ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

少數否決多數　舊民意否定新民意

我們想讓你知道…不管行政院和憲法法庭可以在《憲法》中摳出怎樣的文字，講出怎樣的一朵花，以少數否決多數、以舊民意基礎否定新格局，就是事實。這種無視民意、公然挑戰民意的政權都難以為繼。

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲憲法法庭上週又在僅有5名大法官的情況下，做出114年憲判字第1號判決（下稱憲判1號），宣告立法院去年通過的《憲訴法》違憲失效。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

繼行政院長卓榮泰決定「不副署」《財劃法》，讓立法院三讀通過的《財劃法》無法公布生效之後，憲法法庭上週又在僅有5名大法官的情況下，做出114年憲判字第1號判決（下稱憲判1號），宣告立法院去年通過的《憲訴法》違憲失效。台灣的憲政僵局更加難解，從原本的行政、立法對立，變成行政、立法、司法三權大亂鬥的憲政危機。

如果不足額憲法法庭也能運作　那還補他做什麼？

雖然有部分親綠法界人士聲援行政院不副署的舉動，整體來說，認同政院可以不副署法案，讓國會通過法案不生效的人數很少，就連綠營內部都有不同的聲音，已經見諸媒體的就有民進黨團總召柯建銘、前立委林濁水和立委王世堅。媒體報導，由於錯估民意、輿論反應不佳，民進黨秘書長徐國勇才會改口說「不副署不是終極目的」。

相形之下，支持憲判1號的聲音就大得多。雖然現有8名大法官明顯分為兩派，一邊是這次組成憲法法庭的謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五人，另一邊則是指控這次憲法法庭組成不合法、判決無效的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等等3人，兩派大法官完全對立，民眾不知道該聽哪一邊的。

而僅有5名大法官做出的判決，既不符合去年通過《憲訴法》「參與評議大法官人數不得低於10人，同意違憲宣告大法官不得低於9人」的規定，也不符合舊法「應經大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」，需有至少6名大法官才能組成憲法法庭的規定。但仍有不少法界人士和團體跳出來力挺憲判1號。

這些人打著「守護憲政正軌」的旗號力挺憲判1號，主張不能因為立法院惡修憲訴法而讓憲法法庭癱瘓。除了認為憲政運作受到《憲訴法》影響之外，另一層的原因則是，憲法法庭和大法官給人一種最終裁決的權威感，多數民眾相信既然能坐上大法官的位置，必然是相對公正的，至少比起立委、行政院長這些政客好得多。

至於大法官之間的對立、憲法訴訟的條件和憲政的原理，多數人既不瞭解，也沒興趣。

憲判1號的核心也正如其支持者所述，如果一個法律影響到憲法法庭的組成，使其無法行使職權，那他就是違憲的，所以一方面可以否決新法的10人以上門檻，同時也可以用排除法，將拒絕參與評議的蔡宗珍等3人視同迴避，讓憲法法庭能滿足舊法的條件。在憲法法庭的計算中，不是5/8不足2/3的門檻，而是總額僅有5人的全票通過。

但憲法法庭以如此低的人數做出憲判，其實反而正證明了立法院設立門檻的合理性，否則未來只有4個、3個甚至2個大法官都能做成憲判，豈不是滑天下之大稽？而憲法法庭在不足額的情況下強行做出判決，也正好否定了所謂「應儘速補足大法官，解決憲政危機」訴求，如果不足額憲法法庭也能運作，那還補他做什麼？

▼憲法法庭在不足額的情況下強行做出判決，也正好否定了所謂「應儘速補足大法官，解決憲政危機」訴求，如果不足額憲法法庭也能運作，那還補他做什麼。（圖／翻攝司法院官方網站）

▲▼。（圖／翻攝司法院官方網站）

不副署、憲判做的越多　民進黨距離失去政權越近

憲判1號主張《憲訴法》不能影響讓憲法法庭無法運作，不是完全沒有道理，但連同已經卸任的許宗力等7名大法官在內，這屆的大法官都有一種唯我獨尊的盲點，無限的維護憲法法庭的憲政地位，卻無法站在更高的格局看整體憲政的平衡。

113年的憲判字第8號（實質廢死）以法官造法的方式，侵犯了立法權；113年憲判9號（立法院職權行使法）則否定了釋字第585號解決，並將司法權凌駕於立法權之上，才會有後續立法院修《憲訴法》的反制。如今，同樣的情況又再度重演，即便蔡宗珍等3人已經表明憲法法庭的組成不合法、不願參與評議，呂太郎等5名大法官仍透過強行解釋，將不同意見的大法官排除在判決的基數之外。

大法官們認為自己不受民意拘束，但大法官的權力本就源於民意的授權。包括許宗力7人在內的15名大法官，都是蔡英文任內提名，在蔡英文完全執政時期，他們的授權與民意完全相符，所以不會有太大的問題。但當賴清德已經成為雙少數總統，民意與他們所獲得的授權有極大落差時，他們仍無視「司法謙抑」原則，強勢做出113年憲判第8、9號及114年憲判字第1號，就變成以舊民意否定新民意，以憲法賦予的地位，否定新民意產生的新政治格局。

同樣的，覆議原本是行政權反制立法院的終極憲政手段，當立法院否決之後政院只有接受一途，修憲之後連辭職不接受的空間都沒有。而行政院在覆議之外另闢「不副署」，形同行政部門對立法院有一票否決權，可以以少數否決多數。

不管行政院和憲法法庭可以在《憲法》中摳出怎樣的文字，講出怎樣的一朵花，以少數否決多數、以舊民意基礎否定新格局，就是事實。無論《憲法》有多少漏洞可以鑽，這種無視民意、公然挑戰民意的政權都難以為繼。不副署的次數越多、憲判做的越多，民進黨就離民眾越遠、距離失去政權越近。

▼不副署的次數越多、憲判做的越多，民進黨就離民眾越遠、距離失去政權越近。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

 ►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

►國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

►民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

少數否決多數　舊民意否定新民意

賴清德「掀桌」　 民主憲政走進無解死胡同

賴清德眼中只有川普　鄭麗文眼中只有習近平

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

若2027真武統　賴清德要如何因應？

關鍵字: 單厚之 雲論 大法官 不副署 憲法法庭 憲政 憲訴法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
少數否決多數　舊民意否定新民意
五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..
國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行
民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！
偏離法治常識　專業的憲政白痴

推薦閱讀

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

少數否決多數　舊民意否定新民意

民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

偏離法治常識　專業的憲政白痴

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

大法官不必充當義勇急先鋒

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

相關文章

藍白提案譴責憲法法庭+總統彈劾　綠營：這不是自相矛盾？

藍白提案譴責憲法法庭+總統彈劾　綠營：這不是自相矛盾？

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，該案仍預計列入今（26日）國會議程。對此，..

3小時前

憲法法庭復活！停砍年改法案　政院定調「副署不執行」可能釋憲

憲法法庭復活！停砍年改法案　政院定調「副署不執行」可能釋憲

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

少數否決多數　舊民意否定新民意

民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民..

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面