山／專欄作家

民進黨在726大罷免被全面封殺之後，繼續往823的罷免7位國民黨立委方向挺進，外界普遍不看好會有所斬獲，此從民進黨中央黨部在林右昌請辭獲准後，竟由新北市議員層次的副秘書長何博文代理秘書長來操盤下階段的罷免行動就可得知，這只是為了向罷團及支持罷免的自主公民群體「交代」的緩兵之計，就是「死馬當活馬醫」的政治表演秀。

其真正目的在壓制黨內派系可能亂咬互咬的內訌危機，延緩「內閣全面改組」的政治逼宮，讓賴總統的民意信任度與執政滿意度在下滑後儘速止血，不至於產生嚴重崩跌的慘況！

民進黨真正的問題 還是該如何走下一步？

這種以時間換取空間的政治操作策略，在於以台灣目前面臨的內憂外患政經困境，不是換了閣揆的內閣全面改組政治作為就能解決問題，甚至反而更會導致難以預料的政治失控窘境及變數。

因此，民進黨更必須硬著頭皮把剩下的罷免行動撐到底，把救災復原與美國關稅問題的因應作為先逐步處理好，接下來，在8月底9月初才能看情況發展來決定內閣要不要全面改組或部分改組，先求穩住罷團及黨內派系爭執再來面對下一波的新政局發展。

畢竟，「朝小野大」的立法院政治結構已經無法改變，短期內也無法處理外界有人主張的大聯合政府或聯合內閣的政治工程，這個時候就只能安內才可以攘外，又何必因為罷免失利的責任問題而自亂陣腳？或者引爆「黨內互打」的派系論戰政治風暴呢？

因為，賴清德總統兼黨主席應當清楚，這波大罷免的戰略、戰術以及政治操作執行，很多問題是出在自己與民進黨身上，林右昌前秘書長只是替整個黨承擔責任做「替罪羊」，卓榮泰的內閣團隊雖然個別閣員出包不少，但還是個能夠「秉承上意」的聽話閣揆，什麼時候該隨時配合下台全面改組？也是賴總統說了算！但至少也先撐過這段艱難時機再說。

真正成為問題的還是賴清德總統兼黨主席，823公投及罷免過後，該如何走下一步？府院黨都是問題，總統府幕僚團隊與國安會、國安局重要官員到底出了什麼樣的問題？適才適所與分工、整合運作上為什麼紕漏百出，連個「團結國家十講」都有那麼多的出錯及爭議？還有「天兵幕僚」竟然可以把軍事演習穿軍裝的照片PO在臉書上炫耀，甚至在總統召開國安會議上還大喇喇地坐在開會的辦公桌上而不自知「僭越」分寸？難道這就是賴總統的領導用人風格嗎？

行政院長卓榮泰原本是國家最高行政首長的職位，卻幹成像總統幕僚或行政院秘書長格局，領導所謂的內閣團隊，有領導能力嗎？還是有威嚴與威望嗎？還是賴總統認為他就是您召之即來揮之即去的「傳聲筒」而已，反正就是先發投手，上場能投幾局就幾局？能撐得了多久就多久？他就是這樣一個可有可無的幕僚或「客卿」罷了！

▼行政院長卓榮泰原本是國家最高行政首長的職位，卻幹成像總統幕僚或行政院秘書長格局，領導所謂的內閣團隊，有領導能力嗎。（圖／總統府提供）

國家領導人搞政治民粹對立 如何團結國家？

民進黨中常會，黨的領導決策機構，王世堅中常委對823罷免行動有不同意見，竟然還要被只能列席的政策會執行長兼候補上的立委王義川痛批要他「滾蛋」，這是什麼樣的政治氛圍與模式呢？搞一言堂嗎？還是揣摩上意的政治小丑格調呢？

原來賴清德黨主席就是喜歡用這種不入流的政客當黨的重要幹部，殊不知，這場大罷免大失利，除了黨的秘書長請辭承擔責任外，最大的問題就是政策會執行長王義川的「政治失能」，喜歡上電視宣傳自己，當名嘴搞笑，政黨的罷免論述攻防能力，絕對是歷年來民進黨表現最差勁的政策會執行長，只是因為要搞派系平衡「廖化當先鋒」而已！

總之，從上述賴清德府院黨「荒腔走板」的政治團隊來看，這怎麼只是黨秘書長林右昌辭職後，內閣要不要全面改組的問題呢？難道不是賴清德總統兼黨主席的領導、用人與氣度格局的問題嗎？難道不是賴總統的政治性格、認知與心態都必須要有所反省、檢討與調整的問題嗎？抱大腿、敷衍卸責誰不會？聽話、乖乖牌表忠心誰不能？

問題是，國家領導人總不能也不該喜歡用這類人來打天下、來治國，甚至自己跳上搞政治民粹對立與對抗的政治角色與立場，來講如何團結國家？又把不同政治主張與立場者類比為「雜質」，當作敵人來加以看待！

是以，蒼生為念，苦民所苦，中道執政，把敵人變成朋友或可敬的競爭對手，才是國家領導人該有的領導能力與政治挑戰。賴清德總統的治國之道，恐怕還要多多向蔡英文與陳水扁前總統請益吧！

▼賴清德總統的治國之道，恐怕還要多多向蔡英文與陳水扁前總統請益吧。（資料照／記者李毓康攝）

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