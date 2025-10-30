身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

▲教育部新修《教師請假規則》增列「身心調適假」，原意在關懷教師心理健康、緩解教育現場壓力，卻在推動過程中造成制度性的階級劃分與行政混亂。（圖／記者周宸亘攝）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

教育部新修《教師請假規則》增列「身心調適假」，原意在關懷教師心理健康、緩解教育現場壓力，卻在推動過程中造成制度性的階級劃分與行政混亂。從正式教師到代理教師，再到幼兒園教保員，法律適用各自分裂，行政配套又漏洞百出，這項「立意良善」的新制，如今成了教育現場新的壓力源。

真正關心教師的政策 不該止於象徵性關懷

最不接地氣問題在於課務排代未明，教育部宣布假別上路，卻未提供標準化作業流程，讓課務安排、導師調度、學生學習銜接皆陷入無章可循的窘境。

雖然部內聲稱代課費由學校支應，但經費與審核責任卻無明文規範，致使地方與學校各自為政。目前有些學校擔心日後稽核取責而猶豫核假，有些乾脆以保守解讀應對。

結果，一邊是教師期待紓壓，一邊是行政疲於排課，政策旨在舒緩壓力，卻反倒加重了壓力。

其次，代理教師的處境揭示法源斷裂。教育部雖宣稱補助經費「涵蓋長期代理教師」，但現行制度下，代理教師依《行政院與所屬各機關約僱人員給假辦法》，並不適用《教師請假規則》。當法令不修、條文未列，補助便成空話。

試想，若正式教師得以依法休息，代理教師卻連請假的權利都沒有。差別待遇不僅違背同工同權原則，更形同政府自行劃出「休假階級線」，在教育現場製造制度性不平。

幼教現場的遺漏，更是匪夷所思。公立幼兒園教師被列為適用對象，但教保員仍受《公立幼兒園教保服務人員請假辦法》規範，未納入新制。

再者，私立幼兒園的教師與教保員則完全受勞基法限制，同樣被排除在外。兩組人員並肩工作於同一教室，卻因法源不同而擁有不同休假權益，這種內部分化不僅傷害團隊合作，更違背「健康校園」的政策初衷。

真正關心教師的政策，不該止於象徵性關懷，而應務實處理制度中的細節。教育部必須儘速補修法令、釐清排代責任，並將教育現場內所有工作者，包括代理教師與教保員，一併納入關照範圍。

唯有如此，政策才能從紙上規定，走向真正的職場關懷。

▼教育部必須儘速補修法令、釐清排代責任，並將教育現場內所有工作者，包括代理教師與教保員，一併納入關照範圍。（圖／資料照）

