Line
張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

▲▼解放軍海軍福建艦航母入列。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍海「福建艦」成軍典禮。（圖／翻攝自央視等陸媒）

●張競／中華戰略學會資深研究員

解放軍海軍「福建艦」成軍典禮，公開釋出諸多影像資訊，各方評論甚多，謹此就海軍技術專業視角切入，提出下列各項所見狀況與解析觀點，祈請各方不吝指正；首先要指出許多空拍影像資訊，其實對比氣象狀況、物體陰影角度以及成軍授旗典禮臺上活動狀況，顯然就是事前預演階段所拍攝，而且拍攝時間是在下午，而非正式成軍典禮上午時刻。

▲▼解放軍海軍福建艦航母入列。（圖／翻攝自央視）

其次是正式成軍典禮與預演階段，山東艦與福建艦皆未搭接岸電，而是使用艦電。在此也要指出，在榆林外港神島旁所構建寛度較寛，專門提供航艦靠泊之突堤碼頭，原本西北側附帶兩部安置在軌道上起重機，也就是靠神島那側之碼頭，確實是設計用來靠泊航艦，而東南側並未設置起重機，其岸勤支援岸電接線箱、加油加水管閥組以及通信接線箱，其實在這個碼頭兩側岸勤支援設施佈局，確實存在明顯差異。

▲▼解放軍海軍福建艦航母入列。（圖／翻攝自央視）

再者就要提到福建艦從舷側向外排出之流體；基本上這些都是經由不同船舶輔機冷卻系統，經過冷卻熱交換作用後，向艦體外所排出之海水。或許有人會懷疑不無可能是外排生活污水或是機艙艙底水，不過依據港內水面無油漬污跡，同時中國大陸對新造艦船要求前述污水必須以污水櫃儲存，並且僅能在靠泊時，由環保污物處理專用車輛自艦船污水櫃抽除，或是經過艦內污水處理設備凈化程序，在外海航行時，才能將經過處理符合環保標準之凈化水排海；因此吾人可排除此種可能性。

▲▼解放軍海軍福建艦航母入列。（圖／翻攝自央視）

誠然有些時候此種外排流體，確實有可能是露天甲板，在天雨後清除甲板積水時，被掃除從洩流口所排出之殘留水，或是露天甲板或室內清潔作業時，經由洩流口所排出低污染性污水；但就拍攝福建艦影像時氣象狀況與艦體清潔作業早應完成，因此吾人應可排除此種可能性，將其歸納為完成冷卻熱交換所排出之海水。

▲▼解放軍海軍福建艦航母入列。（圖／翻攝自央視）

此外還是指出，當海軍艦艇在靠泊狀態下舉辦典禮與接受校閱時，通常都會儘量調整輔機系統運用配置狀態，讓完成冷卻熱交換所排出海水，避免向靠泊舷側外排，以免影響從碼頭所能見到艦容觀瞻，甚或是外排冷卻水沖到梯口或是碼頭，影響人員活動或是出入梯口登艦離艦。

▲▼福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。（圖／翻攝微博）

本份貼文最後雖然附上一張照片，在福建艦艦艏舷號後方，靠泊舷側仍有外排流水洩流至海面；但誠如前述，這些影像資料看來是在預校階段所拍攝，所以在正式典禮登場時，靠泊舷側(右舷)所有向艦外排水或是溢流水，應該都會轉到向對外舷側(左舷)排出。各位只要注意山東艦靠泊碼頭舷側(右舷)是否有向艦體外排水，就可以確認是否會如此加以管控。

▲▼陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕。（圖／翻攝新華社）

同時更須提醒，這兩艘航艦構造結構、艦內艙間以及輔機裝備佈局並非完全對稱；所以千萬不要認為在某一舷外排冷卻水，換用另一部輔機後，就必然在另一舷相對位置外排。此外更要指出，海軍情報體系都會敦請具備輪機專業與艦艇修造經驗人員，依據排水口在乾舷高度、位置以及外排冷卻水向外噴出或是單純向外溢流滴落狀況與樣態，進行更深入分析。至於能夠獲得何種情報資訊，這不是三言兩語說得清楚，就讓我在這打住，不再深入詳細說明。

最後還是要點破，相關影像資料亦在無意中，顯現出榆林外港多個突堤碼頭建設狀況；儘管僅有湖北艦靠泊在神島另側之突堤碼頭，沒辦法從靠泊狀況確認其他突堤碼頭已經啟用，但此等影像資料對比衛星照片，還是能夠分析出許多珍貴資訊與情報。總而言之，外行看熱鬧、行家看門道，能夠從公開影像資料看到何種跡象，確實值得關注與努力。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 雲論 大陸軍武 張競 福建艦

