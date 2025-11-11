ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
中國的十五五怎麼計畫台灣？　不宜輕忽這些一字千金的公告

▲。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲就整體層次來說，十五五計畫開宗明義第一節就是「習近平同志為核心」。（圖／翻攝 央視、新華社）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

中國共產黨第二十屆第四次全體會議於兩周前召開，其中通過了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，簡稱《十五五》計畫。這每五年提出一次的總體國家計畫，往往可以看到中國在接下來五年的整體施政方向與方針，也可以從中瞥見權力更迭的運作，其中當然也包括了中國對台的計畫。從這次通過的《十五五》計畫中，展望接下來的2026年至2030年，有哪些是針對台灣而來的呢？

首先，就整體層次來說，十五五計畫開宗明義第一節就是「習近平同志為核心」。這對於接下來要在2027年爭取下一次連任的習近平來說，十五五計畫無疑是證明了他權力的穩固程度，接下來連任沒有太大的問題，或至少是黨內多數人的意見。除非出了意外或身體出狀況，十五五顯然已經預示了各國還需要跟習近平交涉好一段時間，而這當然也包括台灣在內。

解放軍全面智能化　任務再擴增

第二，就解放軍來說，五年前的《十四五》跟現在的《十五五》有兩個重大差異。十四五的建議中，當時解放軍對人工智慧（或他們稱的人工智能）還沒有很有信心，雖然目標有智能化，但當時只能想像要做出智能武器。但在這次的《十五五》中，解放軍已經喊出了要全面智能化，包括軍人訓練、戰術、後勤、無人設備與反無人設備等，都要全面智能升級。

這意味著中國軍隊再來的戰術與訓練方式可能都會完全改變，一些研究也已經顯示解放軍如今與中國私部門的合作更為緊密。仰賴過去的測量或觀察解放軍實力的角度可能也要跟著變化。

此外，十四五中的解放軍強調要保衛國家主權與安全，但十五五除了重要保衛國家主權與安全外，還提到一個過去沒有的全新概念：「壯大戰略威懾力量，維護全球戰略平衡和穩定」。

在本年會議開始之前，習近平才正式宣布又清洗了一波解放軍將領，其中數位都跟東部戰區（包含台灣）有關。但從這個十五五的新概念來看，習近平仍然對自己掌握的解放軍非常有信心，甚至認為已經具有投射到世界其他區域來維持戰略平衡的能力。

當然，這邊的維護戰略平衡可能有多重意義，不一定是直接派出軍隊，也可能是提供戰略資源、或者派出無人機軍隊練兵兼收集資料等。無論如何，這個十五五的改變都顯示中國在未來戰略考量上可能會更加全球化。

中國戰略全球化的同時，反映的是習近平認為時間站在他那邊，所以十五五中對於台灣的策略將看起來耐心但也有所不同。在十四五中，共產黨仍強調九二共識，但十五五就把九二共識拿掉了。九二共識是國民黨跟共產黨的共識，因此在十五五中，取代九二共識的就是習近平近幾年提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

這個總體方略，用白話文來講說，就是因為這幾年都是民進黨執政，兩岸官方交流方式（官員交流、條約建立、共同設立相關法規機制、統一度量衡與證照等）都全面中斷，因此習近平認為要透過全面的民間交流來繞過民進黨政府：任何想要討論如何統一的人，無論背景身分過往，現在都可以去談或者去幫忙統一，然後回台協助實踐，由民間包圍官方、由地方包圍中央；這是統一戰線最初的定義，也是習近平與共產黨在這幾年開始影響台灣的總體方略，而我們當然也已經看到了不少血淋淋的成效。

▼中國戰略全球化的同時，反映的是習近平認為時間站在他那邊，所以十五五中對於台灣的策略將看起來耐心但也有所不同。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲▼。（圖／翻攝 央視、新華社）

從九二共識　換成總體方略

從九二共識換成總體方略，就代表說統戰方式將從國共平台轉為更細緻、有彈性、但也更全面的對台影響。這樣的操作當然有更多的資訊不對稱或者資源浪費，但習近平目前認為時間在他那邊，所以也讓十五五計畫給白紙黑字寫下這個大方針，讓全黨在接下來五年致力推動。

當然，有計畫就有變化、有計畫就有計畫之外，這些提出來的計劃不是許願池、保證會實現。假如我們逐字逐句比較十三五、十四五、十五五，也可以看出這些計畫並非一帆風順。有些曾信誓旦旦要大舉投入的產業在五年後無消無息、有的產業政策幾年後就轉彎、也有的產業方向從國家希望變成國安問題的一部分。

但上述提到跟台灣的國家安全有直接或間接相關的部分，假如在意台灣存續、或希望兩岸仍能維持現狀的有志之士，都不宜輕忽這些一字千金的公告計畫。

▼從九二共識換成總體方略，就代表說統戰方式將從國共平台轉為更細緻、有彈性、但也更全面的對台影響。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

