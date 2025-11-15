熊貓鷸鴕有默契......評紐西蘭軍艦以「商船」為名經台海

▲▼紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）穿越台海，遭解放軍軍艦「會合攔截」。（圖／翻攝自紐西蘭海軍官網）

●張競／中華戰略學會資深研究員

近年來外籍軍事機艦穿越臺灣海峽，經常成為國際社會政治炒作話題；西方國家政府與媒體經常將此種軍事儎臺正常航行活動，刻意詮釋成維護臺海航行自由，甚或是藉此吹噓是在對北京叫板示威，儘管北京已經再三說明，其將尊重外籍軍事機艦依據國際法理，通航穿越臺灣海峽之合法權利，但卻不會容忍與接受藉此裝神弄鬼，製造未來干預臺海情勢之謊言與詭辯。

日前紐西蘭海軍HMNZS Aotearoa（舷號 A11）曾經自南海向北，低調通過臺灣海峽進入東海，並前往黃海海域，依據聯合國安全理事會決議案，協同配合其他國家軍事機艦，執行針對北朝鮮實施以Operation Whio（藍山鴨作戰行動；Whio為紐西蘭土著毛利語）為代名之制裁禁運任務。但該艦在穿越臺灣海峽之前，就已經被共軍派艦尾隨跟監，進入臺灣海峽後，更有共艦會合攔截該艦，但雙方全程心照不宣，紐艦保持正常航行穿越臺灣海峽。

事後不論紐西蘭國防部與海軍未對外發佈消息，共軍東部戰區亦未對外揭露此事，顯然雙方之間具有高度默契；但更加證明本人所多次不斷強調「中國大陸尊重他國軍事機艦在臺灣海峽合法穿越通航權利；但是對於軍事機艦穿越後，故弄玄虛亂發新聞稿，宣稱透過穿越臺灣海峽，係在維護航行自由權利之政治宣傳，卻是極度反感並會加以嚴肅駁斥。

其實早在今年10月22日紐西蘭國防部就已經對外公開HMNZS Aotearoa將前往印太海域進行各項聯合軍事演習以及任務部署訊息，而HMNZS Aotearoa亦依照紐西蘭政府所公佈行程規劃構想，分別在10月19日在新加坡以及10月23日在越南胡志明市現身到訪；隨後亦在10月31日清晨進入馬尼拉港訪問整補。

不過，依據澳洲國防部在11月11日所發佈新聞稿顯示，HMNZS Aotearoa在10月30日至31日之間曾與澳洲海軍巡防艦HMAS Ballarat、菲律賓海軍巡防艦BRP Jose Rizal以及美國海軍飛彈驅逐艦USS Fitzgerald在南海海域進行聯合演習。

依據HMNZS Aotearoa所裝設「船舶動態自動識別系統」(AIS: Automatic Identification System)在馬尼拉當地時間11月3日上午10時44分曾發送訊息顯示，HMNZS Aotearoa顯然是依照原訂行程離開菲律賓北上，但是下一個船位資料就跳至11月10日晚上21時44分在黃海海域再度現身；顯然HMNZS Aotearoa船位資料未曾顯示這段時間，該艦應該是航經臺海周邊海域取道北上，但HMNZS Aotearoa是否穿越臺灣海峽？抑或是繞道向東穿越呂宋海峽，然後沿著臺灣東部太平洋海域北上，再穿越琉球群島進入東海與黃海呢？

其實依據正常航線規劃構想，HMNZS Aotearoa必然是會選擇通過臺灣海峽，但是因為去年9月下旬通過臺灣海峽之後，隨即就被炒作成政治話題，因此今年紐西蘭海軍特別慎重低調，處理航行穿越臺灣海峽各項配套準備措施。

首先必須指出，依據《國際海上人命安全公約》(SOLAS：International Convention for the Safety of Life at Sea)並未要求軍艦或是政府執法船舶開啟AIS系統，因此HMNZS Aotearoa今年穿越臺灣海峽時，先是避免與其他國家艦艇共同行動，免得變成像去(2024)年9月下旬一樣，幾個國家行動過程搞在一起，最後變成扯不清，還要花費唇舌澄清。

其次就是乾脆關閉AIS系統，免得讓航跡行蹤曝光後，還要花功夫應付媒體查詢與說明狀況。尤有甚者則是HMNZS Aotearoa乾脆發送AIS假信號，冒充其他船舶穿越臺灣海峽。但不論採取何種掩護偽裝障演法，顯然是沒有避過解放軍監控海峽動態法眼；正因如此才會在HMNZS Aotearoa穿越臺灣海峽時，端出那場跟監與攔截秀。

為何要提到HMNZS Aotearoa可能會發送AIS偽冒假信號，其實在黃海與東海攔捕北朝鮮船舶時，各國納編之軍用艦艇與船舶，經常採取此種欺敵偽裝障演法。同時在臺灣周邊空域，美軍空中情報偵蒐儎臺經常假冒民航跡，發送偽冒之「廣播式自動相關監視」(ADS-B：Automatic dependent surveillance – broadcast)信號，其也是家常便飯屢見不鮮。

HMNZS Aotearoa穿越臺灣海峽之後，紐西蘭國防單位沒有吭聲，動部戰區亦未開罵，顯然證明是「熊貓鷸鴕有默契，紐艦低調穿臺海」，您同意嗎？鄉親們，起風了，千萬不要低估國際社會氛圍在悄然變化；我們只要不去掌握這些蛛絲馬跡政治信號，就不要抱怨被別人蒙在鼓裡騙得團團轉！

