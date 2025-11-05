ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
蘋果汁與小米酒　標示規範與消費者權益的落差

我們想讓你知道…期盼新上任的衛福部石崇良部長能檢視並修正現行果蔬汁標示規範，回歸《食品安全衛生管理法》的精神，也讓消費者能喝到貨真價實的果蔬汁。

▲。（圖／CFP）

▲一瓶果汁含量僅一成的飲料，是否仍能以「蘋果汁」為名？其包裝與標示是否已涉及誤導甚至欺瞞消費者。（圖／CFP）

●程仁宏／華夏文教基金會董事長、消基會名譽董事長

筆者受邀擔任某活動評審，主辦單位致贈一盒點心，盒內附上一瓶標示為「蘋果汁」的飲料。包裝上印有鮮紅的蘋果圖片，並標示「富士蘋果添加」，另有文字強調「富士蘋果清脆甜美的口感、肉質細緻、清脆多汁，不但給您完整的營養，更帶來果香豐富的香甜滋味」。

正當筆者準備享受「富士蘋果的香甜滋味」時，卻在圖片一角發現小字註明：「果汁含量10%」。一瓶果汁含量僅一成的飲料，是否仍能以「蘋果汁」為名？其包裝與標示是否已涉及誤導甚至欺瞞消費者？

為何「小米酒」不敢欺騙消費者？

筆者於監察院任職期間，曾調查「小米酒沒小米」一案。小米酒是台灣原住民族傳統祭典中常見的酒精飲品，象徵豐收與文化傳承，並因電影《海角七號》的熱潮而成為熱門伴手禮。然而，當時接獲陳情指出市售小米酒產品中，小米含量不一，甚至有廠商完全以糯米取代小米釀造，卻仍以「小米酒」為名販售。由於小米與糯米成本價差達六至七倍，此種行為不僅降低產品價值，更有誤導消費者的嫌疑。

經調查後，監察院對財政部提出糾正。財政部隨後發布解釋令，明確規範：

1. 純小米酒／純釀小米酒：除酒麴外，必須全數以小米為原料，且酒麴用量不得超過總原料20%。

2. 小米酒：若以小米與其他穀物混釀，小米含量不得低於50%。

這項規範使得「小米酒」的產品名稱與實際成分相符，保障了消費者知的權利，也維護市場公平。

為何「蘋果汁」可以？

反觀飲料市場，果汁含量僅10%的產品卻能堂而皇之地標示「蘋果汁」。這並非廠商「鑽漏洞」，而是因為主管機關的規定本身就留下了空間。

依據衛福部於103年3月3日公告的「宣稱含果蔬汁之市售包裝飲料標示規定」：

• 第三點：果蔬汁總含量達10%以上者，須於包裝正面顯著標示原汁含量比例。

• 第四點：果蔬汁總含量未達10%者，不得標示果蔬汁。

換言之，只要含量達到10%，廠商即可在產品名稱中使用「果汁」字樣，並強調原料來源，形成消費者誤以為是「純果汁」的情形。

這樣的標示規範，等於由主管機關親手替廠商合法「美化」產品，讓消費者在不知情的情況下做出購買決定。

法規與消費者權益的落差

《食品安全衛生管理法》第28條明定：「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」

一瓶果汁含量僅10%的「蘋果汁」，雖形式上符合法規，但其呈現方式極可能造成消費者誤解，與法條精神明顯背離。相較於財政部對「小米酒」名稱使用的嚴格規範，衛福部的現行制度顯得過於寬鬆，形同默許廠商將消費者視為「冤大頭」。

期待更公平、透明　標示制度

當「小米酒」必須名副其實，而「蘋果汁」卻能以10%果汁含量堂而皇之販售，這代表主管機關對食品標示的要求並不一致。

期盼新上任的衛福部石崇良部長能檢視並修正現行果蔬汁標示規範，回歸《食品安全衛生管理法》的精神，也讓消費者能喝到貨真價實的果蔬汁。

▼一瓶果汁含量僅10%的「蘋果汁」，雖形式上符合法規，但其呈現方式極可能造成消費者誤解，相較於財政部對「小米酒」名稱使用的嚴格規範，衛福部的現行制度顯得過於寬鬆，形同默許廠商將消費者視為「冤大頭」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼。（圖／ETtoday資料照）

