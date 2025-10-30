ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

我們想讓你知道…真正關心教師的政策，不該止於象徵性關懷，而應務實處理制度中的細節。教育部必須儘速補修法令、釐清排代責任，並將教育現場內所有工作者，一併納入關照範圍。

▲。（圖／記者周宸亘攝）

▲教育部新修《教師請假規則》增列「身心調適假」，原意在關懷教師心理健康、緩解教育現場壓力，卻在推動過程中造成制度性的階級劃分與行政混亂。（圖／記者周宸亘攝）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

教育部新修《教師請假規則》增列「身心調適假」，原意在關懷教師心理健康、緩解教育現場壓力，卻在推動過程中造成制度性的階級劃分與行政混亂。從正式教師到代理教師，再到幼兒園教保員，法律適用各自分裂，行政配套又漏洞百出，這項「立意良善」的新制，如今成了教育現場新的壓力源。

真正關心教師的政策　不該止於象徵性關懷

最不接地氣問題在於課務排代未明，教育部宣布假別上路，卻未提供標準化作業流程，讓課務安排、導師調度、學生學習銜接皆陷入無章可循的窘境。

雖然部內聲稱代課費由學校支應，但經費與審核責任卻無明文規範，致使地方與學校各自為政。目前有些學校擔心日後稽核取責而猶豫核假，有些乾脆以保守解讀應對。

結果，一邊是教師期待紓壓，一邊是行政疲於排課，政策旨在舒緩壓力，卻反倒加重了壓力。

其次，代理教師的處境揭示法源斷裂。教育部雖宣稱補助經費「涵蓋長期代理教師」，但現行制度下，代理教師依《行政院與所屬各機關約僱人員給假辦法》，並不適用《教師請假規則》。當法令不修、條文未列，補助便成空話。

試想，若正式教師得以依法休息，代理教師卻連請假的權利都沒有。差別待遇不僅違背同工同權原則，更形同政府自行劃出「休假階級線」，在教育現場製造制度性不平。

幼教現場的遺漏，更是匪夷所思。公立幼兒園教師被列為適用對象，但教保員仍受《公立幼兒園教保服務人員請假辦法》規範，未納入新制。

再者，私立幼兒園的教師與教保員則完全受勞基法限制，同樣被排除在外。兩組人員並肩工作於同一教室，卻因法源不同而擁有不同休假權益，這種內部分化不僅傷害團隊合作，更違背「健康校園」的政策初衷。

真正關心教師的政策，不該止於象徵性關懷，而應務實處理制度中的細節。教育部必須儘速補修法令、釐清排代責任，並將教育現場內所有工作者，包括代理教師與教保員，一併納入關照範圍。

唯有如此，政策才能從紙上規定，走向真正的職場關懷。

▼教育部必須儘速補修法令、釐清排代責任，並將教育現場內所有工作者，包括代理教師與教保員，一併納入關照範圍。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者許敏溶攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►華府的凡爾賽　川普把白宮變成權力的奢侈品

►兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴大遺囑自由度！

►中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

投稿
申訴
關鍵字: 楊智強 雲論 身心調適假 教育部 教師 代理教師 幼教 教保員 法律

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重
川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..
兩岸關係發展新民意變動解讀　多數人不願台灣成為「政..
華府的凡爾賽　川普把白宮變成權力的奢侈品
兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴大遺囑自由度！

推薦閱讀

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

外遇風險評估：他看起來很老實，是不是就不會外遇？

兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴大遺囑自由度！

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是..

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻..

張競／談談美軍戰機接連在南海墜毀

兩岸關係發展新民意變動解讀　多數人不願台灣成為「政..

相關文章

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑冷戰階段

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑冷戰階段

在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間，美國總統川普與中國國家主席習近平舉行了六年來的首次正式雙邊會晤，會後川普宣布，美國將立即下..

翁履中 10小時前

兩岸關係發展新民意變動解讀　多數人不願台灣成為「政治孤兒」

兩岸關係發展新民意變動解讀　多數人不願台灣成為「政治孤兒」

「深海閻王」猥褻小六女童入獄　性侵少女案二審改判6月

「深海閻王」猥褻小六女童入獄　性侵少女案二審改判6月

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

身心調適假成「階級假」　新制漏..

身心調適假成「階級假」　新制漏..

外遇風險評估：他看起來很老實，..

兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴..

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫..

中國決定購買美國大豆　「北京低..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面