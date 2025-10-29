張競／談談美軍戰機接連在南海墜毀

▲美軍第七艦隊公開尼米茲號海上演習畫面。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

●張競／中華戰略學會資深研究員

10月26日美軍航艦尼米茲所配備MH-60型旋翼機與FA-18型戰機，在南海海域執行任務時相繼失事墜毀，兩架軍機機組人員後續均能平安獲救。

事發之後，媒體報導與軍事評論者紛紛臆測與推斷原因，我亦接獲媒體詢問，但我向來對於軍事儎臺失事，堅持在未獲知足夠資訊之前，儘量不要胡亂猜測；最多僅能排除某些可能造成失事因素。

為何要如此堅持？首先是因為軍事儎臺失事調查過程，其實是負有行政責任與法律責任，假若缺乏足夠資訊與適當權責，謹守分寸審慎發言，這是基本道德。

其次就是軍事儎臺失事時，多半都有可能機組人員因此失蹤，尚未完成搜救作業前，家屬必然心急如焚，胡亂臆測只會在傷口灑鹽火上加油，造成更多紛擾，引發家屬不安；因此不要胡亂臆測，更是專業倫理與道德。

話雖如此，我還是依據飛行儎臺失事三項因素—氣象、機件以及人為，為來訪媒體說明，依據那些客觀資料可以原則上將前述因素加以排除，但我還是再三強調，在沒有充份資訊與證據前，千萬不要遽下斷語胡亂臆測。

當然還是有媒體跟著網路流言起舞，來電問我是否有可能是因為解放軍運用電子干擾，讓美軍戰機相繼故障失事？對於此種子虛烏有胡亂鬼扯觀點，我都是回覆其實不是電子干擾，而是解放軍請來巫術大師，在永興島設置祭壇，巫術法師手持桃花木劍，口唸墜機咒，對著美軍軍機所在方向，劍尖直指向上一挑，美軍戰機應聲墜海。

▲美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群（Nimitz CSG）與梅金島號兩棲艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）之前在南海聯合演習。（圖／翻攝自Facebook／USS Nimitz (CVN 68)）

媒體記者聽到我如此說明，都不知道該如何回應；我再三呼籲記者依照我所說情節報導播出，但到目前為止，沒有任何媒體受騙上當；證明我所說情節雖然精彩，但還是要用現代科技電子作戰包裝，才能發揮唬爛作用。

不過天下隨著流言蜚語起舞者，顯然不止我一個；川普總統在接受媒體訪問，談到此項失事原因時，也跟著在猜失事原因可能是燃油質量不好所致；所以不要怪社會大眾被媒體與名嘴唬弄到團團轉。

最後還是要多嘴提醒一下，各位不妨思考一下這些要素：

1.這兩起軍機失事事件，是否必然基於相同因素？兩起事件是否必然存在因果關係？是否有可能非常巧合先後相繼失事？

2.兩起失事發生當時以及失事事件發生前後，尼米茲艦其他飛行任務是否繼續進行？在此要提醒，至少搜救機能夠正常運作，順利營救失事機組人員；從此可以排除何項因素？

3.再提醒各位，這兩型軍機所使用航空燃油型號應該是完全不同；在美軍航艦對旋翼機與定翼機加油作業時，其所使用作業地點、加油裝具與管路系統具有明顯區隔，兩種不同型軍機所使用航空燃油同時受到污染機率甚低。

4.而且若是航空燃油油品變質或是受到污染，基本上僅影響到單一軍機，可能性亦相對不高。綜以前揭客觀因素，或許有助於排除某些失事因素。

軍事機艦失事調查過程，經常必須經過排除其他各項失事因素思考評估過程，才有可能找到真正導致失事因素。機艦失事調查是項專業，其過程在許多面向與犯罪偵防與調查類似，但是亦有完全不同差異部份，媒體記者與其胡亂跟著名嘴起舞提出毫無證據之臆斷，毋寧向專業人員請教才是最可靠途徑。

●本文作者為資深媒體人、企管博士。