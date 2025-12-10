ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

讓台灣成為大谷翔平？　戰爭與台灣永續發展的距離

我們想讓你知道…從「大罷免」至今，人民已向政府表達，除了政治，柴米油鹽醬醋茶等基本生計與生存權的重要，如今政府將國政方針以「和平靠實力」包裝「尚武」心態，是極不道德的作為。

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）

●金彥斌／文字工作者

近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。

用大谷翔平辯護國防預算「比喻失當」　行政團隊更露「驕兵必敗」之姿

民進黨政府從前總統蔡英文至賴清德總統皆不避諱將臺灣打造成軍備滿載的豪豬或刺蝟的意志，行政官員曾以加裝鐵窗、買保全等比喻說服人民。

行政院秘書長張惇涵近日則以大谷翔平在今年世界大賽第三戰被對手「敬遠」為例，表示，只要夠強，敵人就會敬而遠之，即是總統時常強調的「和平靠實力」，強化國防是為避戰與和平，而非成為兵工廠。

張惇涵以大谷翔平的能力，為增加國防預算作辯護，但「敬遠」是棒球賽事中規則與戰術的一環，因此，片面以此解釋大谷的個人能力，其實是對道奇隊、棒球賽事最終仍須以團隊合作，才能獲得勝利可能的狹隘評論。

球迷不僅喜歡「二刀流」的大谷翔平，也喜愛道奇團隊合作的氛圍。大谷翔平今年在國聯冠軍系列獲得MVP後，他不吹捧自己的成就，反而將獎盃放置休息室，並附上紙卡寫著「TEAM EFFORT（團隊合作）」。因此，大谷翔平尊重對手的運動家精神與將榮耀歸於團隊合作的謙遜心態，不正符合總統常說的「TEAM TAIWAN」概念嗎？

反觀張惇涵的比喻，不僅將戰爭看得輕率，比喻失當之外，行政團隊更露「驕兵必敗」之姿。且若兩岸認真要比一場軍備競賽，應該是我們「敬遠」對岸，此非小看自己，而是除了追求和平的基本人權之外，國際現實與地緣變化也須認清。

尤其在大陸九三閱兵之後，西方媒體給出高評價，並表示對其武力發展表示擔憂，因此，政府確應如德國前總理梅克爾所說，軍事力量必須具備，但也要注意她的補充—不能放棄所有外交努力。因此，政府應該要窮盡所有外交努力，與對岸對話溝通，讓維持臺海和平非淪為口號。

但現實是，政府僅沉浸在「不對稱戰力」的備戰就能避戰的敘事中，甚至認為能贏！因為「臺灣全民安全指引」手冊裡提及，「若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」，此種打預防針、鴕鳥心態，讓人民懷疑，當中共的軍備崛起，國際地位備受各國重視甚至拉攏，擁有總統口中的「實力」之際，我們的政府卻不願「敬遠」大陸，反而叫囂對岸。

為挺總統宣布增加國防預算，駐歐代表謝志偉一面將中共喻為「一口白沫、齜牙裂嘴的野狗」，一面指責對預算提出質疑與監督的在野黨，民進黨秘書長徐國勇則以買衛生紙比喻，稱「總不能上完廁所才去買衛生紙」、「國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把臺灣送給中國（大陸）」，這才是錯誤解讀立委幫助人民監督國防預算的職權，是充滿政治操作、挑起社會對立與戰爭恐懼的抹紅手段。

政府以「和平靠實力」包裝「尚武」心態　是極不道德作為

從「大罷免」至今，人民已向政府表達，除了政治，柴米油鹽醬醋茶等基本生計與生存權的重要，如今政府將國政方針以「和平靠實力」包裝「尚武」心態，是極不道德的作為。

我們需要更深層的問政府，一個傾向全然面向戰爭的國家，不願以外交手腕與陸對話降低敵意，如何有永續發展的可能？加上氣候變遷的威脅下，政府大力推進的光電政策顯然不利生態永續，而科技發展受限於能源政策的多元規劃，以及食安問題連環爆，諸多議題關乎人民生命財產安全，如今總統卻將一切問題拋諸腦後，不僅以意識形態「抗中」為優先，更以片面、輕佻方式看待戰爭；對內除了力抗在野監督權責，又挑起陸配參政權的合理性，實為歧視、為難陸配無法改變其原生地的處境。

政府不顧法律，硬拗要求其放棄「中國籍」身分才可參政，實為對其施行忠誠考核，手段粗暴，更讓民進黨號稱注重人權的招牌蒙羞。對內的分化對立，憑何資格成為大谷翔平？更別說團結「TEAM TAIWAN」成為話術與情勒！

近日因日相高市早苗一席「臺灣有事」，看似挺臺的言論，實為鞏固自身政權與自衛隊的發展，向美、中叫牌，絲毫不在乎「軍國主義復辟」的罵名，臺灣上至總統，下至民進黨民代，卻荒謬大啖日料、倡導赴日旅遊，力挺日本，臺灣身為事主，卻樂敲邊鼓，賴總統曾說要維持臺海和平與印太繁榮發展呢？

此時應該保持低調或表達對兩岸和平的堅持，卻指責陸，要其展現大國風範，刻意忽略中、日恩怨歷史的複雜情緒，與無視日本在二戰時對亞洲的威脅史，接著近日種種向美國繳保護費、尚武抗中的舉動，輕視人民生命與國家利益，正如前副總統呂秀蓮的質疑，如此人活著有什麼意義？又如約翰．斯圖亞特．穆勒(John Stuart Mill)對效益主義(Utilitarianism)的定義：應追求整體最大量幸福為標準。戰爭與全面投資軍購，將擠壓、剝奪人民追求幸福的權利，臺灣永續發展又如何可能？

▼從「大罷免」至今，人民已向政府表達，除了政治，柴米油鹽醬醋茶等基本生計與生存權的重要，如今政府將國政方針以「和平靠實力」包裝「尚武」心態。（示意圖／翻攝自張惇涵臉書）

▲▼。（圖／翻攝自張惇涵臉書）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►正義的秤壞掉了　32元電鍋比390萬更沉重的國度

►以關稅取代所得稅的構想　恐怕有很多「副作用」

►賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

讓台灣成為大谷翔平？　戰爭與台灣永續發展的距離

西岸、西牆、西城故事

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之..

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之..

關鍵字: 金彥斌 賴清德 雲論 國防預算 大谷翔平 民進黨 張惇涵

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
讓台灣成為大谷翔平？　戰爭與台灣永續發展的距離
正義的秤壞掉了　32元電鍋比390萬更沉重的國度
日本央行升息　可以反轉日圓貶值趨勢嗎？
以關稅取代所得稅的構想　恐怕有很多「副作用」
賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

推薦閱讀

正義的秤壞掉了　32元電鍋比390萬更沉重的國度

日本央行升息　可以反轉日圓貶值趨勢嗎？

賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資來台投資

以關稅取代所得稅的構想　恐怕有很多「副作用」

讓台灣成為大谷翔平？　戰爭與台灣永續發展的距離

少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

雺霧的疏開　陳玉勳電影《大濛》迷霧之後的霧中風景

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

解決長照財源危機　應立即啟動菸品健康捐的務實調整機..

相關文章

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋，更有藍營助理痛批立委「老..

3小時前

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

小紅書被封　國台辦嗆民進黨已成「民禁擋」

小紅書被封　國台辦嗆民進黨已成「民禁擋」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

正義的秤壞掉了　32元電鍋比3..

正義的秤壞掉了　32元電鍋比3..

日本央行升息　可以反轉日圓貶值..

賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　..

由瑞幸咖啡登台插旗事件　看陸資..

以關稅取代所得稅的構想　恐怕有..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面