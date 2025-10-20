ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

熟悉的國民黨最對味！

我們想讓你知道…熟悉的國民黨是不是總會把好好一盤棋下到爛，就像2018年到2020年那兩年間的演變一樣，讓我們繼續看下去。

▲。（圖／記者周宸亘攝）

▲先不談鄭麗文沒錢、沒派系、沒組織這些問題，將來光是因她自己而起國民黨需要滅的火，預料不會比外向時期的韓國瑜還少。（圖／記者周宸亘攝）

●邱師儀／東海政治系教授、德州聖湯瑪士大學交換學者

「熟悉的國民黨最對味」，這句話對於希望國民黨消失的人來說，是一句調侃與諷刺的話，但對於不少國民黨黨員來說，卻最能描述他們內心此刻的激動與滿足。在這個三分之二黨員都超過六十五歲、在柯志恩眼中自承黨員結構與整個社會有不小落差的政黨當中，很多從這黨出來的決策，反常往往才是正常，國民黨自己的正常。因為不要忘了，一個有機會執政的黨，其黨員結構必須反映全體人口結構，全世界都一樣。

所以從過去精算師朱立倫可以在黨主席選舉中輾壓江啟臣、朱立倫重用傅崐萁，到現在的鄭麗文當選主席，都說明了國民黨的反指標性。過去朱立倫總在為自己鋪路，但鋪到沒路的過程中，至少對於台灣的輿情還有一定的敏感度。

因鄭麗文而起國民黨需要滅的火　預料不會比外向時期的韓國瑜還少

現在換鄭麗文上來，你可以看成洪秀柱2.0，戰鬥味、社群味、統媒味甚至台辦味都可能更濃了。先不談鄭麗文沒錢、沒派系、沒組織這些問題，將來光是因她自己而起國民黨需要滅的火，預料不會比外向時期的韓國瑜還少。

但支持國民黨的人可不會這樣看，他們會說：如果這個推論是正確的話，那為什麼民進黨的「大惡罷」卻是32:0，國民黨立委沒有一席被罷掉？甚至有些藍營立委所獲得的反罷免票數比當年的得票數還要更多？

原因在於台灣藍綠競爭的故事一直在重演，很多人是討厭民進黨，不是支持國民黨。人家是討厭民進黨的壞，不是同情國民黨的笨。甚至可以說，知識藍、戰鬥藍、馬英九藍切莫以為大罷免的結果可以讓國民黨整個就放開煞車，奔向中共。

用早就被習近平染指為一國兩制的九二共識，來去跟習近平談和平。會這樣說是因為，這些國民黨內部仍具有判斷力的人，會說最近輿情都指出一個方向：民進黨販賣的「芒果乾」（亡國感）邊際效應已經遞減。年輕人沒那麼想當兵，台灣年輕人也跟美國年輕人一樣，抖音一樣開心用，因此與老老的國民黨員親中立場剛好沆瀣一氣。

現在，本文話鋒一轉，要提出另一個觀察：的確台灣不少年輕人、中年人對於中國的看法正在改變當中，民進黨的國安牌的確開始生鏽。這趨勢不因中共仍不放棄武力犯台、而且收復台灣急迫性與日俱增而有所改變。

最近加拿大廣播公司 (Canadian Broadcasting Corporation) 的特派員Chris Brown訪問了中研院研究員傅澤民、網紅敏迪與在西門町的不少年輕人，發現台灣年輕人其實並不反中，甚至也不認為香港與澳門在被中共接管之後言論自由有所減損。許多台灣二、三十歲的年輕人，認為當下把兩岸搞到兵凶戰危的，是民進黨不是共產黨。

在如此背景之下，鄭麗文當選國民黨主席這件事情，是否就一定能讓民進黨支持者放心許多，遂變得很難說。從大罷免一路開始，到包括之前卓榮泰與綠營因為普發一萬內鬨、賴在南部風災的態度，再到高鐵的寧靜車廂風波。

民進黨在國安牌生鏽之際，其實方方面面的內政問題都已經開始飄出酸腐味，民進黨不應寄望國民黨現在因為有個洪秀柱2.0，就能在2026年地方選舉與2028年的總統大選中輕騎過關。台灣選民有時候鐘擺起來，那個程度完全不遜美國選民，2016年之前的美國選民完全無法想像川普的倏地崛起，來勢洶洶可以席捲這麼多選票的支持。

因此，我們也不應排除鄭麗文有可能具有當年韓國瑜的爆發力，畢竟現在是社群媒體時代，甚麼組織、動員、金流其實都可以被聲量結構性的扭轉與重組。

▼不應排除鄭麗文有可能具有當年韓國瑜的爆發力，畢竟現在是社群媒體時代，甚麼組織、動員、金流其實都可以被聲量結構性的扭轉與重組。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲▼鄭麗文、韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

民進黨要擔心與監督的　不是國民黨而已

但問題就在這裡，現在民進黨與害怕中國統治的台灣人，要擔心與監督的不是國民黨而已，更不是鄭麗文一個人，而是中共這個強權，甚至是川習不太鬧翻的這個時代的中共。

民進黨的內政繼續做不好，少子化搞不定、高教放任國立大學增招、公廣集團酬庸一堆奇怪的人當官等，就沒有底氣鞏固民眾對於台灣主權與民主像過去一樣的支持；很多都是從蔡英文時代奠定下來的，更不用說當年是抗中的川普1.0，同時蔡英文時代仍享有許多太陽花世代的支持。

賴總統在天時不對（川普2.0）、地利掏空（年輕人不反共）、人又不合（綠營內部歧見）的情況下，國民黨當選一個鄭麗文主席，絕對不會是過去洪秀柱時代可以拿來當成茶餘飯後的情況，鄭麗文的當選反而應該看成是對台灣鋪天蓋地的紅色病毒滲入，她甚至有可能形成台灣茶黨與吸引一塊為數不小年輕人的支持，情況不容樂觀。

最後，就國民黨本土化而言，盧秀燕在競逐2028年大位前不選黨主席是為了保護羽翼可以理解，但讓鄭麗文當選黨主席，卻極有可能讓盧在總統候選人的這個位置上，面臨到當年韓國瑜所承受的打擊，當年韓密會香港中聯辦卻未訪美就注定了韓在兩岸議題上的定位。

就一個長期擔任台中立委與兩任市長的地方型政治人物來說，盧在兩岸議題上可能沒有太多的想法，但鄭麗文卻已經有超多的說法。熟悉的國民黨是不是總會把好好一盤棋下到爛，就像2018年到2020年那兩年間的演變一樣，讓我們繼續看下去。

▼賴總統在天時不對（川普2.0）、地利掏空（年輕人不反共）、人又不合（綠營內部歧見）的情況下，國民黨當選一個鄭麗文主席，絕對不會是過去洪秀柱時代可以拿來當成茶餘飯後的情況。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼。（圖／賴清德競選總部提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►中美貿易戰　沒完沒了？

►權力的臉被光線出賣　川普與《時代》封面的鏡像政治

►國民黨黨主席選舉如何抉擇？　此時此刻考驗著盧秀燕
 

投稿
申訴
關鍵字: 邱師儀 雲論 國民黨 鄭麗文 民進黨 賴清德 黨主席

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
熟悉的國民黨最對味！
輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅
將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常
中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵
「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

推薦閱讀

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

熟悉的國民黨最對味！

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選..

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

中美貿易戰　沒完沒了？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

中共中央總書記習近平昨（19）日致電鄭麗文，祝賀她當選中國國民黨主席，賀電中提到罕見「推進國家統一」等內容。陸媒引述分析指出，這是中共最高領..

53分鐘前

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文喊話將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

鄭麗文喊話將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

揭鄭麗文當選黨主席該加速面對「這問題」　陳學聖：準備好了嗎？

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

輝達落腳北士科　台灣招商引資危..

輝達落腳北士科　台灣招商引資危..

將領因案落馬會自損戰力？

熟悉的國民黨最對味！

中國大豆進口戰略的轉向　從美國..

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面