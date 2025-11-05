讓我們冷靜思考那個Ｔ

▲新部隊的臂章繡上「台灣陸軍」。（圖／翻攝國防部發言人，下同）

●張競／中華戰略學會資深研究員

陸軍裝甲部隊M1A2T主力戰車營成軍典禮，為了個臂章搞出軒然大波；陸軍司令部為能平息社會質疑，提出回應聲稱美軍對臺以軍售模式供銷M1A2T型戰車，是特別為臺灣的專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan。臂章元素中強調Taiwan也是為呼應M1A2T的特殊性。第584旅第3聯兵營M1A2T型成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，是考量整體設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與臺澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗及官兵胸前名條的「中華民國陸軍」字樣相互輝映，期勉官兵體認堅定守護中華民國，保護臺灣的核心價值。

▲M1A2T戰車正式成軍，文化總會攜手青年日報文創品牌青文創以及漢光系列設計團隊，共同打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（圖／文總提供）

基本上我會尊重陸軍司令部如此回應，大家在公門中討生活，要混碗飯吃，觀察氣象政治正確見風轉舵自古皆然。拿出此種官樣文章應付社會質疑與袍澤開罵，看來也是相當無奈。凡是走過必留下痕跡，出來混若是有虧欠，將來總是要還的。

但對於這個【T】，整個問題並不會因此落幕；確實這個【T】是代表專門對臺供售之軍備品項，講得好聽點是量身打造，要說實在話就是減約作戰能量，以便控制區域軍事平衡，或是某些單元與組件，不是使用與美軍相同軍品，而是以等效或減能裝備替代；通常會如此改裝，都是基於某些機密性或是技術敏感性組件與裝備，尚不能釋出提供銷售對象，因此作戰能量與裝備性能會打折扣，其實也不令人意外。

▲▼「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（圖／記者許靖騏攝）

美國對許多國家所銷售軍備品項，其實都有此種加註英文字母代表銷售對象作法，加註【J】代表日本，加註【K】代表韓國，所以銷售臺灣加註【T】，說實在話，就是抽樑換柱之訂製版。而且此種作法並不限於政府對政府之軍售模式，由採購國直接與軍備廠商議約交易之軍備直接商售模式，亦有可能受限於出口管制規範，所以要加註特定國別代號。舉例來說，空軍向美國採購之E-2T就是軍售模式，而S-2型機性能提升與延壽成為S-2T就是商售模式。

吾人必須理解，只要加註【T】之軍備品項，其綜合配賦表就會與美軍類似版同型機存在差異，就與美軍使用裝備不同者之軍品零組件籌補備料作業來說，經常成為後勤作業頭痛問題，有時還會變成補給採購作業要老命噩夢。

首先對於此種非美軍制式裝備品項，後勤補給體系要將所有零組件，包括任何螺絲、螺帽或是保險絲，都要先自行編製料配件編號，將其列入成為國軍暫編料號或是軍種暫編料號，以便作為日後籌補料配件參考依據。

其次就要指出，由於此等非美軍制式軍備品項並不在美軍後勤補給作業體系資料庫內，假若要透過軍售管道籌補料配件，通常都要大費周章耗盡唇舌說明；假若不透過軍售管道，直接向原生產廠家籌購補充料配件，有時還要另外申請輸出許可，但不論如何，國軍駐外採購人員還是相當盡責，總是會非常努力去完成籌補料配件任務，只是無法避免必然要多花一番功夫。

再者就要談到庫儲料配件數量，儘管這些非美軍制式裝備所附技術手冊與說明書，多半也都會提供參考數據，但這些品項顯然就無法運用美軍使用同型裝備所累積之參考數值。大家不要低估這些靠經驗累積之參考數值，此因確實曾有某個裝備組件經常損壞，在後續大量籌補採購過程觸發預警，最後發現是其他機件未能精準調校產生運作失序，最後導致其他零組件非正常損壞與消耗之前例。

此外就要談到其他整體後勤作業上所產生困擾；由於包含非美軍制式裝備，首當其衝就是沒有制式技術圖書與藍圖，有時還有可能因為裝備性能落差，產生不適用戰術教則狀況。同時美軍教育訓練體系亦無法透過軍售管道，提供相關操作保養維修課程，這對於維繫戰力水準來說，或多或少都會在部隊層級產生負面干擾。

所以對於我國向美國採購軍備品項，只要是完全同型同級，沒有加註那個【T】，比方說是AH-64、AH-1W、M-109或是F-16V，袍澤們使用起來都會比較放心，後勤補給困擾也少，所以加註那個【T】，或許政治解讀可以講得冠冕堂皇，但對於實際使用裝備與儎臺之官兵袍澤來說，能夠使用與美軍同型同級裝備，還是會更令人放心。

