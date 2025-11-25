ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

我們想讓你知道…在產業升級與人口結構改變的時代，不僅協助企業「解渴」，更是在為台灣產業發展儲備長期動能。這樣的改革方向，值得社會各界肯定與支持。

▲。（圖／記者季相儒攝） 

▲面對近年來各行各業普遍反映的「缺工壓力」，無論是製造業、旅宿業，或是商港作業等基層勞動密集產業，都面臨人力不足、招工不易的困境。（圖／資料照）

●林志鴻／台北市民

面對近年來各行各業普遍反映的「缺工壓力」，無論是製造業、旅宿業，或是商港作業等基層勞動密集產業，都面臨人力不足、招工不易的困境。尤其中小企業，在全球經濟變動、少子化與人口老化的影響下，更容易首當其衝。

在這樣的背景下，勞動部近日推出一系列全新規劃的勞動力政策，從補足人力、留用技術人才、鬆綁規範到提升政府效能，全方位回應企業的實際需求，也兼顧本國勞工的權益與薪資成長。

這些新制，代表的不只是調整制度，更是面向未來的勞動力布局。

製造業加薪增額移工　兼顧人力與薪資提升

製造業是台灣經濟的根基，也是中小企業最集中的產業。過去業者經常面臨「想加薪怕成本升高、想增人卻找不到工」的兩難。

這次勞動部提出「加薪換名額」的新機制，讓製造業雇主只要為全職本國勞工調薪，每加薪一位，就能多申請一名移工名額，最高可增至勞保投保人數的10%。

這項政策，不僅鼓勵企業提升本國勞工薪資，也讓企業在人力補足上更具彈性，是一個同時兼顧勞工與產業雙贏的創新設計，這無疑是一項即時雨。

放寬外國技術人力留用　留住經驗、提升競爭力

許多產業，特別是製造業的外籍移工在台多年，已累積不輸給本國勞工的豐富技術與現場經驗，但過去受限於人力上限，無法長留久用。

明年將放寬技術人力留用比例，由原本25%大幅提升至100%，讓有一定品質的資深移工都能轉任外國技術人力，繼續貢獻所長。

同時，也優化生活照顧與健康檢查等相關規範，讓外國技術人力在台能有更多自主空間與更好的勞動權益。這樣的改革，既穩定了企業的技術人力，也展現台灣對多元、友善職場文化的包容與成熟。

旅宿與商港開放技術人力　支援產業發展

缺工不只在工廠，旅宿服務與商港裝卸作業同樣面臨壓力。勞動部開放「旅宿服務」與「商港碼頭裝卸集散工作」聘僱外國技術人力，且可直接從海外引進，同樣採「加薪換名額」機制，每加薪一位本國勞工，就能多聘一位外國技術人力。

這項設計不但補足了即時的人力缺口，也透過薪資提升帶動產業良性競爭，讓服務業與物流產業能更有效率地運作。這對觀光產業的品質提升與港口運作效率的穩定，都是關鍵助力。

不過，筆者也要提醒，在今年七月，為舒緩旅宿業缺工壓力，交通部觀光署放寬實習規定，原本僅限定旅宿、餐飲或觀光科系學生來台，新增運動休閒、管理、華語或英語相關科系學生可申請來台從事旅宿業，引起許多民間團體的關注可能衍生勞動權益缺乏的問題，執政團隊必須將這種非正規的勞動力運用方式徹底檢討，回歸正式的外國技術人力運用方案，才能確保觀光業服務品質與本國勞工就業權益。

強化政府效能　打造國際化勞動力引進新模式

面對全球勞動力競爭，各國都在搶工，勞動部這次也不得不啟動制度革新，成立「跨國勞動力延攬中心」並布局海外據點，專責處理招募與測驗，落實「國對國」直接聘僱，減少中間剝削、提升招募品質。

同時，國內也將增設直聘服務據點、整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主的協助機制。這些改革不只是行政程序的優化，更代表政府將以更現代化、國際化的方式管理跨國勞動力，提升整體公共服務品質。

綜合來看　新政策不僅是補人更是「補制度、補信任、補競爭力」

它讓企業在穩定生產的同時，也能兼顧本國勞工薪資的提升；它讓外籍勞動力制度更透明、更公平；更重要的是，它展現了政府在缺工挑戰下的積極作為與全新思維。

在產業升級與人口結構改變的時代，不僅協助企業「解渴」，更是在為台灣產業發展儲備長期動能。這樣的改革方向，值得社會各界肯定與支持。

▼面對全球勞動力競爭，各國都在搶工，勞動部這次也不得不啟動制度革新，成立「跨國勞動力延攬中心」並布局海外據點，專責處理招募與測驗，落實「國對國」直接聘僱，減少中間剝削、提升招募品質。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

►柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

►恢復陸生來臺此其時矣

投稿
申訴
關鍵字: 林志鴻 雲論 勞動部 勞工 缺工 招供 人力

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？
川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..
從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？
中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示
川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

推薦閱讀

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動部又該做什麼？

恢復陸生來臺此其時矣

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？

發票正妹拼公益　性感馬甲成焦點

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

AI作弊風暴襲捲南韓名校　當ChatGPT成為A+..

相關文章

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

日本首相高市早苗的一席「台灣有事論」，讓中日關係跌到谷底，也使上個月她與中共國家主席習近平會面時，雙方確認要「推動戰略互惠關係，以及構築建設..

趙春山 20小時前

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住節奏

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住節奏

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

恢復陸生來臺此其時矣

恢復陸生來臺此其時矣

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普「立刻」打給高市早苗　挺日..

川普「立刻」打給高市早苗　挺日..

從缺工挑戰走向勞動力新局　勞動..

恢復陸生來臺此其時矣

中日緊張關係升高　帶給台灣3點..

多重危機的「交響曲」響起　台灣..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面