多元因素重構黃金價格走勢

我們想讓你知道…過去一年黃金漲幅顯著。面對地緣風險與政策不確定性，投資人應將黃金納入長期資產配置，分散風險、對抗通膨，並關注央行買盤與全球秩序演變對金價的結構性支撐。

▲。（圖／路透）

▲在全球政治經濟格局劇烈變動的當下，黃金價格的走勢與其背後的定價邏輯正經歷一場深層重構。（圖／路透）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

在全球政治經濟格局劇烈變動的當下，黃金價格的走勢與其背後的定價邏輯正經歷一場深層重構。這不僅是市場技術面的變化，更是國際秩序重組、貨幣體系重構與資產配置邏輯轉向的表現。本文將從2023年後的黃金價格走勢談起，進而分析其過去與現在的定價力量，探討黃金價格的週期邏輯，最後展望未來黃金的潛在走勢。

2023年後黃金價格走勢

自2023年以來，黃金價格展現出與過往截然不同的走勢邏輯。傳統上，黃金價格與美元指數呈現高度負相關，受美聯準會利率政策與通膨預期主導。然而，這一邏輯在2023年後逐漸失效。新冠疫情引爆全球財政與貨幣政策的極端寬鬆，導致實質利率長期處於負值區間，黃金作為非生息資產的吸引力大幅提升。

2023年起地緣政治，因烏俄戰爭持續、中東局勢緊張，與經濟衰退預期，使避險需求上升，推升金價。金價2023年初大概才1800，到年底已度突破2,100美元，全年上漲逾13%。2024年2月中開始金價漲得更兇，到10月底就升到近2,800美元，而後有所回落到年底也還有2,614美元；全年漲幅超過27%，為近十年價格最大提升年。

2025年開市後再一路盤升到10月中旬的最高點 4,381美元，年度漲幅更超過56%，之後回落到最近的4,000美元。

黃金價格　結構性變化

近兩年的漲勢並非短期事件驅動，而是延續自2001年以來的長周期牛市的再加速。這段漲勢主要受到地緣政治風險升高、中美關係緊張、俄烏戰爭與以哈衝突持續等因素驅動，促使市場避險情緒高漲。

同時，美國政治不確定性加劇，川普再度當選總統後強化貿易保護主義與外交對抗，使全球資本對美元與美債的信任度下降，轉向黃金等「超國家資產」。

此外，各國央行，尤其是中國與印度，持續增持黃金儲備，形成強勁買盤支撐。10月下旬金價的回落則因技術性超買與美元短期走強而出現回調，但整體而言，黃金仍處於結構性上升通道，反映其作為全球秩序重構下的價值錨定資產，具備長期配置潛力。

尤其值得注意的是，印度人在經濟成長後大量買金飾，而中國市場的黃金ETF與實體黃金需求更爆發式增長，顯示黃金的定價重心正逐步東移。

黃金與美元同步走強的現象，進一步印證其定價邏輯已不再受單一貨幣政策主導，而是反映全球資本對「超國家資產」的重新評價。在地緣風險升高、國際秩序動盪、資產荒加劇的背景下，黃金作為價值儲存與避險工具的角色被重新定義。

黃金價格過去的定價力量　美元與利率的主導地位

在過去數十年，黃金價格的波動主要受美元指數與美聯準會利率政策影響。這一邏輯源自布雷頓森林體系解體後，美元作為全球儲備貨幣的主導地位。黃金與美元脫鉤後，市場普遍將黃金視為對沖美元貶值與通膨風險的工具，當美元走弱或通膨預期升高時，黃金價格上漲；反之則下跌。

此外，利率水準亦是關鍵變數。當實質利率上升，黃金作為無息資產的機會成本提高，價格通常受壓；而當利率下降或負利率環境出現，黃金的吸引力隨之上升。這種以美元與利率為核心的定價邏輯，使黃金長期處於金融市場的邊緣角色，其價格波動多為短期避險或投機行為所驅動。

然而，這種邏輯在2008年金融危機後逐漸鬆動。美聯準會的量化寬鬆政策雖一度推升金價，但其長期影響力卻逐步遞減。全球資金開始尋求更穩定的價值儲存方式，黃金的戰略屬性逐漸浮現，為其定價邏輯的轉變埋下伏筆。

▼在過去數十年，黃金價格的波動主要受美元指數與美聯準會利率政策影響。（圖／路透）

▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

黃金價格現在的定價力量　戰略資產與多極秩序的錨定

進入2020年代，黃金的定價力量已從單一金融變數轉向多重戰略因素的交織。

首先，地緣政治風險成為推升金價的核心驅動力。俄烏戰爭、以哈衝突、中美對抗、全球貿易摩擦等事件，使市場對傳統金融資產的信任度下降，黃金作為中立資產的避險功能被重新激活。

其次，全球央行的資產配置邏輯出現根本轉變。2022年以來，全球央行購金量連續三年突破千噸，創下歷史新高。中國、印度、土耳其、波蘭等非西方國家央行大幅增持黃金，反映出對美元體系的不信任與去美元化的戰略考量。黃金的配置邏輯從「收益最大化」轉向「安全優先」。

此外，黃金的數位化進程亦重塑其流動性與可及性。以實物黃金為基礎的穩定幣、數位黃金交易平台的興起，使黃金不再受限於實體交易的瓶頸，進一步削弱美元在其定價中的主導地位。黃金正從「美元的鏡像」轉變為「全球安全資產的錨」，其價格更貼近全球格局的演化，而非單一國家政策的波動。

黃金牛市的週期邏輯

當前黃金牛市的結構性特徵，與1970年代的黃金走勢呈現高度鏡像。當年布雷頓森林體系瓦解、美元與黃金脫鉤，全球進入貨幣信用重構期，黃金價格在短短數年內翻數倍。今日，全球再次面臨信用體系重構與秩序重組，黃金價格自2000美元起步，正邁向新一輪高點。

1970年代的黃金牛市由蘇美冷戰、石油危機與通膨失控驅動；當前則由中美博弈、地緣衝突與財政赤字推升。兩者的共同點在於：全球秩序的動盪與貨幣體系的信任危機。黃金在此過程中，成為唯一具備跨制度、跨文化、跨週期信任的資產，其價格走勢因此具備高度的歷史對稱性。

更關鍵的是，黃金的稀缺性與物理穩定性，使其在全球資產配置中具備不可替代性。每年新增產量僅占總存量極小比例，且歷史黃金與新開採黃金在物理形態上無差異，這種「庫存主導、流量微弱」的特性，使黃金天然具備貨幣屬性。在全球貨幣超發、信用稀釋的背景下，黃金的價值錨定功能愈發凸顯，成為資本避險與央行儲備的首選。

結論與前瞻

黃金的價格走勢，早已超越傳統金融變數的解釋框架，成為全球政治經濟秩序變遷的鏡像。從美元主導的金融屬性，到多極秩序下的戰略屬性，黃金的定價邏輯正從「短期波動」轉向「長期配置」，從「市場邊緣」走向「制度核心」。

這一轉變不僅反映在價格曲線上，更體現在央行儲備、數位化交易、地緣風險對沖與全球資產配置邏輯的深層重構。

對個人與機構投資者而言，黃金不再只是避險工具，而是對未來不確定性的制度性回應。在全球秩序重組、信用體系重構與資產價值重估的歷史進程中，黃金正扮演著不可替代的價值錨定角色。今天的金價4,000美元或許不是終點，而是新一輪黃金邏輯重構與制度轉型的起點。

▼從美元主導的金融屬性，到多極秩序下的戰略屬性，黃金的定價邏輯正從「短期波動」轉向「長期配置」，從「市場邊緣」走向「制度核心」。（圖／視覺中國CFP）

▲▼。（圖／視覺中國CFP）

►「台灣病」不是病　而是改革起點

►川普關稅政策進入泥沼區

►國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

林建甫專欄

林建甫專欄 林建甫

美UCSD經濟博士，曾任台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授、台大人文社會高等研究院副院長、中華經濟金融學會理事長、台灣競爭力論壇學會總召集人。現為中信金融管理學院講座教授、台灣大學經濟系名譽教授。

