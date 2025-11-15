ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
BBC造假警示　台灣民主需要什麼樣的新聞？

我們想讓你知道…真正的新聞價值不在煽動情緒，而在啟蒙民眾、提供建設性的討論平台。BBC事件提醒台灣的新聞媒體，不是如何仿效失格的國際大媒體，而是如何堅守比他們更高的標準。

▲英國廣播公司（BBC）位於倫敦白城（White City）辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

（圖／達志影像／美聯社）

●楊智強／社會科教師

英國BBC事件發生在一個關鍵時刻，當全球民主制度面臨挑戰，公眾的知情權比任何時代都更重要。英國廣播公司卻在此時選擇扭曲事實，這反映出一個比造假行為本身更令人憂慮的現象，某些媒體機構已然放棄了職業倫理與社會責任。

「如果BBC都會造假」那其他媒體呢？　整個新聞生態陷入信任危機

BBC被揭發將相隔超過50分鐘的川普演說片段剪輯拼接，製造出完全不同的涵義。原本是「我們要走向國會山莊為參議員加油打氣，並以和平、愛國的方式發聲」的呼籲，經過刪減與重組後，變成了「我們要走向國會山莊...拼死抗爭」，暗示他煽動2021年1月6日的暴動。

BBC的主管層在發現這個問題後，選擇隱瞞長達六個月，直到遭英國《每日電訊報》披露才被迫認錯，導致總裁與新聞部主管相繼辭職。

重點不在於BBC為何造假，而在於它何以敢於造假。一個有健全編輯標準、珍視專業操守的媒體機構，絕不會容許這樣的作為。從內部吹哨者普雷斯科特長達19頁的備忘錄可看出，BBC的問題遠超這則紀錄片。其阿拉伯頻道在以巴衝突報導中的系統性偏見、對某些評論員發表仇恨言論的視而不見、對哈瑪斯數據的無批判引用，都指向組織內部的價值觀已經變質。

更深層的問題是，這種變質發生在一個自稱「全球最可信任的新聞機構」的地方。如果BBC都會造假，那其他媒體呢？當公眾無法相信過去視為標竿的新聞機構，整個新聞生態系統就陷入了信任危機。

▼BBC總裁戴維（Tim Davie）下台。（圖／達志影像／美聯社）

（圖／達志影像／美聯社）

BBC事件提醒台灣新聞媒體　不是如何仿效而是如何堅守標準

對台灣而言，這個教訓尤其深刻。台灣是一個資訊自由但也充滿訊息紛擾的社會，許多民眾往往倚賴媒體理解複雜的國際與國內政治。當國際媒體都無法堅守真實的底線，台灣的新聞環境所面臨的考驗只會更加艱巨。

不同政治立場的媒體可以存在，但底線應當一致：報導必須基於事實，編輯標準必須透明，錯誤必須立即更正而非隱瞞。

那位為自由落淚的百歲二戰老兵，他的淚水代表了一種深沉的無奈。他們曾為言論自由、新聞自由而戰，卻在晚年目睹，那些宣稱代表自由的機構正在把自由當作遮羞布，用言論自由的名義進行輿論操縱。這比西方國家批判的審查制度更令人心寒，因為它摧毀的不只是事實，更是對民主制度本身的信念。

民主不會因一個制度的出現就自動實現，也不會因言論自由的存在就永遠保障。民主需要持續的維護，而這種維護的基礎，就是媒體的誠信與公眾的警覺。當媒體放棄誠信，民主的根基就已經鬆動了。

真正的新聞價值不在煽動情緒，而在啟蒙民眾、提供建設性的討論平台。BBC事件提醒台灣的新聞媒體，不是如何仿效失格的國際大媒體，而是如何堅守比他們更高的標準。唯有如此，台灣的民主制度才能真正站穩腳跟。

▼台灣是一個資訊自由但也充滿訊息紛擾的社會，許多民眾往往倚賴媒體理解複雜的國際與國內政治，不同政治立場的媒體可以存在，但底線應當一致：報導必須基於事實，編輯標準必須透明，錯誤必須立即更正而非隱瞞。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

