吳思瑤接掌政策會　錯位的人事、沉痾的制度

我們想讓你知道…民進黨政策會需要的是能整合跨領域專業、端出制度藍圖的「政策工程師」，而不是僅具文化資歷、長於對抗的「黨派發言人」。若民進黨不能正視，仍將被視為「選舉打手部門」。

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤接掌民進黨政策會執行長。（圖／記者屠惠剛攝）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

民進黨中央政策會，本應是黨—政—國會之間的政策樞紐，負責政策研究、法案規劃與跨院協調。然而多年來，它卻逐漸偏離職掌，淪為「選戰話術室」與「輿情帶風向中心」。王義川任內的「手機訊號分析群眾」爭議，更把政策會推向輿論攻防前線，專業與中立蕩然無存。

政策會在重大改革長期缺席　對在野提案缺乏對案

更嚴重的是，政策會在重大改革上長期缺席。賴清德總統就任以前，屢屢承諾憲政改革、司法改革、財政改革，但就任以後，卻沒有任何具體草案。

國會內，藍白兩黨提出《財政收支劃分法》修正案，要求合理分配中央與地方財源，行政院卻迄今未交對案；《吹哨者保護法》多年塵封，對於攸關反貪反弊的制度，政策會也對民進黨多年來的建構許諾，沒有回應。這些空白，讓承諾淪為口號，國會淪為對抗。

對照歷史，更見民進黨政策會功能的落差！李登輝時期，國大功能轉移與地方制度改革，都有完整修憲、修法草案；陳水扁時期，雖然弱勢執政，仍推動《政黨法》《公投法》；馬英九時期，《服貿協議》與證所稅爭議極大，但至少有文本可供社會檢驗；蔡英文時期，《年金改革》《黨產條例》《能源轉型》則透過政策會與黨團推進。唯獨今日，賴清德的改革藍圖仍是一張白紙，政策會的失職至為明顯！

而國際經驗更凸顯民進黨政策會之不良，如德國政黨必須簽署數百頁的「聯合協議」，明確列出政策藍圖；英國執政黨政策主張有理論、草案，在野黨則有影子內閣，逐一提出替代方案；北歐國家政黨推動重大改革前，必須先提出「政策白皮書」，包含研究、財務與配套；日本自民黨政務調查會則審查所有法案，才交由內閣與國會。

這些制度都確保承諾轉化為法案，而不是停留在標語。台灣民進黨政策會多年來，長期缺乏制度性文件、憲法修正案及法律提案，與上述國家相比，格外落後！

▼政策會在重大改革上長期缺席。賴清德總統就任以前，屢屢承諾憲政改革、司法改革、財政改革，但就任以後，卻沒有任何具體草案。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼。（圖／記者詹詠淇攝）

需要的是端出藍圖的「政策工程師」　而不是長於對抗的「黨派發言人」

吳思瑤出身教育與文化，曾任台北市文化局副局長，進入國會後聚焦教育、文化與性別平權。這樣的資歷本應展現專業，但她近年來，在立法院的表現卻多以對抗為主，少見跨陣營溝通。她在教育文化領域多年耕耘，卻未能扭轉現實教育困境，如108課綱爭議不斷、學習落差擴大，少子化導致資源失衡，文化產業低薪與結構失衡依舊。這些問題並沒有因她而改善，以致社會難以指認她的具體貢獻！

更關鍵的是，民進黨政策會的職掌極廣，涵蓋憲政、司法、財政、產業、外交、國防等核心政策，遠非單一文化教育背景所能勝任。若說要引導法案路線、設計跨部會藍圖，吳思瑤的資歷顯然過於狹窄，難以承擔「政策樞紐」的重任。這不僅是個人人選問題，更反映民進黨用人只看「政治忠誠」而非「專業妥適」。

民進黨政策會多年來不務正業，使改革承諾空轉、對在野黨提案均缺乏對案。在歷史與國際制度的對照，更顯今日民進黨政策會的功能落差。吳思瑤的接任，不僅無法補足制度設計的缺口，反而因資歷面向狹窄，暴露政策會「錯位人事」的問題。

民進黨政策會需要的是能整合跨領域專業、端出制度藍圖的「政策工程師」，而不是僅具文化資歷、長於對抗的「黨派發言人」。若民進黨不能正視這點，其政策會仍將被視為「選舉打手部門」，而非「國家政策設計室」，而這也正是賴清德的憲政、司法、財政改革承諾，一再跳票的主因！

▼民進黨政策會的職掌極廣，吳思瑤的資歷顯然過於狹窄，難以承擔「政策樞紐」的重任。這不僅是個人人選問題，更反映民進黨用人只看「政治忠誠」而非「專業妥適」。（示意圖／民進黨提供）

▲▼。（圖／民進黨提供）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

林騰鷂 雲論 政策會 民進黨 吳思瑤 賴清德

