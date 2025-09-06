金磚峰會的一「裂」知秋

▲自習近平上任以來，金磚組織成為中國對外多邊戰略的三大支柱之一。試圖打造一個挑戰美元主導地位的南方國家金融網絡。（圖／路透）

甫於7月舉行的金磚峰會，原本是中國對外推動人民幣國際化、重塑全球貨幣治理秩序的關鍵平台，卻因習近平罕見缺席而蒙上陰影，透露出這一場原本力圖整合開發中國家的多邊合作，正面臨著內外挑戰交織的裂痕。

中國積極推動「金磚之橋」計畫 逐步削弱美元霸權地位

自習近平上任以來，金磚組織成為中國對外多邊戰略的三大支柱之一。與聚焦區域安全的「上合會」及以基礎建設與經貿合作為核心的「一帶一路」相比，金磚峰會更具制度金融意涵，試圖打造一個挑戰美元主導地位的南方國家金融網絡。

在此脈絡下，中國積極推動「金磚之橋」計畫，透過擴大貨幣清算使用、建立本幣結算機制，來逐步削弱美元在國際貿易體系中的霸權地位。

2024年的金磚峰會上，中方高調宣布金磚擴大計畫，吸引逾40國表示興趣，最終納入5國作為新成員。然而沒想到，2025年中國外交部在金磚峰會前10日宣布由國務院總理李強代表出席，此為習掌權以來首次缺席金磚峰會，引發各界高度揣測。

對於此一突變，坊間雖有許多關於習的健康或權力變化的臆測，然從會後結果觀察，更可能的原因在於，中國面對金磚內部政治分歧與外部地緣挑戰之雙重壓力，習決定選擇低調退場，以避免公開衝突與合作破局。

最直接的衝擊便是來自川普的對等關稅。川普自2025年1月就已揚言告誡金磚國家勿進行去美元化的工作，否則會受到關稅制裁，這讓2025年4月先行召開的金磚外長峰會出現意見分歧。

由於各國對美有不同的依存關係，在烏俄與以色列問題上亦有各自立場，即便最後主席國（巴西）聲明針對「全球經濟碎片化和多邊主義弱化的前景」表達嚴重關切，但最後並未有共同聯合聲明，可見多數金磚成員對於與美國的雙邊關係是謹慎的。此外，「金磚之橋」工作也靜悄悄地未見合作聲明，以上種種因素顯示7月峰會已失去重要的政治意義。

其次，2025年5月，印度與巴基斯坦在喀什米爾地區的短暫軍事衝突，中國在軍事武裝上支持巴國甚深，印度多次向中國提出抗議，並且在6月的上合組織部長會議還刻意要求共同譴責巴，卻遭中國拒絕；此外，中國將在雅魯藏布江上游興建水壩，印度一再抗議未果。印度早在2024年「金磚之橋」的合作備忘錄上，即表達對人民幣的疑慮，在2024年上合組織對「一帶一路」支持聲明中，印度堅持拒絕署名。

種種情況顯示，習的缺席，除了可以避免無法獲得聯合聲明的窘境，亦可避免與印度總理莫迪會面的針鋒相對。事實證明習的安排是對的，因為莫迪在這次峰會演講時指出，成員國除了在關鍵礦產和技術加強合作外，也必須確保任何國家都不能將這些資源用於自身利益或作為武器，這似乎劍指中國對印度的各種經濟脅迫措施。

▼習的缺席，除了可以避免無法獲得聯合聲明的窘境，亦可避免與印度總理莫迪會面的針鋒相對。（圖／路透）

金磚峰會帶著遺憾且低調落幕 必定還是會整裝再出發

對中國而言，近年一帶一路政策也遇到了許多挑戰，除了中國自身經濟狀況已不若當初，許多合作國家的財政也遇到瓶頸。首先就是會員國的質疑，義大利、愛沙尼亞、菲律賓、巴拿馬近兩年已相繼退出一帶一路合作；塞爾維亞2024年火車站屋頂坍塌事件，演變成數十萬人抗議活動至今未停，掌權14年的親中總統武契奇恐面臨下台命運；多數非洲國家如同斯里蘭卡，深陷債務問題並多次聲明要求中方放棄或延長債務，造成雙方不睦；而2024年底甫加入的巴西，則希望中巴用「曖昧」的方式合作，不願得罪美方。

不僅如此，一帶一路其實也出現了挑戰者，2023年莫迪提出「印度—中東—歐洲」三方經濟走廊概念，法國總統馬克宏於2025年2月宣布將與印度共同推進，頗有與中國較勁之意；最值得後續觀察的是，川普在西亞及中東地區布局，似乎有更多積極性的作為。

首先，美國持續支持以色列擴張其在中東的影響力，外界猜測，美以兩國欲進一步推動「大衛走廊」構想，從耶路撒冷出發，沿著東北方向控制敘利亞南部與東部戰略要地，直達土耳其邊境，不僅能重塑中東能源地圖，並重建對歐洲的能源供應線，更能重新架構美國在中東的地緣戰略，牽制中國與伊朗、俄羅斯的合作布局，也對一帶一路在中東的延伸形成壓力。

其次，川普在8月初成功斡旋亞美尼亞和亞塞拜然簽署和平協議，當場宣布將在兩國境內打造「國際和平與繁榮的川普路線」（TRIPP），這條經濟廊道概念其實與贊格祖爾走廊概念一致，該走廊過去一直是兩國之間的紛爭來源，俄羅斯長期介入其中以獲取軍事和經濟上的利益，豈料兩國竟改與川普合作，預計美國將投入基礎建設和駐軍，不僅為中亞與歐洲之間的能源和經濟新闢通道，挑戰一帶一路的「中歐走廊」，同時也會防範俄羅斯在南高加索地區的擴張以及和伊朗的軍事合作，展開亞西地區地緣政治的新局面。

值得注意的是，在金磚峰會前不久，美軍強勢轟炸伊朗，並在美軍施壓下接受和談，引發金融市場對美中競爭關係的重新評估。美元債券價格在當週大幅反彈，象徵即便全球對川普貿易政策不滿，美國在地緣軍事與金融市場的影響力依然居主導地位，這也對金磚倡議去美元化訴求形成潛在打擊。

雖然這些外交壓力，不會是習近平缺席的主要理由，但考慮金磚峰會有邀請俄羅斯與伊朗兩國總統出席，在當時的國際政治氛圍下，這兩人出場無疑會帶給其他成員國尷尬的處境，最後中俄伊3位領導人很巧妙的同時未出席，金磚峰會最終帶著遺憾且低調地落幕。

至於未來金磚是否能修補這次裂痕？有鑑於中國對其人民幣戰略發展仍有高度需求，必定還是會重新整裝再度出發。只不過，從這次小小的裂痕，透露出國際局勢的驟變，川普雖令全球不滿，但中國並未歡慶收割。

▼從這次小小的裂痕，透露出國際局勢的驟變，川普雖令全球不滿，但中國並未歡慶收割。（圖／路透）

