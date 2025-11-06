花若盛開蝴蝶自來！　台灣躍升全球戰略夥伴

▲台灣在今年APEC展現非凡實力，遠超傳統供應鏈角色，已成全球經濟秩序中不可或缺的戰略夥伴。（圖／路透）

●楊智強／社會科教師

台灣在今年APEC展現非凡實力，遠超傳統供應鏈角色，已成全球經濟秩序中不可或缺的戰略夥伴。面對地緣政治與經貿重塑，台灣必須把握契機，以創新驅動升級、深化國際合作。台灣領袖代表林信義曾在扁政府時期擔任要職，對我國產業生態及經濟韌性有深入理解。過去需要投入較多心力吸引國外投資及合作，如今是「花若盛開，蝴蝶自來」，許多國家想積極主動接觸台灣。

台灣必須持續強化自主創新與數位轉型 才能牢牢把握全球經濟新契機

APEC慶州峰會，一幕畫面讓世界見證台灣的突破，官方畫面首度以Taiwan名稱配上國旗，是對主權尊嚴的強烈肯定。主辦國韓國更以「主要經濟夥伴」、「晶片領域競爭者」務實定位台灣。這份超越形式的肯定，證明台灣實力，一步步地超越政治框架。

日本首相高市早苗向南韓懸掛的太極旗行禮，亦值得觀察。此舉傳達日韓跨越歷史陰影、共謀區域和平與經濟合作的決心，相互呼應。更凸顯台日韓在自由民主價值下合作的重要性，與印太戰略高度契合。

此外，峰會期間高市早苗與林信義的會面，引發中共強烈抗議，稱違反「一個中國原則」。外交部嚴正反駁，台灣是主權獨立的國家，中國無權置喙，也無權干預台灣與他國正常交流。

此一會面不僅是台日共享民主自由價值的具體展現，也強化了台灣正面形象和國際外交突破，顯示台灣持續以堅定與智慧的姿態，捍衛自身主權與國際參與空間。

台灣已不只是一個供應鏈節點，更是AI與智慧醫療科技創新的領航者，能夠驅動區域經濟包容且永續成長。「花若盛開，蝴蝶自來」不只是詩意的隱喻，它象徵台灣整體社會長期投入、堅韌不拔的努力終於在國際舞台綻放光彩。

過去台灣需要主動爭取外資與合作，現在許多國際經濟體主動來訪，主動表達合作意向，這是對台灣策略與實力的高度認同。台灣以成熟的產業基礎和創新能力，逐漸在亞太地區開花結果。

面對複雜的國際局勢與競爭，台灣必須持續強化自主創新與數位轉型，政府與企業應加快步伐，攜手深化國際合作平台。唯有如此，台灣才能牢牢把握全球經濟新契機，並保障國家安全與民主自由的永續發展。

▼峰會期間高市早苗與林信義的會面，引發中共強烈抗議，此一會面不僅是台日共享民主自由價值的具體展現，也強化了台灣正面形象和國際外交突破。（圖／翻攝自X／高市早苗）

