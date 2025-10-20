▲先不談鄭麗文沒錢、沒派系、沒組織這些問題，將來光是因她自己而起國民黨需要滅的火，預料不會比外向時期的韓國瑜還少。（圖／記者周宸亘攝）

●邱師儀／東海政治系教授、德州聖湯瑪士大學交換學者

「熟悉的國民黨最對味」，這句話對於希望國民黨消失的人來說，是一句調侃與諷刺的話，但對於不少國民黨黨員來說，卻最能描述他們內心此刻的激動與滿足。在這個三分之二黨員都超過六十五歲、在柯志恩眼中自承黨員結構與整個社會有不小落差的政黨當中，很多從這黨出來的決策，反常往往才是正常，國民黨自己的正常。因為不要忘了，一個有機會執政的黨，其黨員結構必須反映全體人口結構，全世界都一樣。

所以從過去精算師朱立倫可以在黨主席選舉中輾壓江啟臣、朱立倫重用傅崐萁，到現在的鄭麗文當選主席，都說明了國民黨的反指標性。過去朱立倫總在為自己鋪路，但鋪到沒路的過程中，至少對於台灣的輿情還有一定的敏感度。

因鄭麗文而起國民黨需要滅的火 預料不會比外向時期的韓國瑜還少

現在換鄭麗文上來，你可以看成洪秀柱2.0，戰鬥味、社群味、統媒味甚至台辦味都可能更濃了。先不談鄭麗文沒錢、沒派系、沒組織這些問題，將來光是因她自己而起國民黨需要滅的火，預料不會比外向時期的韓國瑜還少。

但支持國民黨的人可不會這樣看，他們會說：如果這個推論是正確的話，那為什麼民進黨的「大惡罷」卻是32:0，國民黨立委沒有一席被罷掉？甚至有些藍營立委所獲得的反罷免票數比當年的得票數還要更多？

原因在於台灣藍綠競爭的故事一直在重演，很多人是討厭民進黨，不是支持國民黨。人家是討厭民進黨的壞，不是同情國民黨的笨。甚至可以說，知識藍、戰鬥藍、馬英九藍切莫以為大罷免的結果可以讓國民黨整個就放開煞車，奔向中共。

用早就被習近平染指為一國兩制的九二共識，來去跟習近平談和平。會這樣說是因為，這些國民黨內部仍具有判斷力的人，會說最近輿情都指出一個方向：民進黨販賣的「芒果乾」（亡國感）邊際效應已經遞減。年輕人沒那麼想當兵，台灣年輕人也跟美國年輕人一樣，抖音一樣開心用，因此與老老的國民黨員親中立場剛好沆瀣一氣。

現在，本文話鋒一轉，要提出另一個觀察：的確台灣不少年輕人、中年人對於中國的看法正在改變當中，民進黨的國安牌的確開始生鏽。這趨勢不因中共仍不放棄武力犯台、而且收復台灣急迫性與日俱增而有所改變。

最近加拿大廣播公司 (Canadian Broadcasting Corporation) 的特派員Chris Brown訪問了中研院研究員傅澤民、網紅敏迪與在西門町的不少年輕人，發現台灣年輕人其實並不反中，甚至也不認為香港與澳門在被中共接管之後言論自由有所減損。許多台灣二、三十歲的年輕人，認為當下把兩岸搞到兵凶戰危的，是民進黨不是共產黨。

在如此背景之下，鄭麗文當選國民黨主席這件事情，是否就一定能讓民進黨支持者放心許多，遂變得很難說。從大罷免一路開始，到包括之前卓榮泰與綠營因為普發一萬內鬨、賴在南部風災的態度，再到高鐵的寧靜車廂風波。

民進黨在國安牌生鏽之際，其實方方面面的內政問題都已經開始飄出酸腐味，民進黨不應寄望國民黨現在因為有個洪秀柱2.0，就能在2026年地方選舉與2028年的總統大選中輕騎過關。台灣選民有時候鐘擺起來，那個程度完全不遜美國選民，2016年之前的美國選民完全無法想像川普的倏地崛起，來勢洶洶可以席捲這麼多選票的支持。

因此，我們也不應排除鄭麗文有可能具有當年韓國瑜的爆發力，畢竟現在是社群媒體時代，甚麼組織、動員、金流其實都可以被聲量結構性的扭轉與重組。

▼不應排除鄭麗文有可能具有當年韓國瑜的爆發力，畢竟現在是社群媒體時代，甚麼組織、動員、金流其實都可以被聲量結構性的扭轉與重組。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

民進黨要擔心與監督的 不是國民黨而已

但問題就在這裡，現在民進黨與害怕中國統治的台灣人，要擔心與監督的不是國民黨而已，更不是鄭麗文一個人，而是中共這個強權，甚至是川習不太鬧翻的這個時代的中共。

民進黨的內政繼續做不好，少子化搞不定、高教放任國立大學增招、公廣集團酬庸一堆奇怪的人當官等，就沒有底氣鞏固民眾對於台灣主權與民主像過去一樣的支持；很多都是從蔡英文時代奠定下來的，更不用說當年是抗中的川普1.0，同時蔡英文時代仍享有許多太陽花世代的支持。



賴總統在天時不對（川普2.0）、地利掏空（年輕人不反共）、人又不合（綠營內部歧見）的情況下，國民黨當選一個鄭麗文主席，絕對不會是過去洪秀柱時代可以拿來當成茶餘飯後的情況，鄭麗文的當選反而應該看成是對台灣鋪天蓋地的紅色病毒滲入，她甚至有可能形成台灣茶黨與吸引一塊為數不小年輕人的支持，情況不容樂觀。

最後，就國民黨本土化而言，盧秀燕在競逐2028年大位前不選黨主席是為了保護羽翼可以理解，但讓鄭麗文當選黨主席，卻極有可能讓盧在總統候選人的這個位置上，面臨到當年韓國瑜所承受的打擊，當年韓密會香港中聯辦卻未訪美就注定了韓在兩岸議題上的定位。

就一個長期擔任台中立委與兩任市長的地方型政治人物來說，盧在兩岸議題上可能沒有太多的想法，但鄭麗文卻已經有超多的說法。熟悉的國民黨是不是總會把好好一盤棋下到爛，就像2018年到2020年那兩年間的演變一樣，讓我們繼續看下去。

▼賴總統在天時不對（川普2.0）、地利掏空（年輕人不反共）、人又不合（綠營內部歧見）的情況下，國民黨當選一個鄭麗文主席，絕對不會是過去洪秀柱時代可以拿來當成茶餘飯後的情況。（圖／賴清德競選總部提供）

