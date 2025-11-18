川普關稅政策進入泥沼區

▲在川習會之後，美國的關稅政策明顯走到死胡同，預期整體稅率將持續下調，另外可能從個別國家課稅，改為個別產業課稅。（圖／路透）

文／三普經

在川習會之後，美國的關稅政策明顯走到死胡同，預期整體稅率將持續下調，另外可能從個別國家課稅，改為個別產業課稅。首先，蘊釀多時的川習會終於在10月30日於韓國釜山登場，原本被外界寄予厚望，希望美中貿易議題能有所突破，但最後結果雷聲大雨點小，中美雙方雖達成若干協議，但基本上只是回到原點，並未讓金融市場產生驚艷，美國股市反而受到科技公司投資AI金額過劇、估值過高，而出現短暫修正。

金融市場已逐漸走出「對等關稅」陰霾 回歸經濟基本面

回顧今年4月2日(解放日Liberation Day)川普提出「對等關稅」，希望減少美國貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債以便「讓美國再次偉大」，當時造成美股、美債及美元紛紛重挫的三殺局面。

但從解放日至11/11為止，S&P 500股價指數上漲了37.4％，美元指數小跌3.9％，美國10年期公債殖利率則從4.20％下滑至4.09％，顯示金融市場已逐漸走出「對等關稅」的陰霾，而回歸經濟基本面。

「對等關稅」對美國經濟的影響似乎也不像先前想像的那麼嚴重，美國第二季經濟成長率3.8％背後固然有關稅實施前的庫存囤積因素，但第三季經濟成長率初估可能達到4％(亞特蘭大聯邦準備銀行估算)，第四季則因美國聯邦政府關門而可能導致成長暫時下滑，明年初又將回到3％左右的年率成長。

另外通膨也未明顯增溫，PCE物價指數年增率從4月的2.1％上升到8月的2.7％(因聯邦政府關門，9月及10月數字尚未公布)。

通膨溫和的原因，可能是因為整體實質有效關稅稅率，並不如川普所公布的名目稅率那麼大；其次是廠商改從低關稅地區進口，或是與出口廠商協議吸收部分成本；另外就是關稅對物價上漲的效果需要時間反應，因此目前尚未看到明顯的通膨效果，而這是聯準會一反先前觀望態度，毅然決然在9月及10月分別降息一碼的原因。

至於就業市場走疲也不能完全怪罪關稅，川普解雇聯邦政府官員與企業運用AI提升效率因而裁減員工，可能是更重要的原因，失業率僅從4月的4.2％微幅上升至4.3％。

儘管就業市場持續走疲，但在製造業回流美國的情形下，預期就業市場仍有下檔支撐，美國聯準會預期明年失業率應在4.4％上下，2027年進一步改善至4.3％，中長期則維持在4.2％。

從川習會的結果來看，美國對中國大陸的芬太尼關稅從20％降至10％，整體加徵關稅從57％降至47％，中方則解除稀土出口管制一年，並恢復採購美國大豆。

除了對中國大陸降低關稅之外，美國原先對印度及瑞士分別加徵50％及39％的高關稅也可望往下修正至與其他國家相當之稅率。

此外，原先對巴西課徵50％懲罰性關稅也因美國國內咖啡、牛肉價格上漲而考慮與巴西重新談判，或是調降部分產品如咖啡、香蕉及其他水果等關稅。

▼從解放日至11/11為止，S&P 500股價指數上漲了37.4％，美元指數小跌3.9％，美國10年期公債殖利率則從4.20％下滑至4.09％，顯示金融市場已逐漸走出「對等關稅」的陰霾，而回歸經濟基本面。（圖／路透社）

川普政策是有彈性的 關稅影響力正在式微

降低關稅一方面是反應美國與各國政府的談判結果，基本上符合川普一向先虛張聲勢，然後再藉由談判手段達到目的的慣用手法。但另一方面，川普的關稅政策面臨國內司法機構質疑其合法性，最高法院在11月5日辯論終結，最快可能在年底前宣判，目前市場認定川普政府敗訴的機率大於五成。

川普政府已在未雨綢繆，萬一最高法院對關稅案成出不利判決，後續該如何善後?因此緩兵之計就是先擺出緩和姿態，希望與各國政府加速完成關稅及投資等貿易談判，避免判決出爐之後各國政府反悔。

根據報導，財長貝森特表示，如果最高法院判決敗訴，美國政府將轉向其他法源，包括1974年貿易法的第301條款和第122條款，以及1930年關稅法第338條款，前者允許對廣泛的進口商品課徵15％關稅，後者對歧視美國商業的國家課徵最高50％的關稅。但這些備案有其時效性，只能做為暫時措施，若要延長仍需國會同意。因此未來關稅政策仍有很大的變數，時間也會拖比較久。

除了關稅議題之外，最近川普政府也因聯邦政府停擺、移民政策、派遺軍隊進入大城市逮捕抗議民眾等，讓川普政府士氣受挫。近期共和黨在紐澤西州與維吉尼亞州州長選舉、紐約市長選舉、以及加州國會選區重新劃定等投票結果皆吞下敗仗，川普必須調整政策，否則明年期中選舉情勢對共和黨相對不利。

好消息是，近期因為部份民主黨議員倒戈，美國國會得以通過臨時支出法案，讓聯邦政府結束史上最長的關門(43天)。另外川普也決定對低收入家庭普發2千美元的「關稅紅利」，顯示川普正力圖改善其民意支持度。

此外，繼9月份邀宴科技大老之後，川普準備宴請華爾街的大老闆，以宣揚鬆綁資本市場的努力。原本美國政府不准中國大陸取得美國最先進的晶片版本，但目前則不排除其他版本可能開放交易。

這些跡象一再顯示川普的政策是有彈性的，即便外界稱之為政策轉彎(TACO，Trump always chickens out)，但終究川普是務實主義者。我們相信，經過這一年的波折，金融市場應該已經找到應對川普政策的因應之道，也許美股有泡沫，但川普關稅對經濟的影響力正在逐漸式微中。

▼川普政府已在未雨綢繆，萬一最高法院對關稅案成出不利判決，後續該如何善後?因此緩兵之計就是先擺出緩和姿態，希望與各國政府加速完成關稅及投資等貿易談判，避免判決出爐之後各國政府反悔。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

