ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

熊貓鷸鴕有默契......評紐西蘭軍艦以「商船」為名經台海

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海，遭解放軍軍艦「會合攔截」。（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

●張競／中華戰略學會資深研究員

近年來外籍軍事機艦穿越臺灣海峽，經常成為國際社會政治炒作話題；西方國家政府與媒體經常將此種軍事儎臺正常航行活動，刻意詮釋成維護臺海航行自由，甚或是藉此吹噓是在對北京叫板示威，儘管北京已經再三說明，其將尊重外籍軍事機艦依據國際法理，通航穿越臺灣海峽之合法權利，但卻不會容忍與接受藉此裝神弄鬼，製造未來干預臺海情勢之謊言與詭辯。

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

日前紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）曾經自南海向北，低調通過臺灣海峽進入東海，並前往黃海海域，依據聯合國安全理事會決議案，協同配合其他國家軍事機艦，執行針對北朝鮮實施以Operation Whio（藍山鴨作戰行動；Whio為紐西蘭土著毛利語）為代名之制裁禁運任務。但該艦在穿越臺灣海峽之前，就已經被共軍派艦尾隨跟監，進入臺灣海峽後，更有共艦會合攔截該艦，但雙方全程心照不宣，紐艦保持正常航行穿越臺灣海峽。

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

事後不論紐西蘭國防部與海軍未對外發佈消息，共軍東部戰區亦未對外揭露此事，顯然雙方之間具有高度默契；但更加證明本人所多次不斷強調「中國大陸尊重他國軍事機艦在臺灣海峽合法穿越通航權利；但是對於軍事機艦穿越後，故弄玄虛亂發新聞稿，宣稱透過穿越臺灣海峽，係在維護航行自由權利之政治宣傳，卻是極度反感並會加以嚴肅駁斥。

其實早在今年10月22日紐西蘭國防部就已經對外公開HMNZS Aotearoa將前往印太海域進行各項聯合軍事演習以及任務部署訊息，而HMNZS Aotearoa亦依照紐西蘭政府所公佈行程規劃構想，分別在10月19日在新加坡以及10月23日在越南胡志明市現身到訪；隨後亦在10月31日清晨進入馬尼拉港訪問整補。

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

不過，依據澳洲國防部在11月11日所發佈新聞稿顯示，HMNZS Aotearoa在10月30日至31日之間曾與澳洲海軍巡防艦HMAS Ballarat、菲律賓海軍巡防艦BRP Jose Rizal以及美國海軍飛彈驅逐艦USS Fitzgerald在南海海域進行聯合演習。

依據HMNZS Aotearoa所裝設「船舶動態自動識別系統」(AIS: Automatic Identification System)在馬尼拉當地時間11月3日上午10時44分曾發送訊息顯示，HMNZS Aotearoa顯然是依照原訂行程離開菲律賓北上，但是下一個船位資料就跳至11月10日晚上21時44分在黃海海域再度現身；顯然HMNZS Aotearoa船位資料未曾顯示這段時間，該艦應該是航經臺海周邊海域取道北上，但HMNZS Aotearoa是否穿越臺灣海峽？抑或是繞道向東穿越呂宋海峽，然後沿著臺灣東部太平洋海域北上，再穿越琉球群島進入東海與黃海呢？

其實依據正常航線規劃構想，HMNZS Aotearoa必然是會選擇通過臺灣海峽，但是因為去年9月下旬通過臺灣海峽之後，隨即就被炒作成政治話題，因此今年紐西蘭海軍特別慎重低調，處理航行穿越臺灣海峽各項配套準備措施。

首先必須指出，依據《國際海上人命安全公約》(SOLAS：International Convention for the Safety of Life at Sea)並未要求軍艦或是政府執法船舶開啟AIS系統，因此HMNZS Aotearoa今年穿越臺灣海峽時，先是避免與其他國家艦艇共同行動，免得變成像去(2024)年9月下旬一樣，幾個國家行動過程搞在一起，最後變成扯不清，還要花費唇舌澄清。

其次就是乾脆關閉AIS系統，免得讓航跡行蹤曝光後，還要花功夫應付媒體查詢與說明狀況。尤有甚者則是HMNZS Aotearoa乾脆發送AIS假信號，冒充其他船舶穿越臺灣海峽。但不論採取何種掩護偽裝障演法，顯然是沒有避過解放軍監控海峽動態法眼；正因如此才會在HMNZS Aotearoa穿越臺灣海峽時，端出那場跟監與攔截秀。

為何要提到HMNZS Aotearoa可能會發送AIS偽冒假信號，其實在黃海與東海攔捕北朝鮮船舶時，各國納編之軍用艦艇與船舶，經常採取此種欺敵偽裝障演法。同時在臺灣周邊空域，美軍空中情報偵蒐儎臺經常假冒民航跡，發送偽冒之「廣播式自動相關監視」(ADS-B：Automatic dependent surveillance – broadcast)信號，其也是家常便飯屢見不鮮。

HMNZS Aotearoa穿越臺灣海峽之後，紐西蘭國防單位沒有吭聲，動部戰區亦未開罵，顯然證明是「熊貓鷸鴕有默契，紐艦低調穿臺海」，您同意嗎？鄉親們，起風了，千萬不要低估國際社會氛圍在悄然變化；我們只要不去掌握這些蛛絲馬跡政治信號，就不要抱怨被別人蒙在鼓裡騙得團團轉！

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 台灣軍武 張競 軍武

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

加薩戰後局勢牽動全球，美國最新軍事規劃文件曝光，內容顯示華府正推動一項「長期分區」方案，將整個加薩走廊切分為由以色列與國際部隊共同掌控、得以..

11/15 11:31

川普2.0售台戰機零附件　美專家：對戰備至關重要

川普2.0售台戰機零附件　美專家：對戰備至關重要

BBC造假警示　台灣民主需要什麼樣的新聞？

BBC造假警示　台灣民主需要什麼樣的新聞？

為導彈找到新動力　中國3D列印渦噴發動機完成首飛

為導彈找到新動力　中國3D列印渦噴發動機完成首飛

台美關稅談判進入倒數　投資要求為最大變數

台美關稅談判進入倒數　投資要求為最大變數

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面