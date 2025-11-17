日中關係急凍　正加速台日關係的深化

▲高市首相所講的「存立危機」，並不是情緒化的語言，而是日本安全架構的邏輯推演。更重要的是，高市的台灣立場從她開始參政以來始終一致，中國不可能不知道，也不可能期待她為了取悅北京而改口。（圖／翻攝自高市早苗X）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

日本首相高市早苗在 11 月 7 日的國會質詢上，被問及若未來出現伴隨武力的「台灣有事」，日本是否可能進入「存立危機事態」的判斷。她的回答既直接又符合日本的國家利益：任何以武力改變台海現狀的行為，都可能危及日本的存立。

這並不是高市首相個人的主張，而是日本安保法制在 2015 年後就內建的邏輯，也是日本國家安全戰略白皮書一再強調的立場。高市首相的表述，本質上只是把日本長期以來的戰略觀察，用更明確的方式公開說出來。

高市的「存立危機」不是情緒化語言 而是安全架構的邏輯推演

很不幸地，北京卻選擇以極端的方式回應。隔日，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台以「斬首」字眼威脅日本首相。這種直接針對一國元首的暴力語言，在國際外交場合可說是極少數，也立即引發日本政壇、學界與民間的強烈抗議。

我不認為這只是個別外交官的「失言」，因為，事後北京不但沒有試圖道歉或降溫，反而接力升高衝突：中國駐日大使吳江浩公開表示，若日本「膽敢武力介入台海」，中國將「迎頭痛擊」；中國外交部發言人林劍也指控高市首相「粗暴干涉中國內政」。甚至連解放軍都罕見地以日文在社群平台向日本發出威脅；中國外交部也發布「近期暫勿前往日本」的提醒。這一串密集、同步、具高度政治訊號的動作，就是一次刻意的、由上而下的恫嚇行動。

理解這場事件的核心，需要回到日本的地緣政治現實。對日本而言，台海一旦爆發衝突，日本不僅會面臨難民潮、供應鏈中斷，更直接面對沖繩、與那國島的前線風險。

高市首相所講的「存立危機」，並不是情緒化的語言，而是日本安全架構的邏輯推演。更重要的是，高市的台灣立場從她開始參政以來始終一致，中國不可能不知道，也不可能期待她為了取悅北京而改口。

從北京的反應強度來看，它真正的不滿，從來不是「高市說了什麼」，而是「日本願意公開說出口」。

中國踩到日本最敏感底線 把台日推向更實質合作

不過，北京似乎沒有意識到，這種威嚇手法在今日的日本反而更可能產生反效果。過去三十年中日摩擦頻繁，從靖國神社到釣魚島、從福島食品到教科書爭議，北京每每使用制裁、輿論動員、外交施壓等方式，但像薛劍這種以「斬首」威脅日本首相的粗暴言詞幾乎從未出現過。

這次事件不只是無禮，而是踩到了日本社會最敏感的底線：對領導人安全的侮辱、對國家主權的挑釁、對日本政治自主的否定。預料日本國內會因此迅速形成一種跨黨派的共識：中國外交官不僅越線，更需要受到實質處置。

自民黨內已經要求政府要做出驅逐薛劍的動作，民間也出現明顯的反中情緒反彈，這種氛圍預示著日中關係將陷入一段新的低潮。

特別是，小野田紀美接任「外國人共生擔當大臣」後，政府原本就準備處理非法移民與外國人違法問題，其中也涉及部分中國籍人士。這意味著，日本國內原本就累積的對中國的社會疑慮，如今在此事件後更容易被政治化，且更可能得到制度性的回應。

中國若進一步以經濟或外交手段報復，短期內或許能製造震撼，但從過去的經驗來看，日本的社會韌性與制度穩定，反而會讓中國的施壓越來越失靈。

對台灣而言，我們當然不希望見到日中關係惡化到全面對抗，因為這會讓區域更緊張。然而，在價值與利益層面，台灣勢必支持日本保護自身主權與首相言論自由的權利。支持高市首相，不是因為她親台，而是因為她說出了國際社會對台海現狀最基本的共識：台海不能用武力改變現狀，也不能因威嚇而噤聲。更何況，沒有任何國家應該因為支持和平、支持民主，而遭到中國以暴力語言恐嚇。

從長期來看，北京以極端方式對待日本領導人的結果，只會讓日本更加清楚地意識到台海安全與自身存亡的高度連動，也會把台日關係推向更實質的合作層次。

以此觀之，這場日中衝突雖然令區域情勢更敏感，卻也促成了一項新的現實：中國的威嚇，不但無法讓日本退縮，反而讓台日之間的戰略互信更加牢固。甚至到最後，還會產生示範效應，讓其他的國家更體會到中國外交粗暴的本質，進而願意與台灣有更多的接觸和合作。

