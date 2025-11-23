ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
加薩全面和平計畫是煙花還是地雷？　

我們想讓你知道…川普總統為達成其心目中的目標，竟可一夕反轉美國數十年來對巴勒斯坦建國的基本立場，不惜損及以色列與美國多年來堅強的盟友關係。這一點足供台灣當政者的參考與警惕。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲安理會的決議案應有助於加薩地區的停火，但雙方的終局安排仍有待以色列與巴勒斯坦自治政府洽商。可是以色列，乃至哈馬斯組織，都拒絕自治政府介入未來加薩的治理。（圖／達志影像／美聯社）

●張良任／兩岸發展研究基金會董事、中國國民黨中央評議委員

美國總統川普強烈推動的加薩全面和平計劃11月18日在聯合國安理會獲得通過，13國贊成，中國、俄羅斯兩國棄權。

這只是安理會通過的一項決議，還沒有開始執行，川普總統已開始大肆吹噓，說這是「聯合國歷史上最重要的一次認可，並將帶給世界各地更多的和平；這是一個真正具有歷史意義的時刻」。

決議的主要內容是在加薩成立和平委員會(Board of Peace)，川普總統說由他親自擔任主席；另外組成加薩國際維穩部隊(International Stabilization Force)；其次是對於巴勒斯坦國的成立指出了較為明確的路徑。

安理會決議內容有諸多不明確之處　是否能真正落實有待觀察

以色列、哈馬斯這兩個主角都表示反對，但重點不同。他們都不是加薩第一階段停火的簽署方，雖然事關他們重大的權益。

哈馬斯反對解除武裝，更反對由外國的力量來治理加薩，即使國際維穩部隊可能大部分由阿拉伯國家組成，哈馬斯也表示無法接受。哈馬斯認為，維持一定的武力是在國際法之下合法擁有的權利。

以色列的反對主要集中在巴勒斯坦建國相關的文字。決議文中提到「可能有一條通往巴勒斯坦建國的可靠道路」。簡短的幾個字等於翻轉了美國長久以來對巴勒斯坦建國的立場，也重創以色列一貫反對「一邊一國」的政策。

安理會決議通過之前，以色列動用洪荒之力，試圖阻止或模糊決議中有關巴勒斯坦建國的文字，但川普總統不為所動。以色列總理納坦雅胡悍然表示，他反對巴勒斯坦建國的立場沒有絲毫的改變，內閣的其他成員也紛紛表示反對的態度。

對於土耳其有意派出軍隊參加維穩一事，以色列強烈表示反對，納坦雅胡總理絕不願意讓土耳其的這個敵對國家的長臂勢力伸入到加薩地區。兩國關係齟齬已久，且事關以色列之安全，豈能讓土耳其來決定？由此看起來維穩部隊的組成還需要一段時間才能能夠組成運作。

川普總統強力推動的安理會決議，對以色列而言有損其反巴勒斯坦建國之根本立場，納坦雅胡領導的極右派內閣對川普總統翻轉美國長久以來不支持巴勒斯坦建國的立場既無法阻止，更不願接受。

川普口中兩人之間友好的關係不可避免會受到影響，甚至危及兩國長久以來友好的關係。明年10月以色列舉行大選也可能受到這個決議的影響。

安理會的決議內容有諸多不明確之處，是否能夠真正落實，還有待觀察。其中包括：

1、和平委員會與維穩部隊應該都是過度性質的機構，由哪些國家組成、期間多久、如何運作、權限為何？經費來源等具體安排都不明確。

2、兩者具有何種法律基礎，可以讓他們在加薩這個屬於巴勒斯坦人的地區行使各種權利？且排除哈馬斯與巴勒斯坦自治政府的參與。這兩者之間似乎有上、下的直屬關係或制定政策與執行者之間的關係。在實際運作上還有很多模糊之處。更何況誰有權利來監督這兩個機構的運作是否妥善，則完全沒有規範。似乎由川普總統擔任主席就可以決定或處理一切的事務。

3、這兩個機構的運作必須與哈馬斯解除武裝或加薩非軍事化為前提。在哈馬斯強硬表示不會解除武裝的情況之下，維穩部隊如何執行任務？一旦發生糾紛，這一支由多國組成的部隊也有可能跟哈馬斯，甚至以色列軍，發生武裝衝突，可能會造成地區性更大的問題。國際部隊是否有開火的權力不無疑問？在相關規範不明確之情況下，可能派出維穩部隊的穆斯林國家對是否介入仍採取觀望態度。

加薩第一階段停火達成之後，雙方的軍事衝突並未終止，以軍不斷地對加薩地區特定目標進行軍事攻擊並阻擾人道救援物資、車輛之運作。美國對以軍的攻擊行動視而未見，迄今未表示公開之譴責。

安理會的決議案應有助於加薩地區的停火，但雙方的終局安排仍有待以色列與巴勒斯坦自治政府洽商。可是以色列，乃至哈馬斯組織，都拒絕自治政府介入未來加薩的治理。

對加薩第二階段停火的各種安排效果，不用寄望太高。不過值得注意的是，川普總統為達成其心目中的目標，竟可一夕反轉美國數十年來對巴勒斯坦建國的基本立場，不惜損及以色列與美國多年來堅強的盟友關係。這一點足供台灣當政者的參考與警惕。

▼川普總統為達成其心目中的目標，竟可一夕反轉美國數十年來對巴勒斯坦建國的基本立場，不惜損及以色列與美國多年來堅強的盟友關係。這一點足供台灣當政者的參考與警惕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

