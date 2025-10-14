ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑戰與對策

我們想讓你知道…行動電源的爆炸風險，不僅是單一的產品瑕疵問題，更凸顯了我們在商品檢驗、召回制度、跨境網購監管及廢棄物處理上所面臨的系統性挑戰。

▲。（圖／記者林名揚翻攝）

▲行動電源的核心是鋰離子電池，其電解液使用的是易燃的有機溶劑。一旦內部發生短路，電池溫度會急遽升高，進而引燃溶劑，導致冒煙、起火甚至爆炸。（圖／記者林名揚翻攝）

●陳擷安／科技集團法務

近年來，行動電源（或稱移動電源）已成為現代人不可或缺的隨身配備。然而，當我們享受其便利性時，是否意識到口袋裡可能正躺著一顆不定時炸彈？根據日本最新報導，2024年因行動電源引發的火災事故高達123件，是2020年的兩倍多。從公寓大火到電車驚魂，這些事件不斷提醒我們，小小的行動電源潛藏著巨大的公共安全風險。

潛藏的危機　為何行動電源會成為「行動炸彈」？

首先，我們必須理解風險的根源。行動電源的核心是鋰離子電池，其電解液使用的是易燃的有機溶劑。一旦內部發生短路，電池溫度會急遽升高，進而引燃溶劑，導致冒煙、起火甚至爆炸。尤其在充電或連接手機使用時，更是意外高發的時刻。

日本的案例顯示，許多事故涉及的產品，即便通過了國家的安全標準（PSE認證），仍可能因設計瑕疵或製造缺陷而引發危險。這點出了第一個關鍵問題：單靠事前的產品認證，並不足以完全杜絕風險。

台灣現行法規　兩大困境

將焦點轉回台灣，我們雖然有相對應的法規，但在實務上卻面臨與日本相似的挑戰。

困境一：亡羊補牢的「召回制度」難以觸及消費者

台灣的《消費者保護法》明確規定，當企業經營者發現其商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時，應即刻回收該批商品。主管機關亦有權要求業者限期改善、回收或銷毀。然而，這套立意良善的制度在面對行動電源這類產品時，卻顯得力不從心。

問題在於，行動電源不像汽車有車主登記制度，廠商一旦發布召回通知，除了在官網公告，很難主動聯繫到每一位購買者。日本的數據顯示，某款被召回的行動電源，回收率竟只有12%。可以想見，在台灣，絕大多數持有瑕疵產品的消費者，可能根本不知道自己正暴露於風險之中，繼續使用著應被召回的產品。

困境二：跨境電商的「法外之地」

更嚴峻的挑戰來自於網路。許多消費者會透過蝦皮、淘寶等電商平台，直接向海外賣家購買價格低廉的行動電源。這些「水貨」或「白牌」產品，往往未經我國經濟部標準檢驗局的BSMI強制性檢驗認證，其安全性完全沒有保障。

依據我國《商品檢驗法》，未經檢驗合格的商品不得在國內市場上銷售。然而，現行法規對於消費者自用而從海外購入的行為，以及海外賣家直接對台銷售的模式，往往難以有效監管。這形成了一個巨大的法律漏洞，讓大量潛在的危險品流入市面，成為安全網中最大的破口。

台灣的法律政策下一步　從被動補破網到主動預防

面對日本的前車之鑑，台灣應儘速採取行動，修補現行法規的不足。

課予電商平台共同責任，阻斷非法源頭 參考日本2024年修訂的《消費品安全法》（consumer product safety legislation），我國或可研議修法，要求大型跨境電商平台需指定在台代理人，並負起確保其平台上銷售之商品符合台灣BSMI認證的責任。對於無法提供合格證明的海外賣家，平台應有下架甚至停權的義務，從源頭阻斷未經檢驗的危險品流入。

建立透明化召回平台與數位追蹤機制 政府應建立一個統一、易於查詢的「全國商品召回資訊平台」，並透過多元管道（如社群媒體、官方LINE帳號）主動推播重大召回訊息。

中長期而言，可鼓勵業者在行動電源等高風險產品上導入產品履歷QR Code，消費者購買後可自願掃描登錄，以便在召回時能精準通知，提高回收效率。

明確化回收法規，擴大回收網絡 環保署應透過修法或發布行政命令，將「行動電源本體」明確納入應回收項目，並加強宣導。

同時，應擴大回收的便利性，協調便利商店、3C賣場、電信門市等零售端，成為更普及、更顯眼的回收點，降低民眾正確回收的門檻。

結語

科技的進步讓生活更便利，但法律的腳步必須跟上，才能確保這份便利不會以犧牲安全為代價。行動電源的爆炸風險，不僅是單一的產品瑕疵問題，更凸顯了我們在商品檢驗、召回制度、跨境網購監管及廢棄物處理上所面臨的系統性挑戰。

唯有政府、電商平台、製造商與消費者四方共同努力，從法規上堵住漏洞，在執行上提高效率，在教育上提升意識，我們才能真正拆解這顆潛藏在身邊的不定時炸彈，安心地享受科技帶來的便利生活。

▼科技的進步讓生活更便利，但法律的腳步必須跟上，才能確保這份便利不會以犧牲安全為代價。（圖／123RF）

▲▼。（圖／123RF）

關鍵字: 陳擷安 雲論 行動電源 法律 爆炸 日本 台灣

