企業家入閣是台灣社會的美麗幻想

自台灣落實民主化以來，每逢內閣異動，特別是財經閣員出缺，社會上總不乏「企業家入閣」的聲音。許多人期待來自實務界的專業人士，能為公部門帶來效率與活力。然而，經歷了經濟部長郭智輝460天的「驚奇之旅」，我們不得不冷靜思考：究竟是成功的企業家無法適應官場文化，還是台灣的政治環境容不下企業家入閣？



先看郭智輝的「基本面」：擁有四十餘年的商場歷練，創辦並成功經營連年高獲利的科技公司，完成接班安排並順利退休，個人身價數十億元；他同時還是企管博士，擔任大學教師二十餘年，長期投入公益活動，支持棒壘球與論文競賽，參與多個非營利組織。以這樣的背景與條件，足堪勝任大多數的挑戰；但在輿論砲火最猛烈的時刻，居然還有人批評他「戀棧」不下台。





問題不在專業能力，而在「市場面」。



首先是公務體系。郭智輝以空降之姿出任經濟部長，對官僚組織而言，對不是「自己人」的排斥幾乎是本能反應。公務系統重穩定輕效率，遇事只要一句「依法行政」便可當作擋箭牌；這讓在企業裡追求效率、彈性管理的郭智輝難以施展拳腳。更何況還有部分公務員抱持「鐵打的衙門、流水的官」的官僚心態，其間的溝通障礙難以想像。



其次是媒體與輿論。昔稱第四權的媒體，打從郭智輝上台以來就天天盯著他「何時下台」？對他的施政內容卻少有聞問。在企業界，郭智輝熟識的多為科技線記者；入閣後，面對的多是陌生的政治線記者，沒有交情，缺乏「獨家」，媒體人遂轉而依靠零碎的內線消息，放大負面細節。郭的行事風格與傳統官員不同，更讓記者難以揣摩，久而久之，失去獨家價值的媒體，反手將他當作修理對象，「好事不出門，糗事傳千里」。





再來是國會戰場。在朝小野的態勢下，內閣閣員日日疲於奔命，郭智輝更是在野立委炮火的焦點。他在立院面對的不是政策辯論，而是立委們錙珠必較的挑剔與攻訐，成為立委刷存在感的「磨刀石」。



最後是黨內角力。雖然不是民進黨員，但郭智輝身為執政團隊成員，來自黨內的攻擊毫不手軟。關稅談判不理想，他被推上火線當箭靶；發言遭媒體斷章取義時，黨內也有人落井下石。郭智輝「顧全大局」隱忍不發，卻被定格為「失言部長」。



這樣的傳聞原本只在政壇幽微處飄散，沒想到在請辭隔天，反而是和碩童子賢「替他抱屈」，不認為郭的言行不當，還懷疑是「有人趁機勾他一腳」。這番話為黨內赤裸裸的鬥爭傳統定調。



台灣社會對「企業家入閣」的想像，是非洲草原勇猛威武的雄獅英姿；一朝送進公務官僚的體制牢籠裡，期待的卻是溫順聽話不回嘴的吉祥物。



郭智輝的去職，成了各方角力下的共同出口。無論是立委、媒體、公務系統，甚至黨內同志，都在他身上找到各自的利益與舞台。至此，不論他做得好或不好，似乎都不再重要了。



我們必須承認：不是郭智輝無法勝任經濟部長一職，而是台灣社會根本還沒準備好接受企業家入閣。我們期待「東尼史塔克」般的鋼鐵人，懂產業又能玩轉權力遊戲，更是無堅不摧。但現實卻是，專注產業發展，卻不擅政治語言、不懂權力遊戲的企業家，在嗜血的部族政治場域裡，註定要成為「政治不正確」的祭品。



