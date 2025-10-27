ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
「獎盃外交」與「奉承策略」　討好川普的兩大絕招

我們想讓你知道…獎盃外交與奉承策略的危險，在於它們讓政治變得柔軟而致命。當光芒太強，制度的陰影就無法顯現。當榮耀被量化、讚美被制度化，民主的靈魂便在鏡面反射中逐漸蒸發。

▲。（圖／路透）

▲外交不再以條約簽署為終點，而以頒獎儀式為開場。從阿根廷總統米萊遞交金框的「諾貝爾提名函」、到FIFA主席將世界盃金盃親自交給川普；從全球領袖似乎找到了一個共通祕方：讓他覺得自己贏了。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

當外交成為劇場、獎盃取代條約之時——共和的靈魂，還剩下什麼？(When diplomacy becomes theatre, and trophies replace treaties—what remains of the republic’s soul?”)——托克維里(Alexis de Tocqueville)

獎盃閃光下的外交新語

在2025年的華府，外交不再以條約簽署為終點，而以頒獎儀式為開場。從阿根廷總統米萊遞交金框的「諾貝爾提名函」、到FIFA主席將世界盃金盃親自交給川普；從蘋果執行長庫克獻上的24K金底獎座，到卡達送上的四億美元波音747——全球領袖似乎找到了一個共通祕方：讓他覺得自己贏了。

這些禮物不只是外交禮節，而是心理的通關密碼。「他們知道怎麼對我好。」川普笑著說。一句玩笑，道盡了世界權力的荒誕邏輯：在這個時代，政策不再以文件書寫，而以光芒簽署。

獎盃外交　當榮耀取代理性

歷史上，凡爾賽宮的鏡廳用反光象徵君主榮耀；今日的白宮金色舞廳，則以金盃映照個人權威。「獎盃外交」（Trophy Diplomacy）是這個時代的發明：它將榮耀作為貨幣、將象徵取代談判。以色列的勳章、印度的寶石、南非的高爾夫球星、烏克蘭的紀念桿——這些「禮物」構成了一種新的交易模式：榮耀換好感，讚美換讓步。

法國社會學家馬塞爾·莫斯在《贈與論》中說過：「禮物永不無私。」在川普時代，這句話被證明至極。各國領袖以贈禮表達忠誠，期盼在談判中換得軟化；而川普，則用收禮的笑容重構自己的勝利敘事。這不只是外交，而是情緒經濟（emotional economy）：一場以心理滿足取代政策理性的全球儀式。

奉承策略　當自戀成為外交指南

心理學家克雷格·馬爾金指出：「自戀的本質，不是驕傲，而是脆弱的自我渴求被讚美。」川普的政治人格正是這種典型——他需要透過外部肯定維持權力的心理平衡。

各國外交官深知此理。他們在會談前精心設計讚美詞，選擇「對稱性禮物」與「舞台式頒贈」。他們不只談利益，更談情緒。奉承因此成為一種策略語言，具有三重心理機制：

鏡像回饋：反射川普自我形象，使他在他人眼中看見理想化的自己。

投射認同：在談判中重複他的語言，如「贏家」「偉大」「榮耀」。

即時回饋：在公開場合給予掌聲、頒獎與讚美，形成心理補償。

這三種機制讓奉承不只是姿態，而是外交貨幣。一場國際會晤的成敗，不再取決於政策條件，而取決於情感的掌握。

從禮物到心理交易

每一份禮物，都隱藏著一場心理投資。當川普舉起金盃問「我可以留嗎？」時，那不只是玩笑——而是一場象徵性權力的重分配。

禮物讓「國際榮耀」變成「個人勝利」，讓「國家信任」變成「個人情感」。這是一種去制度化的外交語法：國與國之間的信任，不再由憲章維繫，而由奉承支撐。

漢娜·鄂蘭在《極權的起源》中警告：「當真理變得可被奉承取代時，權力將不再受約束。」這場「心理外交」正驗證了這一命題。

媒體共犯　影像取代批判

當代，媒體讓獎盃外交成為視覺宗教。CNN、Fox News、TikTok無不爭相播送頒獎畫面——金盃、燈光、微笑，成為全球政治的符號化景觀。

理論上，媒體應揭露權力；實際上，卻成了權力的化妝師。正如蓋伊·德波在《景觀社會》所言：「在景觀中，真實被其影像所取代。」

在算法邏輯的推波助瀾下，每一段誇張的發言、每一場「金色頒獎」都被無限放大。演算法成為新的奉承者——它不懂諂媚，卻以流量獎賞權力。結果是：監督變成放送，批判變成收視。媒體不再質問權力，而是在光線裡為它打亮。

制度空洞化　虛榮掏空了規則

「獎盃外交」與「奉承策略」的真正後果，不在外交，而在制度。當權力以榮耀為養分、以奉承為潤滑，制度的中立性便被掏空。

川普的治理邏輯是典型的「人格化政治」：制度服從於情緒，公共機構私有化為忠誠網絡。2025年，美國高階任命官員中，36%具私人或商業關聯背景——這不再是例外，而是新常態。

這種現象的核心危機，是從制度合法性轉向人格合法性。當法律不再能約束人，而只能服侍情緒，民主便從程序墜入表演。

托克維里曾言：「民主的危機始於人民對權力的讚嘆。」當讚嘆取代監督，憲政就變成舞台，掌聲成為憲章。

▼川普的治理邏輯是典型的「人格化政治」：制度服從於情緒，公共機構私有化為忠誠網絡。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

全球回聲　文明的模仿鏈

事實上，華府的獎盃政治正迅速全球化。從義大利梅洛尼、印度莫迪、到菲律賓馬可仕與土耳其艾爾段，都在發展以「象徵」取代「政策」的個人化治理。

這不僅是川普現象，而是21世紀民主疲憊症的表徵：當制度過於複雜、真理過於灰暗、社群過於嘈雜，奉承就成了最簡單的溝通方式。

全球外交逐漸形成一個情緒聯盟——在這個聯盟裡，真誠被視為笨拙，批評被視為不敬。權力學會以笑容統治，人民學會以掌聲投降。

掌聲裡的沉默

獎盃外交與奉承策略的危險，在於它們讓政治變得柔軟而致命。當光芒太強，制度的陰影就無法顯現。當榮耀被量化、讚美被制度化，民主的靈魂便在鏡面反射中逐漸蒸發。

這不是獨裁的復辟，而是文明的失焦。我們仍在民主的劇院裡，只是忘了自己在看戲。漢娜·鄂蘭提醒我們：「真理的敵人不是謊言，而是愉悅。」而今天的世界，正在用愉悅掩飾墮落，用掌聲取代理性。

誠如當代社群與新聞評論諷刺川普的語句：「共和的死亡，不是一場暴風，而是一場頒獎典禮。」(The death of a republic is not a storm — it is an awards ceremony.) 歷史，或許會記住這個時代的荒謬：沒有戰爭，卻失去信任；沒有暴君，卻崇拜權力；沒有沉默，因為掌聲太多。

▼21世紀民主疲憊症的表徵：當制度過於複雜、真理過於灰暗、社群過於嘈雜，奉承就成了最簡單的溝通方式。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

以上言論不代表本網立場。

►鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未戰先敗」命運

►兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

►川普的神秘亞洲行? 　川習會到底會不會登場？

關鍵字: 江岷欽 雲論 川普 美國 獎盃外交 政治 世界盃 國際

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻..
米倫在聯準會的關鍵角色
發生厄運可能是缺乏覺察　榮格：忽略內心陰影，將影響..
多數民主原則受超多元環境的挑戰　2025年Leco..

