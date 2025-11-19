天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

▲近年南部接連出現三幅令人震懾的景象：高雄大樹與和山里一帶山坡地，據報導約有51 公頃遭申請光電開發，並大規模削坡，宛如人工大峽谷。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

近年南部接連出現三幅令人震懾的景象：高雄大樹與和山里一帶山坡地，據報導約有51 公頃遭申請光電開發，並大規模削坡，宛如人工大峽谷；嘉義漁電共生場域在丹娜絲颱風後，初步估算十一萬片光電板破裂漂散，形成黑色垃圾帶；高雄燕巢月世界更出現數十公噸垃圾山，傾倒來源疑為跨縣市運入。

這些事件看似分屬水保、能源、污染或廢棄物領域，實則共同反映出台灣行政體制更深層的病灶——逸樂重於民生、政績大於治理、宣傳蓋過法治！

又在追求亮眼的城市形象與活動熱潮背後，國土安全、環境監管、基層衛生防治與行政人力補充等最基本的民生行政卻持續匱乏，使災難不斷重演！

國土破碎 從大峽谷到天坑的治理潰堤

高雄大樹與和山里交界，被規劃為光電場的山坡地遭大規模削坡，山林被剷平成層層平台，地景猶如巨大創傷。山坡度逾三成，本不宜大面積開挖，但地方審查以「光電施工需求」為由迅速通過，以能源政策凌駕水保原則！

更令人憂慮的是，面對如此明顯的國土風險，水保、地政、環保、農業等局處雖曾到場了解，卻皆以「權責不屬本單位」推諉，無一負責。這正是行政分工碎裂、缺乏統籌指揮的典型事例！

南部各地亦多次出現道路塌陷、農地崩落的「天坑」現象，原因從地下水超抽到違規整地不一而足。共通點是：監管不足、稽查人力不足、法律雖全但執行力虛空！

國土治理不是沒有規範，而是沒有執行；不是沒有單位，而是沒有主責。如此行政怠惰失職，卻未被監督究責！

光電板垃圾帶 綠能在制度真空中變廢能

2025 年丹娜絲颱風過後，嘉義漁電共生案場成為光電廢棄物災區。初步估算，嘉義地區受損光電板約 11.4 萬片、重量約 2,200 公噸；若含台南等地，全國受損數量更逾 14.5 萬片、重量約 2,800 公噸。大量光電板散落在魚塭、滯洪池與農地，宛如黑色海岸線。

這不是天災，而是政策過度躁進導致的制度真空。十年前政府大力推動光電，但在補助湧入、量體急速增加的情況下，卻未同步建立下列光電板生命週期管理制度：

— 強制回收鏈

— 追蹤系統

— 使用效能（EVn）查核制度

— 設備耐候性檢驗規範

許多低價、輕量化浮板型光電板在颱風中如紙片般破裂，顯示品質監督多年缺席。

光電板含鉛、鎘等物質，長期堆置會污染水源。但因地方政府缺乏清運設備，也缺乏人力與經費，只能被動堆置，形成環境安全與漁民生計的雙重危機。

這正揭示：沒有治理的綠能，最終會成為新的環境災難。

月世界垃圾山 偏鄉成為非法傾倒者的樂園

2025 年，高雄燕巢月世界泥岩地形附近被揭發遭大量垃圾傾倒。市府與林務單位「初步清理」僅一天就移出 8 公噸垃圾，現場堆置高度達數層樓，垃圾來源疑為台南等地跨縣市運來。

為何偏鄉會成為非法傾倒者的首選？

原因很簡單：高雄面積大、山區多，但環保稽查人力不足，且多年來沒有建立完善的科技巡查系統。月世界等地形複雜、人煙稀少的區域，若無無人機巡檢、衛星比對、車牌自動辨識，幾乎無法有效防治。跨縣市廢棄物流向更因缺乏中央平台而無法追蹤，讓非法業者有隙可乘。

此案與光電垃圾案本質相同：行政缺乏能力、缺乏科技、缺乏統籌，致使問題在偏鄉集聚，形成各縣市環境保護之差別歧異！

更諷刺的是，在基礎行政長期缺人缺錢的同時，高雄市政府卻大力投入於「演唱會經濟」與城市行銷。

為迎接包括 TWICE 在內的演唱會，高市府推出 50 元商圈夜市券、K-POP 前夜祭、應援燈號等一整套追星行銷。這些活動雖能帶來人潮，但實質支出經費與效用，高雄市卻未完全向社會揭露。

我們只能從審計處明確指出的數字來了解，如世運主場館於 112～113 年間舉辦 18 場演唱會，僅收 975 萬元租金與權利金，但場館維護費高達 4,344 萬元，幾乎是收入的四倍。換言之，市府正以公共預算補貼大型演唱會與城市活動。

而與此形成鮮明對比的是最基本的民生行政，如環保局稽查人力多年不足，山區缺乏科技巡檢；水保、地政人力老化，對大樹山坡削坡案雖多次到場，卻無主責單位處理；衛生局每年登革熱季節都需緊急追加預算，基層防疫人力長期不足。

公共行政的資源配置清楚顯示：花在娛樂與行銷的錢快速增加，而花在安全、衛生、環保等民生基礎的錢卻難以到位。這正是「逸樂重於民生」最具體的行政異象！

▼2025 年，高雄燕巢月世界泥岩地形附近被揭發遭大量垃圾傾倒。（記者林東良翻攝）

結語 國土不會等待政府、風險也不會等待預算

大峽谷、光電板垃圾帶與月世界垃圾山，都不是突然發生的意外，而是行政長期忽略基礎治理的結果。

真正的民生，不是煙火、演唱會、行銷與亮點工程，而是保障人民在豪雨、颱風、地層滑動與污染傾倒前後都能活得安全！

綠能若缺乏管理，會變廢能；土地若缺乏保護，會變峽谷；偏鄉若缺乏治理，必成垃圾場。

台灣若要邁向永續與治理進階，行政體系必須將逸樂行政放在民生、安全、衞生、環境行政之後，現時執政的民進黨縣市首長，切勿本末倒置，遺害人民及其後代子孫！

▼真正的民生，不是煙火、演唱會、行銷與亮點工程，而是保障人民在豪雨、颱風、地層滑動與污染傾倒前後都能活得安全。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。