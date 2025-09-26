ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

我們想讓你知道…台灣要做的，不是被動旁觀，而是主動嵌入盟友網絡，把科技優勢、民主價值與區域安全結合起來，並「借力使力」與美、日、澳等民主夥伴合作，協助南太島國強化韌性。

▲。（圖／翻攝央視）

▲近年來，中國的「灰色脅迫」正畫出一條由南海延伸到南太的戰略弧線。（圖／翻攝央視）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日前帛琉總統惠恕仁一句「與中國處於戰爭狀態」，道出了小國在大國威逼下最真切的恐懼。當中國將經濟、觀光甚至毒品都武器化時，戰爭不再只是飛彈與艦艇，而是滲透、脅迫與顛覆。這句話不是誇飾，而是警告：中國的進攻早已不只在南海，而是全面推進到太平洋。

中國「灰色脅迫」的進行式

近年來，中國的「灰色脅迫」正畫出一條由南海延伸到南太的戰略弧線。在南海，中國刻意把壓力由仁愛暗沙轉向馬辛洛克淺灘，加倍巡邏、長時間對峙，企圖持續消耗菲律賓卻避免觸動《美菲共同防禦條約》的紅線。

根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS），今年中國海警船在馬辛洛克的巡邏頻率已翻倍，幾乎天天保持三艘船在場，形同戰略消耗戰。這種低烈度對抗，表面避免衝突，實則侵蝕對手耐心與資源，長遠更可能動搖區域盟友對美國安全承諾的信心。

中國影響力無孔不入　南太島國尋找自主空間

在南太，中國則以基建貸款與觀光依賴滲透島國，把經濟槓桿轉化為外交籌碼。萬那杜因顧慮基建資金延後與澳洲簽署安全協議，索羅門在壓力下拒邀台美參與太平洋島國論壇，帛琉甚至被總統惠恕仁點名，中國以閒置投資與百萬觀光客威逼其與台灣斷交。這些操作不只是經濟滲透，而是綁架社會、政治與安全，讓島國一步步陷入依賴。

不論是南海的消耗戰，還是南太的經濟滲透，最終目的都一致：改寫印太秩序，削弱美日等盟國的反制力，並邊緣化台灣。中國一面測試美國的防衛承諾，一面挑戰民主國家的外交網絡，雙線並進，企圖重塑區域格局。

然而，這條弧線並沒有一面倒地延伸。帛琉的公開警告，正是一記清醒的警鐘。當惠恕仁直言「戰爭狀態」時，他說的不只是帛琉，而是所有在中國壓力下掙扎的小國。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）雖然在索羅門群島主持下排除台灣與美國，但最終仍重申 1992 年對台灣參與的共識，並制定新的「戰略夥伴」框架，明言要抵制外部操弄。這顯示，即便中國影響力無孔不入，島國仍在尋找維持自主的空間。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

反制中國　區域格局的逆向連動

更重要的是，區域大國也開始加碼回應。澳洲與巴布亞紐幾內亞即將簽署歷史性防務協議，甚至探討讓巴紐國民直接加入澳洲國防軍，這不僅是軍事合作，更是社會融合的戰略佈局，將澳巴關係推向「共同安全體」的新高度。

日本則透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），準備向馬來西亞提供救援船艦與無人機。表面上是強化救災與監視，實際上則是增強大馬在南海的情報與監控能力，對中國構成實質制衡。當盟友分別在南海與南太發力時，區域格局已不再是中國單方面推進，而是開始出現「逆向連動」。

這些變化的核心啟示是：小國的清醒正在重塑印太安全格局。帛琉敢於揭露中國的脅迫，顯示島國不願再沉默；PIF展現抵制外部壓力的決心，代表區域拒絕淪為大國角力的舞台。小國或許無力左右大國博弈，但其清醒與反彈，往往比大國的算計更直白、更準確，提醒世人威脅的真實存在。

台灣應與民主夥伴合作　協助南太島國強化韌性

近期區域安全的連動，對台灣是一記警鐘。若我們只盯著「南海會不會爆發衝突」的短期焦點，而忽略南太邦交國正面臨的長期滲透壓力，就可能錯失把自己定位為印太關鍵節點的契機。

中國的灰色脅迫正從南海推進到南太，試圖重塑安全地圖；但同時，南太小國的清醒與大國的回應，也讓原本封閉的局勢出現裂縫。台灣要做的，不是被動旁觀，而是主動嵌入盟友網絡，把科技優勢、民主價值與區域安全結合起來，並「借力使力」與美、日、澳等民主夥伴合作，協助南太島國強化韌性

唯有如此，台灣才能把外交觸角延伸，並在複雜的印太棋局中掌握自己的位置。

▼台灣要做的，不是被動旁觀，而是主動嵌入盟友網絡，把科技優勢、民主價值與區域安全結合起來，並「借力使力」與美、日、澳等民主夥伴合作，協助南太島國強化韌性。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

►藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

►捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

►花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

關鍵字: 洪浦釗 雲論 中國 帛琉 灰色威脅 南海 太平洋島國論壇 台灣

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠
與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼
當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？
一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？
藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

