賴清德「慢半拍解決危機」的方法　正好養大了危機

▲繼726之後，823又大敗了一次，這種挫敗感，為何賴清德不能當機立斷，而讓社會或者支持者再痛苦一次呢。（圖／總統府提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

繼726之後，823又大敗了一次，這種挫敗感，為何賴清德不能當機立斷，而讓社會或者支持者再痛苦一次呢？為何讓民進黨在一個月吞下二次敗績，消磨多少支持者的信心和能量。這些原因在於賴清德的決策方式，若永遠跟著危機後面來解決危機，那只會把危機養得更大，若能在明知的危機發生前，明快處理危機才是解決危機的辦法。

行政的奇怪行為 讓民進黨從天堂掉到地面

這次823的失敗，大概在一個月前的726結果，大家都猜到了，也預想到了。但賴清德總統的決策圈卻無法讓他做出當機立斷的決定，讓這個失敗和困擾一直糾結在支持者和台灣社會之間。

賴清德第一年的任期，可是處在天堂裡面，高達五成以上的滿意度，什麼都不用做，就看藍白在國會撒野撒潑，就可以穩坐高支持度。

當藍白不亂了，賴清德政府就從天堂掉到了地上，然後呢？還要從地上掉到地獄嗎？要從地獄回到地上再回到天堂，何其難，而民進黨究竟有沒有察覺自己是如何從天堂掉到地上的，這一段可能是藍白推的，因為他們不亂搞時，人民就看到賴政府的荒唐，一個失言的經濟部長可以容許其近一個月的狂魔亂舞，而不馬上撤換？要不要發一萬元，行政院可以想近一個月的時間，做不了決策、救災救到天怒人怨。

這些行政的奇怪行為就是讓民進黨從天堂掉到地面。

那民進黨又如何從地面又掉下地獄的呢？就是當726失敗後，不馬上停止823的罷免，不立刻改組內閣，不馬上提振士氣，讓失敗的氛圍瀰漫了一個月的時間，就讓危機成為一個充氣的氣球，越來越大，最後只能爆破了。

到了823，敗績已經堆了滿天高，公投案同意票還高達434萬票，距離500萬票的門檻真的很近了。然後，賴清德就開記者會說他要改組了，但不是全面是局部改組，然後又說他要好好評估核能以及新型小型核能，然後，民怨還是無法解決，士氣還是無法提振，社會更不明白所謂四項優先是什麼政策？

再來就是台美關稅談判，到底要等多久，到底是卡在那裡？如果美國已經決定十月底前都不會談，為何台灣政府不能坦然以告，讓人民有些不切實際的期待。

關稅問題到底會不會衝擊到傳統產業，明明地方的立委都很擔心，台中市長盧秀燕甚至拿關稅會影響台中工具機行業的理由，不選黨主席了。可是我們的談判代表還在說不會影響傳統產業，那為何要編5900億補助？結果行政院澄清是問題交互之間的誤會，然後問這個問題的立委被出征了。這到底要怎麼看這個政府呢？

▼當726失敗後，不馬上停止823的罷免，不立刻改組內閣，不馬上提振士氣，讓失敗的氛圍瀰漫了一個月的時間，就讓危機成為一個充氣的氣球，越來越大，最後只能爆破了。（圖／資料照）



預知危機卻不立即止血 最基本的總統判斷都不會？

如果政府這麼好，如果都是我們都誤會了政府，那為何政府的民調跌了那麼多，為何罷免和公投都輸了那麼多？

完全不懂賴總統或者賴主席思維，一場已經是敵強我敗的戰場，為何不趕快止血，為何不向民團承認民進黨的無能為力，為何不能放棄823來營造朝野合作的氛圍？

其實如果賴總統的國安團隊可以有預知危機的存在，那就該先斬斷危機，而不是去養大危機，然後追著危機去解決，一點也解決不了。

政院的決策究竟是院長做的還是總統做的？如果內閣都是總統的朋友，部長都覺得自己比部長大，誰會聽院長的呢？

鄭麗君聽起來不管講關稅也好，或者在立法院解釋關稅也好，聽起來就很不行，賴清德為何不換個談判代表呢？你的朋友比較重要還是國家比較重要？這種最基本的總統判斷，都不會嗎？

事到如今，若內閣改組沒有新而有魄力的作法，我們等著看賴總統是將如何從地獄回到地面後，再從地面回到天堂。全國國民沒有希望活在地獄裡，全國國民都期待在天堂等到賴總統，加油了。

▼鄭麗君聽起來不管講關稅也好，或者在立法院解釋關稅也好，聽起來就很不行，賴清德為何不換個談判代表呢。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。