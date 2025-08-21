ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
始料未及的「信賴危機」　賴清德正在布局「安內」政治棋盤

我們想讓你知道…倘若賴清德總統不好好調整自己的政治認知及心態，不以「尊重、理解與包容」的態度與格局來面對內憂外患的政局與困局，恐怕也未必能夠達成「攘外」的目標與結果了！

▲（圖／總統府提供）

▲經歷過726大罷免藍委滿盤皆輸的賴清德總統兼黨主席，在民進黨內的領導威信遭遇嚴重的挫敗與危機。（圖／總統府提供）

●陳淞山／專欄作家

經歷過726大罷免藍委滿盤皆輸的賴清德總統兼黨主席，在民進黨內的領導威信遭遇嚴重的挫敗與危機，外界甚至普遍認為823的罷免行動及核三延役公投恐怕也要繼續吃下敗仗，影響所及，大家對明年底民進黨的直轄市長與縣市長選舉結果也不表樂觀，甚至對賴清德總統的連任態勢更不看好，可能民進黨內恐怕有人會跳出來與賴清德競逐總統初選。

這是向來「自信滿滿」的賴清德始料未及的政治危機，更是可能會引爆未來民進黨重大內鬨的政治地雷。因此，賴清德為了重新挽回黨內的領導威信及人民對他的信任危機，必須重新調整步伐來面對未來的政治攻防與操作，除了較大幅度的內閣改組之外，就必然要與黨內其他派系「分享權力」，以「安內」才能攘外的人事布局，來共同因應內外交迫的政治困局與危機。

政治危機恐引爆內鬨地雷　賴清德迅速止血「以時間換取空間」

其實，大罷免藍委的慘敗，或許原因很多，戰略與戰術都出現了問題，但的確是政治與社會的正當性不足所致。民進黨內除了大老級人物陳水扁、謝長廷等人曾有所「示警」外，就連前總統蔡英文也只在罷免前夕不得不有所表態「交代」，更多的黨內要角其實是「冷眼旁觀」、「靜觀其變」這次的大罷免藍委行動。

是以，儘管慘敗後，由當時的林右昌秘書長做為「替罪羊」承擔責任辭職下台，但賴清德總統應該已經清楚認知到這樣的政治重挫所導致的結果就是「信賴危機」。

倘若不迅速止血，以時間換取空間，對黨內各大派系大老進行「請益」安撫，甚至趕緊釋放人事資源共享權力以資「示好」，不再只是在黨內獨厚於與正國會及民主活水系統結盟合作，還必須對蔡英文、蘇貞昌及謝長廷等人與其派系做更緊密的互動或合作，才能夠真正確保自己的領導地位與威信，整合好黨內一切可以團結的力量，唯有如此，才能夠「安內攘外」！

儘管823罷免及公投才有結果，賴清德其實在726慘敗後就立即展開「安內」的人事布局。黨秘書長林右昌請辭下台後，其親信幕僚的黨職也迅速被拔除。接任黨秘書長的人選曾是謝長廷人馬的徐國勇接任，他也曾是賴清德擔任行政院長時的內政部長，與閣揆卓榮泰是中興法商的同班同學，關係匪淺，也曾是蔡英文總統首任閣揆林全的行政院發言人，媒體關係極佳也擅長政治論述，與黨內各大派系關係良好，但跟蘇貞昌並不對盤。

同時也傳出親英色彩的民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任尚遺一位空缺的副秘書長職位，看起來應該是對英系示好的派系平衡之舉，也被視為是賴清德向英系釋權的重要人事安排。

另外，屬於蘇貞昌系統的警政人馬黃明昭，在賴清德上任總統後就立即拔除他的警政署長職位，轉任到國安局擔任副局長，如今在726之後，回到警政系統擔任警察大學校長職位，與警政署長是唯二同警階最高的三線四星，等於是重新啟用他的人事布局，更加讓他可以發揮其專長，而非只是讓他在國安局準備養老等退休。

再者，「替罪羊」林右昌辭職下台後，似乎也沒有後續的安排，只能到日本散散心，再決定如何重新出發？然而，似乎看起來，賴清德原本可能支持林右昌參加新北市長初選與蘇貞昌的女兒蘇巧慧競逐的情況，應該也已經生變，否則也不會毫不留任何情面的把林在黨中央的親信幕僚迅速拔除，更顯示出賴清德應該也已經以支持蘇巧慧參選新北市長來向蘇貞昌「交心示好」，以避免幾個月前蔡英文與蘇貞昌相約一起爬山，故意PO在臉書上的照片，來對賴清德「刻意示警」的事再度重演。

▼總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

賴清德清楚「安內攘外」奧妙之處　不再自信滿滿一意孤行

總之，726罷免慘敗之後，賴清德總統兼黨主席應該相當清楚「安內攘外」的權力奧妙之處，不再自以為是、自信滿滿的一意孤行，不再只是獨厚於與正國會及民主活水派系相結盟合作。

他正開啟與其他黨內大老與其派系的互動與可能的合作，來鞏固他的黨內共主與領導地位，重新再出發。對於不適任或對他沒有政治價值的行政院各部會正副閣員，應該也會從善如流，該換人就換人，就連國安會或總統府的部分幕僚可能也會有所處理或換血，來為2026與2028的兩次大選做好準備及布局。

畢竟，這次宛如「期中選舉」的大罷免行動，已經造成實質上的「藍白合」結果，口號上「更大的民主」政治操作終歸抵擋不住「不信任賴清德」、「教訓民進黨」的政治反撲與「民主需要制衡」的主流民意思潮。

倘若賴清德總統不好好調整自己的政治認知及心態，不以「尊重、理解與包容」的態度與格局來面對內憂外患的政局與困局，恐怕屆時縱使能夠做好「安內」的政治工程，也未必能夠達成「攘外」的目標與結果了？！

▼726罷免慘敗之後，賴清德總統兼黨主席應該相當清楚「安內攘外」的權力奧妙之處，不再自以為是、自信滿滿的一意孤行。（圖／資料照）

▲（圖／資料照）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

