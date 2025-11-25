從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

▲面對近年來各行各業普遍反映的「缺工壓力」，無論是製造業、旅宿業，或是商港作業等基層勞動密集產業，都面臨人力不足、招工不易的困境。（圖／資料照）

●林志鴻／台北市民

面對近年來各行各業普遍反映的「缺工壓力」，無論是製造業、旅宿業，或是商港作業等基層勞動密集產業，都面臨人力不足、招工不易的困境。尤其中小企業，在全球經濟變動、少子化與人口老化的影響下，更容易首當其衝。

在這樣的背景下，勞動部近日推出一系列全新規劃的勞動力政策，從補足人力、留用技術人才、鬆綁規範到提升政府效能，全方位回應企業的實際需求，也兼顧本國勞工的權益與薪資成長。

這些新制，代表的不只是調整制度，更是面向未來的勞動力布局。

製造業加薪增額移工 兼顧人力與薪資提升

製造業是台灣經濟的根基，也是中小企業最集中的產業。過去業者經常面臨「想加薪怕成本升高、想增人卻找不到工」的兩難。

這次勞動部提出「加薪換名額」的新機制，讓製造業雇主只要為全職本國勞工調薪，每加薪一位，就能多申請一名移工名額，最高可增至勞保投保人數的10%。

這項政策，不僅鼓勵企業提升本國勞工薪資，也讓企業在人力補足上更具彈性，是一個同時兼顧勞工與產業雙贏的創新設計，這無疑是一項即時雨。

放寬外國技術人力留用 留住經驗、提升競爭力

許多產業，特別是製造業的外籍移工在台多年，已累積不輸給本國勞工的豐富技術與現場經驗，但過去受限於人力上限，無法長留久用。

明年將放寬技術人力留用比例，由原本25%大幅提升至100%，讓有一定品質的資深移工都能轉任外國技術人力，繼續貢獻所長。

同時，也優化生活照顧與健康檢查等相關規範，讓外國技術人力在台能有更多自主空間與更好的勞動權益。這樣的改革，既穩定了企業的技術人力，也展現台灣對多元、友善職場文化的包容與成熟。

旅宿與商港開放技術人力 支援產業發展

缺工不只在工廠，旅宿服務與商港裝卸作業同樣面臨壓力。勞動部開放「旅宿服務」與「商港碼頭裝卸集散工作」聘僱外國技術人力，且可直接從海外引進，同樣採「加薪換名額」機制，每加薪一位本國勞工，就能多聘一位外國技術人力。

這項設計不但補足了即時的人力缺口，也透過薪資提升帶動產業良性競爭，讓服務業與物流產業能更有效率地運作。這對觀光產業的品質提升與港口運作效率的穩定，都是關鍵助力。

不過，筆者也要提醒，在今年七月，為舒緩旅宿業缺工壓力，交通部觀光署放寬實習規定，原本僅限定旅宿、餐飲或觀光科系學生來台，新增運動休閒、管理、華語或英語相關科系學生可申請來台從事旅宿業，引起許多民間團體的關注可能衍生勞動權益缺乏的問題，執政團隊必須將這種非正規的勞動力運用方式徹底檢討，回歸正式的外國技術人力運用方案，才能確保觀光業服務品質與本國勞工就業權益。

強化政府效能 打造國際化勞動力引進新模式

面對全球勞動力競爭，各國都在搶工，勞動部這次也不得不啟動制度革新，成立「跨國勞動力延攬中心」並布局海外據點，專責處理招募與測驗，落實「國對國」直接聘僱，減少中間剝削、提升招募品質。

同時，國內也將增設直聘服務據點、整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主的協助機制。這些改革不只是行政程序的優化，更代表政府將以更現代化、國際化的方式管理跨國勞動力，提升整體公共服務品質。

綜合來看 新政策不僅是補人更是「補制度、補信任、補競爭力」

它讓企業在穩定生產的同時，也能兼顧本國勞工薪資的提升；它讓外籍勞動力制度更透明、更公平；更重要的是，它展現了政府在缺工挑戰下的積極作為與全新思維。

在產業升級與人口結構改變的時代，不僅協助企業「解渴」，更是在為台灣產業發展儲備長期動能。這樣的改革方向，值得社會各界肯定與支持。

