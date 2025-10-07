ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

我們想讓你知道…憲法法庭應該勇敢釐清現行門檻是否違憲，使涉及人權保障的案件得以儘速受到憲法法庭的救濟。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年12月20日憲法訴訟法新的評決門檻上路至今，憲法法庭已經兩百多日未評議任何受理案件。（圖／記者林敬旻攝）

●周宇修、蔡大榮／民間司改會執行委員、民間司改會法案助理研究員

去年12月20日憲法訴訟法新的評決門檻上路至今，憲法法庭已經兩百多日未評議任何受理案件。當中，亦不乏許多涉及「未成年性侵被害人追訴權時效案」與「選前公布民調案」等人權保障的案件。憲法法庭目前雖已受理「新門檻是否違憲」的案件（114憲立字第1號），卻遲遲未開庭審理。

值得注意的是，現任8位大法官中已有4位在他案的不受理裁定中，於意見書表明──立法機關行使職權，不得阻礙甚至是癱瘓其他憲法機關的運作。就此來說，筆者認為，憲法法庭應該勇敢釐清現行門檻是否違憲，使涉及人權保障的案件得以儘速受到憲法法庭的救濟。

為了捍衛憲政秩序　憲法法庭應勇於解決僵局

首先，除了出席人數必須符合全體三分之二的要求外，依現有人數的差異，新的評決門檻實際上是浮動的。在極端情形，若僅有10位大法官，則須全體出席並有9人同意，憲法法庭才能宣告法律或裁判違憲。此一評議門檻實苛刻至極。然而，憲法訴訟法既然是法律，依照憲法第171條之意旨，仍不得與憲法牴觸，大法官當可審查憲法訴訟法規定之合憲性。且參酌司法院釋字第371、585號等解釋揭示的「程序自主權」，大法官即便不宣告憲法訴訟法違憲，也可參考韓國憲法法院去年作成的「2024헌사1250」裁定，以人民憲法救濟的審判請求權受到侵害為由將憲法訴訟法關於可決數之規定予以凍結，並以舊有的過半同意門檻審理案件。

其次，從權力分立的角度觀之，立法權以選票為基礎的「民意正當性」並不是民主法治國家的全部。自憲法第1條觀之，尚有所謂「共和主義」，作為調和多數決之重要原則。且為了避免立法濫權、獨大，憲法學上也承認其他分權制衡的憲政機關，具有「功能與制度之民主正當性」，其雖非直接來自於民意，但也是憲法所承認的正當性要素，正是此一調和的展現。循此，釋字第499號解釋便認為民意機關的立法權有其極限，不能透過自身的「民意正當性」，顛覆分權制衡的民主制度。

回望今日，立法院通過的憲法訴訟法已單方面地停止了憲法法庭的運作。此一情形除了毀壞司法權制衡立法權、行政權的功能外，也損害了其保障人民基本權利的功能。

當立法權癱瘓了憲法法庭，立法僅將「民意」作為唯一至高無上的價值，對民主制度造成的傷害則會愈強，反而是選民必須嚴加警惕的對象。

因此，為了捍衛憲政秩序的順暢運作，憲法法庭應勇於解決當前僵局，做成更積極的決定以撥雲見日。

▼當立法權癱瘓了憲法法庭，立法僅將「民意」作為唯一至高無上的價值，對民主制度造成的傷害則會愈強，反而是選民必須嚴加警惕的對象。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院針對大法官提名行使同意權，國民黨團決議票投不同意。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

►中國指鹿為馬、顛倒黑白　獨創的2758號決議案之國際法詮釋

►從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

投稿
申訴
關鍵字: 周宇修 蔡大榮 雲論 憲法法庭 違憲 救濟 立法院 人權

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
當外交、國防與國安齊步走　台灣行政外交的戰略新常態
憲法法庭何時能夠撥雲見日？
中國大陸財政風暴來襲？　地方債、通膨與課稅的艱難平..
印度不再兩邊討好　美國要求選邊站
2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..

推薦閱讀

中國大陸財政風暴來襲？　地方債、通膨與課稅的艱難平..

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

當外交、國防與國安齊步走　台灣行政外交的戰略新常態

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

郭正亮／從上海迪士尼　回想台灣當年氣走華納影城　

懇請中央政府直接「接管光復災區」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

相關文章

中國大陸財政風暴來襲？　地方債、通膨與課稅的艱難平衡

中國大陸財政風暴來襲？　地方債、通膨與課稅的艱難平衡

2025年，中國大陸的財政與經濟狀況持續成為全球關注的焦點。其經濟體量雖仍龐大，但正面臨著通貨緊縮、地方政府債務壓力以及結構性改革的艱難挑戰..

蔡鎤銘 14小時前

藍白將提總預算復議　行政院舉「國民黨閣揆李煥釋憲史」反擊

藍白將提總預算復議　行政院舉「國民黨閣揆李煥釋憲史」反擊

愛的支點翻轉人生！更保台中分會「更生事業群」助更生人復歸

愛的支點翻轉人生！更保台中分會「更生事業群」助更生人復歸

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中國大陸財政風暴來襲？　地方債..

中國大陸財政風暴來襲？　地方債..

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

當外交、國防與國安齊步走　台灣..

2025十大AI工具排行出爐！..

印度不再兩邊討好　美國要求選邊..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面