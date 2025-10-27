ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻未必被國民黨理解

我們想讓你知道…鄭麗文是一位反敗為勝的過渡型CEO。她的權力或許受限，但她的任務明確 ， 讓這個百年政黨重新活過來。她的成功，不在於改變體制，而在於讓國民黨重新有「戰鬥力」。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文並非藍營嫡系。她的政治旅程橫跨綠營與藍營，曾在民進黨內歷練多年。對許多人而言，她是「外來的客卿」受邀入內、任務明確，但不屬於體制血脈。（圖／記者湯興漢攝）

●吳春城／前立委

在企業世界裡，CEO負責執行與扭轉局勢，大股東掌握方向與權力。

國民黨的「股東」是那些擁有派系、資源與傳統論述話語權的人。鄭麗文是被請來的「執行長」，任務是讓這家老公司止血、重新被市場認同，而不是改寫黨章。

一位反敗為勝的過渡型CEO　鄭麗文能讓這艘老船再次啟航

鄭麗文並非藍營嫡系。她的政治旅程橫跨綠營與藍營，曾在民進黨內歷練多年。對許多人而言，她是「外來的客卿」受邀入內、任務明確，但不屬於體制血脈。然而這也成為她的戰略優勢：她比國民黨任何人都更了解民進黨。

她清楚綠營如何設定議題、掌握情緒、包裝價值。她懂民進黨的語言與節奏，知道對手如何動員社會氛圍。這讓她成為國民黨少數能「讀懂敵人」的人，但也因此顯得孤獨。

她懂對方，卻不一定被自己人理解；她是體制中的異數，一個被需要卻不被信任的CEO。

鄭麗文的KPI很明確—對外對抗民進黨，對內維繫士氣。她不是來改變國民黨的靈魂，而是要在選戰與輿論中讓品牌重新站起來。她的角色更像戰情指揮官，要在品牌老化的時代喚回注意力與信心。

她的定位，像當年克萊斯勒的李．艾柯卡（Lee Iacocca）。當企業瀕臨破產，艾柯卡用強勢領導與行銷手腕帶領公司起死回生。那不是革命，而是拯救。鄭麗文也是如此，她不是改革者，而是救援者；不是換血，而是止血。

然而，當她就任黨主席後，若試圖觸動「股東會」的領域 — 推動人事大換血、組織大改革、甚至在兩岸議題上發表太過個人化言論，就會越過了CEO的界線，引來股東的疑慮。

國民黨的內部結構與兩岸政策，歷來是派系與資深股東的共管領地。這些議題牽動太多既得利益與歷史包袱，不是任何執行長能輕易觸碰的。她的談話雖有改革企圖，但在現實中被視為「危險」，甚至引起黨內矛盾。

鄭麗文是一位反敗為勝的過渡型CEO。她的權力或許受限，但她的任務明確 ， 讓這個百年政黨重新活過來。她的成功，不在於改變體制，而在於讓國民黨重新有「戰鬥力」。

她懂敵人，卻未必能改變自己人；她有行動力，卻受限於權力框架。

在一個陷於泥淖的政黨裡，明白任務目標的CEO，也許比理想的改革者更重要。

鄭麗文或許不能重建國民黨的靈魂，但她仍能讓這艘老船，在風雨中再次啟航。

▼鄭麗文是一位反敗為勝的過渡型CEO。她的權力或許受限，但她的任務明確 ， 讓這個百年政黨重新活過來。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字: 吳春城 鄭麗文 雲論 民進黨 國民黨 派系 兩岸

