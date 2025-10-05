ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

我們想讓你知道…《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年揭曉十大好用的AI工具，2025年則再度啟動調查，當時榜單上的排名與今年相比，有著不小的差異。

▲網路溫度計調查10大AI工具。（圖／網路溫度計提供）

▲網路溫度計調查10大熱門AI工具。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

2025熱門AI工具大洗牌，自ChatGPT前幾年橫空出世以來，生成式 AI的熱潮迅速席捲全球，帶動各式人工智慧如雨後春筍般湧現。無論是工作、學習還是娛樂，AI早已滲透我們的日常。從自動生成文字、整理資料，到協助繪圖、影音製作，AI不僅是提升效率的利器，更是激發創意的強大夥伴。尤其在職場中，許多人已經習慣依靠AI來處理繁瑣任務，讓自己能專注在更具價值的思考與決策上。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年揭曉十大好用的AI工具，2025年則再度啟動調查，當時榜單上的排名與今年相比，顯然有著不小的差異。

除了ChatGPT穩坐第一名外，其餘名次幾乎全面大洗牌，當中還有不少後起之秀急起直追，擠進排行榜，其不僅顯示出用戶需求的快速變化，也突顯AI市場競爭的激烈與多元。究竟哪些是2025年網友心中的最強AI工具，馬上揭曉！

No.10　Canva AI

在眾多設計工具中，Canva向來以簡單易上手著稱，而2025年推出的最新版本「Canva Create」，更是以AI為核心驅動力，整合多達14種創新功能，涵蓋圖片擴展、數據視覺化、程式設計生成等應用，一次解決設計、內容創作與行銷的多元需求。隨著生成式AI的導入，Canva 也從傳統的設計平台進一步蛻變為全方位的創作平台。

透過Canva AI，用戶只需輸入文字或語音指令，即可快速生成圖像、影片、簡報，甚至文件內容，讓整個作業流程更加直覺與高效。

它不只大幅降低設計門檻，還能在有限資源下製作出極具競爭力的行銷素材。即使是毫無設計基礎的人，也能輕鬆打造專業等級的作品。這樣的便利性，讓Canva AI成為行銷人員、自媒體工作者與中小企業的首選工具，並且在AI工具的激烈競爭中仍穩穩占有一席之地。

▼2025年推出的最新版本「Canva Create」，更是以AI為核心驅動力，整合多達14種創新功能，涵蓋圖片擴展、數據視覺化、程式設計生成等應用，一次解決設計、內容創作與行銷的多元需求。（圖／翻攝Canva FB）

▲▼。（圖／翻攝Canva FB）

No.9　Kling

由中國知名科技公司快手（Kuaishou） 開發的「可靈（Kling）」於2024年6月正式問世，一推出便在生成式影音領域掀起話題。它能夠根據使用者輸入的文字描述，或是上傳圖片提示，迅速轉換成高品質的短影片。操作方式相當直覺簡單，使用者不需要具備相關領域的背景，也能輕鬆完成高水準作品，其徹底降低了影音創作的門檻。

對不少創作者而言，Kling打開了低成本製作高水準影像的大門，不論是廣告、短片內容還是社群創意，都能快速完成。

隨著影音內容在社群平台與行銷領域的需求不斷攀升，Kling的強勢崛起展現了後起之秀的爆發力。它以驚人的成長速度挑戰既有的影音AI工具，並成功擠入2025年AI工具排行榜第九名，成為今年最受矚目的新星之一。

No.8　NotebookLM

由Google推出，是一款專為研究、寫作設計所打造的AI助理工具，也被許多使用者視為「筆記神器」。它的最大特色是能夠匯入多種資料來源，包含Google文件、PDF檔案、文字檔等，其不僅能快速生成摘要，還能自動歸納重點，幫助使用者在海量資訊中迅速建立清晰的架構。

使用者也能透過提問，讓生成的內容更加精準，並確保資訊具備高度的準確性與可信度，也大幅降低了誤用或錯引資料的風險。

NotebookLM的價值在於協助我們理解複雜且龐大的資訊，無論是進行學術研究、撰寫專業報告，或是日常學習與資料整理，都能展現極高的實用性。也因此，NotebookLM在今年的AI工具排行榜中脫穎而出，名列排行榜第七名，成為眾多研究者與學生共同推薦的工具之一。

▼它的最大特色是能夠匯入多種資料來源，包含Google文件、PDF檔案、文字檔等，其不僅能快速生成摘要，還能自動歸納重點，幫助使用者在海量資訊中迅速建立清晰的架構。（圖／NotebookLM）

▲▼。（圖／NotebookLM）

No.7　Midjourney

Midjourney是一款人工智慧圖像生成工具，由大衛霍爾茲帶領的美國加州舊金山同名研究實驗室開發。它最大的特色在於大幅降低了創作門檻，使用者不需要具備繪畫技巧或電腦設計軟體也能輕鬆上手，僅需輸入幾個關鍵字，就能在短時間內快速生成極具質感的圖像，適用於藝術創作、品牌行銷或社群內容上。

Midjourney除了生成速度快，畫面細節與質感也相當精緻，因此廣受許多社群小編的青睞。不過，它也考驗使用者的「文字描述力」，若想創造特定的構圖或風格，必須在關鍵字的描述上多加著墨，精準以文字表達想像才能得到最理想的成果。

《網路溫度計DailyView》曾於去年調查過十大AI工具，Midjourney當時以28,608筆聲量名列十大AI工具第三名。時隔一年，雖然跌至第七名，但今年聲量仍達25,240筆，與去年相比差距不大，可見AI工具市場變化之快，Midjourney仍穩居前十名，實屬不易。

No.6　Perplexity

Perplexity是一款結合AI和即時網路搜尋的工具，主打即時、可靠、支援多種輸入檔案等核心功能。它不只是一個聊天工具，更是一個能提升研究與工作效率的知識型助手。

與傳統搜尋不同的是，Perplexity能整合多個權威網站資訊，並直接提供精簡答案，避免使用者逐一點擊網頁查找的繁瑣過程。這種功能特別適合時間有限又想快速獲取正確資訊的使用者，除了能在寫報告、做研究方面更有效率外，還能幫忙發想內容創作和解決日常疑問，可以說從工作到日常幾乎無所不能。

除此之外，Perplexity的回答通常附有來源連結，增加資訊的可驗證性與透明度，也難怪成為不少網友大推的AI工具之一。

▼Perplexity是一款結合AI和即時網路搜尋的工具，主打即時、可靠、支援多種輸入檔案等核心功能。（圖／記者吳立言攝）

▲▼。（圖／記者吳立言攝）

No.5　Claude

由Anthropic所開發的AI聊天機器人，在許多任務上，功能與ChatGPT類似，能進行對話、寫作、程式輔助、處理多語言翻譯等多種應用。值得一提的是，Claude 採用了 Anthropic 獨家的「合憲 AI（Constitutional AI）」訓練方法，致力於提供無害、安全的對話體驗，減少生成不適當或誤導性內容的可能性。

另一項亮點是能處理超長文本，特別適合閱讀與總結大型文件、研究報告、合約或政策資料。無論是學生、研究人員，還是專業人士，都能利用它快速整理資訊、提煉重點，提升工作與學習效率。

這種結合強大功能與安全設計的特性，讓Claude不僅被譽為「地表最強 AI」，也被許多網友視為ChatGPT最強勁的競爭對手。在2025年AI工具排行榜中，它跟去年一樣位居第五名，但聲量由13,786筆大幅躍升至31,632筆，可見在網路上討論度與名氣仍不容小覷。

No.4　Grok

由馬斯克旗下新創公司xAI開發的Grok，是一款兼具幽默風格與高效資訊整合能力的人工智慧聊天機器人。它能即時讀取X（前身為Twitter）的網路資訊，因此在處理時事與流行趨勢時，能提供比其他AI更即時、貼近網路動態的內容。

然而，Grok也存在一些爭議。由於其回答風格帶有幽默與諷刺，因此遇到敏感話題時可能導致回覆內容失真，甚至誤導使用者。

此外，Grok的訓練資料來源包括X的貼文，此舉也引發部分用戶對個人隱私與資料使用的疑慮。在去年所調查的十大AI工具中，Grok並未擠入前十名，但今年它以黑馬之姿崛起，聲量迅速攀升至第四名。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年7月15日，測試版「Grok 4 伴侶模式」消息一釋出，當日聲量一口氣衝高至3,163筆，累積全年聲量更達47,785筆，使其成為今年AI工具排行榜中最受矚目的新興黑馬。

▼由馬斯克旗下新創公司xAI開發的Grok，是一款兼具幽默風格與高效資訊整合能力的人工智慧聊天機器人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

No.3　Copilot

由微軟推出的Copilot，近年來已成為許多上班族在工作過程中最不可或缺的AI幫手。它內建於多個微軟產品和操作系統中，與Microsoft 365完美整合，能在Word、Excel、PowerPoint等應用程式中無縫體驗AI的智慧輔助，讓使用者大幅節省處理文件的時間。

Copilot的應用面相當廣泛，從撰寫文件、腦力激盪到分析資料，都能發揮強大助力，並協助使用者能將更多精力投入決策與核心工作。這種「花更少精力，獲得更大成果」的特性，使其成為辦公室裡的最佳AI幫手。

值得一提的是，在去年榜單中不見Copilot的蹤跡，而今年則以54,287筆聲量強勢躍居第三名，展現出極為驚人的成長幅度。網友表示「Copilot超好用的，尤其是Teams可以翻譯，恍神了還可以問他剛剛在講什麼」、「其實copilot不錯用又免費」、「copilot雖然不強，但它可是免費可用呢」。

No.2　Gemini

Google近年開發AI助理「Gemini」，是一款多模態大型語言模型，其前身為Bard，直至2024年2月正式更名。作為一款功能強大的人工智慧系統，Gemini不僅能處理文字，還能理解圖片、影片、音訊等多種資訊形式，使其在各種日常情境中皆能提供全面支援。

對學生來說，它能協助製作簡短筆記、協助外文翻譯、進行知識問答；對媒體工作者而言，Gemini能幫忙撰寫文章、生成社群文案，或是優化簡報架構與生成圖片、影片，是個得力的好助手；在日常方面，它也可以提供生活規劃建議，甚至解決複雜問題，讓繁瑣任務變得高效且直覺。憑藉多模態能力與精準理解，Gemini成為兼具創意與效率的 AI 助手，既能提升專業工作效能，也能協助日常決策。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，Gemini今年以106,838 筆聲量位居排行榜第二名，相較於去年的第四名，名次略為提升，本次調查的聲量高點落在2025年9月4日，桃園市長張善政使用Gemini生成立體公仔風格的圖片，大讚「 AI在細節辨識上的驚人進步」，該則貼文吸引將近三萬人按讚，引發大批網友留言討論，創下單日4,392筆聲量，帶動網路聲量高峰。

▼作為一款功能強大的人工智慧系統，Gemini不僅能處理文字，還能理解圖片、影片、音訊等多種資訊形式，使其在各種日常情境中皆能提供全面支援。（圖／Google）

▲▼Google Gemini 2.5。（圖／Google）

No.1　ChatGPT

人氣冠軍出爐！今年蟬聯榜首的依舊是ChatGPT，由OpenAI所開發的生成式 AI 工具，自2022年推出以來，持續引領全球AI浪潮。它能依據用戶輸入的資料進行學習，並善於模擬真人給出流暢且高品質的回應。使用者只要輸入問題或需求，系統便能快速提供清晰、有邏輯的答案，操作簡單直覺，應用範圍涵蓋內容創作、學習輔助、程式輔助等多種情境。無論在工作或生活上，ChatGPT都能有效提升效率，甚至提供情緒價值，協助使用者快速解決問題並達成目標。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間最明顯的聲量高峰落在2025年4月3日， 當時ChatGPT掀起一股「吉卜力風」生成圖片熱潮，用戶只要上傳照片，即可成功創作出專屬的宮崎駿風格人像，在網友大量分享與轉發下，其聲量一口氣衝高至17,150筆，近一年更累積高達677,231筆聲量，遠遠超出第二名Gemini的六倍之多，勇奪冠軍寶座可說是實至名歸。

不過，這股熱潮同時也引發侵權爭議。一名網友在Threads發文詢問：「還沒用ChatGPT產吉卜力風格照片的人舉手？」意外吸引九萬人關注，網友直言「舉，不想讓宮崎駿太傷心」、「一來沒在用，二來次行為對創作者而言是很失禮且汙辱的事情」、「我喜歡吉卜力，可是不想用AI來傷宮崎駿的心。」

▼人氣冠軍出爐！今年蟬聯榜首的依舊是ChatGPT，由OpenAI所開發的生成式 AI 工具，自2022年推出以來，持續引領全球AI浪潮。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

分析說明
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月18日至2025年09月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「網路溫度計」以上言論不代表本網立場。歡迎投稿《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
網路溫度計專欄

網路溫度計專欄 網路溫度計

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，發表最具公信力的每日調查報導和口碑聲量排名，分析關鍵數據，提供企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業洞察。

關鍵字: 網路溫度計 雲論 AI ChatGPT Gemini Canva NotebookLM Claude

分享給朋友：

追蹤我們：

