從大阪城看國民黨六人競逐　誰能在杜鵑不鳴時開新局？

▲筆者遊大阪城有感，以日本戰國三雄的政治性格，來觀察國民黨主席參選人，誰才是符合時局的「造王者」 。（資料照／免費圖庫pixabay）

●吳春城／民眾黨前立委

這幾天人在大阪世博，特地花了一整天走訪大阪城。凝視天守閣，腦海浮現戰國三雄的身影——織田信長、豐臣秀吉、德川家康。這三位彼此既是貴人，也是對手，他們的性格與抉擇，奠定了日本數百年的歷史走向。民間有一段杜鵑鳥的傳說：「若杜鵑不鳴，信長殺之；秀吉哄之；家康等之」。

短短三句，卻濃縮了三種截然不同的政治模型：果決激進的「織田型」、靈活多變的「豐臣型」、沉穩忍耐的「德川型」。

昨天國民黨主席選舉六人角逐，正好能以此三種模型來觀察。

殺之哄之等之 政治模型各有所長

一、織田型：不破不立的激進者

這一型最鮮明的，莫過於鄭麗文。她言辭犀利，對兩岸與黨內問題都傾向「翻桌」思維，像極了信長的乾脆果決。而羅智強也帶有這種「開路者」氣質，他主張徵召盧秀燕直攻 2028，強調國民黨不能再蹉跎，而要立即破局。不同之處在於，羅的激進帶著更多謀略與布局，並非單純的硬碰硬。

二、豐臣型：靈活變通的整合者

秀吉的手腕在於「讓杜鵑鳴」，極具創意及行動力。在黨內，少壯派不乏這類型之人才。但秀吉的整合力，賤民出身卻能在階級嚴明的官場穿梭自如，成為一統天下的第一人，這種整合才幹，目前六人中普遍缺乏。對一個面臨支持度下滑，困境重重的政黨而言，秀吉型的領導人，才能扭轉大局。

三、德川型：守成與等待的隱憂

家康能事上也能事下，忍功一流，未有萬全把握，絕不輕易出鞘，忍耐等候時機數十年，最終崛起，建立江戶幕府盛世。目前黨內文化，一軍大都屬此類型。謹小慎微，溫良恭儉讓，等候黃袍加身，也種下2016年找不到總統候選人之鬧劇。但今日台灣政治節奏極快，世代更迭迅速，國民黨大人們若還想效法家康「等待時機」的心態，恐只會被邊緣化。這種風格或許能固守根基，卻難以重返舞台中央。

▲國民黨主席參選人，左起鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

「織田+豐臣型」混合模型 符合當前所需

四、羅智強的混合身影

老實講，目前出來登記的，尚不是大家心目中的一軍。既然一軍不可得，二軍走得對也不見得不能立大功。六人可以分三組來看，「織田+豐臣型」迅速善戰，創意謀略，如鄭麗文，羅智強。「豐臣+德川型」長袖善舞，靜候時機，如張亞中，蔡志弘。「德川+織田型」穩健保守，出人意表，如郝龍斌，卓伯源。

個人認為以當前政治局勢而言，「織田+豐臣型」的領導人較符人心。

特別我觀察羅智強，除了有「織田型」的行動果決之外，他也展現豐臣式的靈活。例如在藍白合作議題上，他願意放下對抗，提出整合的主張。這種「能衝也能談」的雙重特質，讓他兼具開路與整合的可能性。雖然他缺乏德川式的長遠耐心，但對一個沒有時間再等的政黨而言，這或許正是優勢。

