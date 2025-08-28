相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

▲美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）選在美國阿拉斯加州會晤。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新管理學院院長

他們製造荒漠，卻稱之為和平。(They make a desert and call it peace.)--羅馬史學家 塔西佗（Tacitus）

《華盛頓郵報》在 8 月 24 日的評論中指出，川普的烏克蘭外交像是一座旋轉木馬──華麗、動態，卻在原地打轉。從阿拉斯加的冰雪舞台到白宮的長廊布景，雙普會與歐洲領袖的列隊，構成了一場接一場的外交劇碼。每一次峰會與記者會宛如煙火，在掌聲與閃光燈中短暫綻放，卻未曾在歷史座標上留下具體的刻痕。

《紐約時報》8月19日的專論認為：「短期內，最可能的結果不是立即停火或簽署和平協議，而是進一步的會談」。換言之，「以會養會」成為外交現實：會談程序被視為成果，但無法轉化為實質的和平。

見面不等於談判 談判不等於和平

迄今為止，普丁始終避免直接稱呼澤倫斯基的名字，也拒絕承認其作為對等談判方的地位。俄羅斯的底線依然明確：承認克里米亞與烏東四州的吞併、確保烏克蘭「中立化」與「去軍事化」。

這些條件等於要求基輔自我矮化，失去主權完整的基礎。澤倫斯基即便在歐美壓力下語調放緩，仍不可能接受「割地求和」。對他而言，和平若以「主權交換」為代價，等同將祖父輩在二戰與蘇聯桎梏下的記憶再次出售。

另一方面，會面本身被普丁視為籌碼。俄方理解，單是「同意與澤倫斯基同桌」就能被川普或部分歐洲媒體包裝成重大突破。

至於會談地點，更折射各方算計，布達佩斯因奧班親俄而成為華府偏好，但對基輔而言難以接受；日內瓦則由馬克宏推動，瑞士甚至暗示可給普丁「外交豁免」；莫斯科則是俄方最希望的選項，但那對烏克蘭而言近乎投降。

主權地圖與制度錯位

這場僵局的核心，不只是疆界爭議，更是制度觀念的衝突。烏克蘭尋求的是可驗證的安全保障、多邊承諾與西方的實質協防；俄羅斯要的卻是一紙「大國承認」的地緣支配權。

川普提出的「安全保障換和平」看似折衷，但內涵模糊。一旦美俄先行達成框架，歐洲是否買單？烏克蘭是否只能被迫接受？這些制度性矛盾，使和平談判無法僅靠形式突破。

「盲飛總統」 制度真空

尤其，更令人憂慮的，是美國本身決策的真空。《紐約時報》8 月 21 日披露，川普為了集中決策權，已大幅削弱國安會、撤換情報專家，甚至關閉追蹤俄羅斯影響力的單位，使美國在處理俄烏戰爭時陷入「盲飛」（flying blind）的危險狀態。前 CIA 高階幹員 Marc Polymeropoulos 警告：「當專業報告與國安情報被清洗，總統將再也聽不到真話。」

在俄烏和談上，川普仰賴的是他與普丁之間的「直覺式關係」。在與馬克宏的熱麥克風對話中，他甚至自信表示：「我覺得普丁想為我做點什麼，雖然這聽起來有點瘋。」若這樣的思維成為國際談判依據，不啻於駕駛盲飛機穿越地雷區。

旋轉木馬上的外交

地產商人出身的川普，顯然在談判模式上與傳統外交背道而馳。一般而言，低層官員會先經過數月甚至數年的鋪墊，再交由高層領袖簽署定案；川普則反其道而行，先追逐新聞標題，再讓其他官員去補細節。這種「先求諾貝爾畫面，後補條款內容」的做法，使得會議成了旋轉木馬──耀眼、熱鬧，卻在原地打轉。

《華盛頓郵報》還特別點出，過去三年來，川普在烏克蘭戰爭的立場至少變動過19次。這種不斷搖擺的模式，或許能滿足短期的媒體聚光燈，卻使各方對其可信度與政策連續性愈發懷疑。智庫學者形容，這樣的外交令人「頭暈目眩，最後卻發現還在原地」。

▼過去三年來，川普在烏克蘭戰爭的立場至少變動過 19次。這種不斷搖擺的模式，或許能滿足短期的媒體聚光燈，卻使各方對其可信度與政策連續性愈發懷疑。（圖／路透）

戰爭疲乏 歐洲的算計

事實上，歐洲社會已陷入明顯的「烏克蘭倦怠感」(Ukraine fatigue)。最新民調顯示，德國與義大利超過六成民眾希望「儘快停火，即便需讓步」。

同時，北約統計 2025 年上半年額外軍費支出較戰前增加約 20%，相當於數百億歐元的壓力。對歐洲政府而言，既要應對能源通膨與社會不滿，又要維持對基輔的支持，政治成本正急速上升。

另外，烏克蘭國內也存在分歧。部分民眾認為「有限停火」能保存國力，避免全面崩潰；但另一些群體，特別是失去親人的家庭，則視妥協為對犧牲的背叛。這種內部分裂，使澤倫斯基在談判桌上既不能完全拒絕妥協，也不能輕易簽下割讓條款。

歷史案例的啟示

殷鑑不遠，回顧歷史可提供參照。韓戰在 1953 年簽署停火協議，七十年來未達成正式和平，卻維持了基本穩定；塞浦路斯自 1974 年以來分治，停火線延續半世紀；波黑則因 1995 年的代頓協議結束戰爭，但代價是極為繁複的政治架構。啟示很清楚：終局協議需要龐大的外部介入與高度共識，而停火雖不完美，卻能凍結現狀，避免更大流血。

與這些案例相比，烏戰仍在激烈進行，領土爭議廣泛，外部大國缺乏一致性。此時要求立即達成終局協議，成功機率極低，更現實的選項仍是有限停火與逐步安排。

誰的和平？ 誰的代價？

這場外交工程，本質上是敘事權的競逐。川普追求的是歷史定位與諾貝爾獎的光環；普丁要的是帝國地圖上的戰略縱深；澤倫斯基背負的是「祖父記憶」與國族尊嚴；歐洲領袖則試圖守護制度正當性，避免再次被美俄交易邊緣化。

遺憾的是，真正的共識從未出現。對烏克蘭而言，和平必須是「公正」而非「妥協」；對俄羅斯而言，和平則是「控制」的另一種包裝；對川普而言，和平更像是政治舞台的道具。

當和平變成表演，而非制度，談判桌就只是旋轉木馬──看似繞圈，卻始終在原地。

會談之外 和平應是制度「而非表演」

美國哲學家喬治・桑塔亞納（George Santayana）曾感慨：「唯有死者，才見過戰爭的終結」(Only the dead have seen the end of war.) 畢竟，和平不是快門，而是文本；不是握手，而是制度；不是誰先見面，而是誰能離開談判桌後，仍保有尊嚴。

當美國陷入「盲飛」，當歐洲被疲乏壓迫，當俄羅斯堅守帝國夢，當烏克蘭在存亡中掙扎，這場和談若僅僅淪為旋轉木馬上的表演，那麼「相見不如懷念」，恐怕就是對未來最真實的註腳。

▼川普追求的是歷史定位與諾貝爾獎的光環；普丁要的是帝國地圖上的戰略縱深；澤倫斯基背負的是「祖父記憶」與國族尊嚴。（組圖／路透）

