ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

我們想讓你知道…這場抗議的歷史意義，不在推翻誰，而在證明：當權力變得可笑，笑聲本身就是抵抗。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲上周末，全美舉行第二次「不要國王」(No Kings) 示威活動，超過七百萬人湧上街頭，反對川普第二任期下的行政擴權與軍事化治理。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

幽默的根源不是喜悅，而是悲傷；天堂裡沒有幽默。(The secret source of humor itself is not joy but sorrow. There is no humor in heaven.)—馬克．吐溫

歷史上，專制者總是渴求敬畏；當敬畏不再，帝國便開始瓦解。2025年的美國街頭，這個定律再次得到驗證。

上周末，全美舉行第二次「不要國王」(No Kings) 示威活動，超過七百萬人湧上街頭，反對川普第二任期下的行政擴權與軍事化治理。但他們的武器不是旗幟、不是標語，而是荒謬的滑稽服：青蛙、恐龍、熱狗、龍蝦、獨角獸。

華盛頓的賓州大道成了奇幻舞台：青蛙戴皇冠、龍蝦扛布條、恐龍揮舞星條旗。在這個荒謬的嘉年華裡，人民以笑聲對抗威權，以氣泵取代槍聲。正如伏爾泰警告過的：「笑聲是理性報復世界荒謬的方式。」如今，美國人用它報復一個要求民眾臣服的總統。

從「No Kings」到「充氣革命」

10 月 18 日，全美 2,700 場「No Kings」集會同時展開——從紐約時代廣場到波特蘭的鋼橋，從洛杉磯到芝加哥，街頭飄滿巨型標語：「抗議，是最好的愛國方式！」(Nothing Is More Patriotic Than Protesting.)。

共和黨稱這場示威遊行為「仇美集會」，但現場卻像節日。遊行者簽下憲法序言《我們人民》(We the People) 的巨幅布條；孩子們在氣球堆中唱國歌；青蛙跳舞、恐龍合唱。

創辦「通貨膨脹協會」(Operation Inflation) 的波特蘭行動者布魯克．布朗(Brooks Brown)說：「這些衣服不只是搞笑，而是要讓警察猶豫，讓恐懼喘口氣。」當下，滑稽服變成新的公民盾牌。沒錯，當威權以恐懼維持秩序時，幽默便成為最致命的武器。

滑稽的戰術　當荒謬削弱恐懼

史丹佛學者布魯斯．凱恩( Bruce Cain)指出：「若總統想援引《叛亂法》，他必須證明有暴亂——但當街上全是青蛙和獨角獸，他如何說服法官？」

這正是「No Kings」運動的戰略核心：讓權力失去合理化鎮壓的語言。抗議者以卡通式的荒謬瓦解政府敘事，迫使媒體鏡頭轉而捕捉笑聲而非混亂。

共和黨議長麥克．強生 (Mike Johnson) 仍試圖控訴：「這是民主黨內的馬克思主義復活。」但他的憤怒反而成了這場諷刺的燃料。

誠如已故評論家孟肯( H. L. Mencken) 說的：「在充滿虛假道德的時代，嘲笑是唯一誠實的行為。」如今，街頭的充氣服比國會的講稿更誠實。

節慶式抵抗　「國王」的鏡頭

20 世紀的公民抗命靠靜坐；21 世紀的公民抗命靠影像。在 TikTok 與直播主導的時代，政治的語言已轉化為畫面。「No Kings」的滑稽造型正是影像政治的逆襲——如果川普以金色舞廳和軍禮式造勢表演權力，那人民便以氣泵與泡泡槍戲謔權力。

波特蘭的「青蛙軍團」特別代表這股潮流。他們發明的口號是：「當他們膨脹自我，我們就膨脹服裝」（When they inflate ego, we inflate costumes.）。這不是嬉戲，而是一種象徵學：讓權力看起來像小丑，就等於削弱它的威脅。

川普本人顯然深知影像的魔力。他在接受福斯新聞訪問時說：「他們稱我為國王，但我不是國王。」數小時後，他的競選團隊卻上傳一段 AI 生成影片——川普戴著王冠，站在陽台揮手。

這不是矛盾，而是策略：先否認，再戲仿，最後佔據符號。他想奪回「國王」這個詞，使其成為「強者」的象徵。但當數百萬青蛙在街頭齊呼「No Kings」時，權力的幽默感再精巧，也掩不住一絲恐懼。

波士頓的龍蝦裝抗議者舉牌：「拒絕自私的國王」(No Shellfish Kings)。在明尼拿坡里，穿雞裝的志工排成「V」字形高喊「Vote!」。這些看似滑稽的畫面，其實是憲法序言的群眾版改寫——「我們，仍然是人民。」

▼川普本人顯然深知影像的魔力。他在接受福斯新聞訪問時說：「他們稱我為國王，但我不是國王。」數小時後，他的競選團隊卻上傳一段 AI 生成影片——川普戴著王冠，站在陽台揮手。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

從茶黨到青蛙軍　歷史的迴路

《華盛頓郵報》評論指出：「共和黨如今重演了民主黨在 2009 年對茶黨的傲慢。」當年，歐巴馬政府忽視了草根憤怒；如今，川普政府嘲笑街頭笑聲。這種蔑視，是制度衰敗的起點。

茶黨高舉茶包；「No Kings」高舉充氣服。前者代表納稅人的怒火；後者代表公民的疲憊。兩者都在提醒華府：當體制聽不見人聲，人民就會改用象徵。

笑的哲學　從卡夫卡到馬克吐溫

卡夫卡筆下的荒謬世界，是官僚主義的噩夢；今日美國的荒謬，是官僚與偶像並存的現實。在川普的政治劇場裡，國家像一座金色舞台：法條是道具，將軍是臨演，總統本人則是表演者。因此，反抗者也以戲劇回擊——他們拒絕悲劇，而選擇喜劇作為政治形式。

或許，馬克．吐溫會說：「這是人類第一次以恐龍的姿態對抗滅絕。」笑聲不再是輕浮，而是一種文明的自我防衛。正因政治變得荒謬，幽默才顯得莊嚴。

自由的影像　從恐懼畫面到荒謬畫面

政府靠製造恐懼統治，公民靠製造笑聲生存。當川普派遣國民兵進駐波特蘭、洛杉磯與芝加哥，抗議者用充氣服和音樂阻止「暴亂」敘事成形。鏡頭所見，不是戰爭，而是舞會。這是媒體時代最深刻的策略：以可笑對抗可怕，以圖像解構權力。在資訊過剩的年代，只有情緒能突破噪音；而笑，是最無害卻最有力的情緒。

蕭伯納曾說：「所有進步都始於笑話，最後才變成政治。」如今，美國街頭正證明這句話——從滑稽出發，走向莊嚴。

權力語言、人民回聲與笑聲的政治倫理

眾議院議長強生譴責抗議是「反美」「馬克思主義」；川普的支持者在社群上散播陰謀論：這是「索羅斯資助的騷動」。他們的語言充滿敵意，卻空洞無物。當政治失去說理的能力，只剩標籤與懼怕。

反觀街頭的語言，雖然荒唐，卻誠實。示威群眾說：「我們不需要國王。」這句話既不是意識形態，也不是陰謀——只是人民在提醒國家：憲法第一行的主詞，仍然是「我們人民」 (We the People)，而非「我們總統」 (We the President)。

在歷史長河中，笑聲常是危險的行為。中世紀的宮廷小丑能說出真相，因為他以笑包裹批評；現代民主的公民，也用幽默守護真理。

這種「笑的倫理」不求摧毀體制，而求讓權力保持羞恥感。當政府對滑稽也要動用鎮壓，它就宣告了自己的荒謬。因此，笑聲不僅是娛樂，更是制度的體檢報告：一個健康的共和，能容忍被嘲笑；一個病入膏肓的政權，則會對笑聲恐懼。

當笑成為最後的憲法條文

從紐約的青蛙到波特蘭的龍蝦，從芝加哥的由女神到亞拉巴馬的母親團體，「No Kings」不只是口號，而是憲政自救的儀式。

當權力試圖用恐懼統一國家，人民以幽默恢復人性。當制度陷入金色的莊嚴幻覺，街頭的滑稽提醒我們：真正的共和不需要王座，只需要笑聲仍能回響。

也許，這場抗議的歷史意義，不在推翻誰，而在證明：當權力變得可笑，笑聲本身就是抵抗。

▼在川普的政治劇場裡，國家像一座金色舞台：法條是道具，將軍是臨演，總統本人則是表演者。因此，反抗者也以戲劇回擊——他們拒絕悲劇，而選擇喜劇作為政治形式。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

►讓文化主體發聲！　從聯合國宣言到澄清湖的原住民族國家博物館

 ►平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

投稿
申訴
關鍵字: 江岷欽 雲論 川普 美國 抗議 No Kings 共和黨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..
笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權
中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行
大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉
大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

推薦閱讀

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

熟悉的國民黨最對味！

相關文章

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

美國總統川普21日表示，他預期下周於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會中，將與中國國家主席習近平達成「良好」的貿易協議；不過，他也不..

5小時前

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

川普稱2026年初將「訪中國」　陸外交部未給出正面回應

川普稱2026年初將「訪中國」　陸外交部未給出正面回應

高市早苗下周會晤川普！　聚焦日本對美投資、軍費

高市早苗下周會晤川普！　聚焦日本對美投資、軍費

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬..

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨..

大國博奕　「台灣地位未定論」的..

大陸「四中全會」刻正召開　「十..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面