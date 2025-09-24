AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成一把雙刃劍

▲在全球人工智慧（AI）的浪潮下，台灣半導體產業被形容為美國AI發展的「軍火商」，因為台灣半導體產業提供了關鍵的硬體支撐，讓美國的AI技術得以迅速突破。（圖／取自Pixabay）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

在全球人工智慧（AI）的浪潮下，台灣半導體產業被形容為美國AI發展的「軍火商」，因為台灣半導體產業提供了關鍵的硬體支撐，讓美國的AI技術得以迅速突破。根據最新數據，台灣掌握全球超過九成的先進AI晶片製造能力，並承擔近九成AI伺服器的生產任務。美國科技巨頭像Nvidia、Microsoft和OpenAI，都深深依賴台灣的供應鏈。

這樣的結構不僅讓台灣在中美科技競爭中站穩了戰略地位，也凸顯了所謂的「矽盾」效應。然而，這份優勢同時伴隨高風險，尤其在台海局勢緊張與供應鏈脆弱的情況下，台灣如何維持領先，成為必須面對的課題。

台灣半導體產業扮演軍火商角色 但優勢正逐漸侵蝕

台灣的晶片製造業擁有絕對優勢，對美國AI發展的貢獻不容忽視。台積電長期在先進製程上居於全球領導地位，2奈米以下的製程近乎壟斷，承接了Nvidia等高階GPU的生產，成為美國AI計算力的核心來源。再加上鴻海、緯創等大廠負責伺服器組裝，台灣形成了從上游晶圓代工到下游系統整合的完整生態鏈，確實是AI產業的中樞。

特別是台積電在美國亞利桑那的大規模投資，更讓美國在戰略上獲得保障。對美國而言，這種供應結構的好處是AI產品能快速迭代並推向市場，但風險也很清楚，一旦台灣供應中斷，美國AI的發展將立刻受到重創。台灣在這個產業中不只是單純的供應商，而是支撐美國科技霸權的核心基礎。

然而台灣半導體業的戰略價值也讓它成為地緣政治的焦點，所謂「矽盾」因此變成一把雙刃劍。全球對台灣晶片的高度依賴，在某種程度上確實能嚇阻中國輕易動武，但同時也讓台灣承受龐大的政治壓力。若台海爆發衝突，全球經濟可能面臨超過十兆美元的損失，美國AI的供應鏈更是立即遭殃。

另一方面，美國針對中國的出口管制政策，也讓台灣陷入兩難。晶片近六成出口銷往中國，但在美方要求下，台灣不得不縮減對中銷售，結果在2023年營收出現了超過4%的下滑。矽盾固然是一張籌碼，但若無法妥善運用，它也可能變成沉重的負擔。

除了外部風險，台灣內部也有隱憂。半導體產業近年來面臨嚴重的人力短缺，工程師缺口超過兩萬八千人，再加上台灣長期低出生率，讓人才供應陷入困境。人才結構上的性別失衡更凸顯問題，像台積電高層女性比例不到6%，人才來源過於單一，對產業創新力不利。

此外美國與歐洲推動本土化的晶片政策，例如CHIPS Act和歐洲晶片法案，逐步稀釋台灣在全球供應鏈的優勢。這些挑戰若不處理，將削弱台灣的長期競爭力。

面對這些風險，台灣必須提前部署未來策略。短期內，台灣在高端製程的領先難以被取代，但隨著美國、南韓、日本加快追趕，競爭格局將逐步改變。

台灣未來需要在兩方面同時努力，一方面深化與美國的合作，利用亞利桑那投資確保供應鏈的安全，另一方面則必須開拓歐洲與東南亞市場，降低對中國市場的高度依賴。

尤其在川普政府可能加強「美國製造」與高關稅的政策氛圍下，台灣更需要具備靈活的調整能力。若能善用多元化布局與跨國合作，台灣就有機會從單純的「軍火商」，進一步轉型為全球AI供應鏈中不可或缺的「穩定樞紐」。

總結來說，台灣半導體產業在美國AI發展中的確扮演了軍火商的角色，憑藉技術與產能領先，奠定了全球戰略地位。然而地緣政治風險、供應鏈脆弱與人才短缺正逐漸侵蝕這份優勢。

如果台灣想要繼續維持矽盾效應，就必須在教育制度、人才培養與外交策略上同步強化。政府應加強高中職與大專的半導體教育，同時推動女性STEM培訓計畫，讓人才來源更廣。

產業方面則需要吸引外籍人才，並積極設立歐美研發中心，以降低集中風險；企業本身也應改善工作環境，避免人才流失。外交上則要深化美台合作，同時拓展三邊或多邊平台，降低台海危機對供應鏈的衝擊。

只要能夠化解這些挑戰，台灣不僅能繼續扮演AI時代的軍火商，更能鞏固自身作為全球科技樞紐的戰略地位。

▼台灣未來需要在兩方面同時努力，一方面深化與美國的合作，利用亞利桑那投資確保供應鏈的安全，另一方面則必須開拓歐洲與東南亞市場，降低對中國市場的高度依賴。（圖／記者高兆麟攝）

